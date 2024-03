O atacante Luan Costa foi às redes pela primeira vez na temporada da Coreia do Sul. Camisa 10 e principal destaque do Hwaseong, o brasileiro foi responsável por marcar duas vezes na vitória da equipe sobre o Yeoju, por 2 a 0, no último domingo (24), pela segunda fase da copa nacional.

"Primeiramente estou muito feliz por ter ajudado minha equipe a sair com a classificação para próxima fase da FA Cup. Feliz em marcar dois gols numa competição importante. Vamos trabalhar para continuar ajudando a conquistar nosso objetivo", disse Luan.

Em sua quarta temporada no futebol sul-coreano - e a segunda pelo Hwaseong -, o atacante Luan projeta o bicampeonato da K3 League. Em 2023, a equipe do brasileiro sagrou-se campeã da liga e o atacante terminou na artilharia do time com onze gols e duas assistências, em 27 jogos disputados.

"Espero fazer novamente um ano mágico igual ao ano passado. Com muito trabalho e dedicação. Espero novamente poder ajudar a equipe a conquistar o título. Desde quando cheguei aqui aprendi muito. Estou muito feliz aqui na Coreia do Sul. Rapidamente me adaptei à cultura. Espero continuar trabalhando duro para obter meus objetivos pessoais", projetou.