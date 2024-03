Na última terça-feira (12), a Juventus garantiu sua vaga para o Mundial de Clubes da FIFA de 2025, após a eliminação do Napoli, que não conseguiu passar pelo Barcelona, no confronto de volta das oitavas de final da Champions League.

Dessa forma, a Velha Senhora carimbou seu passaporte de forma automática para a competição que acontecerá nos Estados Unidos, graças à sua pontuação maior que o rival napolitano nas competições europeias, através do ranking da UEFA.

O time comandado pelo técnico Francesco Calzona foi derrotado por 3 a 1 pelo Barcelona no jogo de volta, após ficar no empate por 1 a 1 no confronto de ida das oitavas de final, no Estádio Diego Armando Maradona.

No entanto, a Juventus também se junta à Internazionale como os únicos times italianos a jogarem o novo formato do Mundial de Clubes, que será sediado a partir do ano que vem no continente americano.

Vale lembrar que o time de Turim não disputa competições continentais na atual temporada, após ser punida pela UEFA por irregularidades financeiras na última temporada e fraude contábil em relação a transferências de jogadores.

Agora, entre os europeus, só restam apenas duas vagas, sendo uma do campeão da Champions League de 2023/24 e a outra vinda do futebol espanhol, entre Barcelona e Atlético de Madrid.

Além dos italianos, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Porto e Benfica também são outras equipes que se garantiram no Mundial, através do ranking da UEFA, devido ao desempenho das equipes nas últimas quatro temporadas, incluindo a atual.

Por outro lado, Manchester City, Real Madrid e Chelsea, que foram campeões nas últimas três edições da Champions League, já confirmaram seu passaporte para os Estados Unidos no ano que vem.

Entre os times brasileiros, Palmeiras, Flamengo e Fluminense já estão classificados por ganharem respectivamente as Libertadores de 2021, 2022 e 2023.

O Mundial de Clubes da FIFA, que ganhará um novo formato a partir do próximo ano, contará com 32 equipes e acontecerá nos Estados Unidos entre junho e julho de 2025.

Veja os 21 times já classificados para o Mundial de Clubes de 2025: