A atacante Rhaizza foi negociada pelo Beylerbeyi da Turquia com o Changchun Dazhong da China. A negociação foi a maior da história do futebol turco para o exterior. A carioca deixa o time europeu na quarta posição da liga local e tendo marcado 10 gols na temporada. Rhaizza afirma estar feliz com a chegada ao futebol asiático.

"Fui muito bem na Turquia. Marquei dezenas de gols e dei várias assistências em menos de dois anos. Agora vou para um mercado inteiramente diferente, mas que se torna a cada temporada mais competitivo. A alegria é muito grande" disse.

E Rhaizza estreou ao seu modo: marcando. Na partida entre o Changchun Dazhong e o Henan Songshan Longmen, a brasileira foi a autora do segundo gol de sua equipe no empate em três a três. Segundo a atleta, ter chegado já mostrando o seu cartão de visitas, fez bem à sua confiança.

"Acredito que não há forma melhor de uma atacante estrear por um novo time que marcando gols. Realizei um grande jogo e sei que ainda evoluirei bastante, assim que me adaptar ao estilo daqui" finalizou.