Na tarde desta quarta-feira (21), Napoli e Barcelona empataram o jogo de ida das oitavas de final da Uefa Champions League. A partida foi disputada no Estádio Diego Armando Maradona (Itália) e será definida na Espanha, em Barcelona, no dia 12 de Março.



O confronto foi aberto, os visitantes dominaram as ações ofensivas por boa parte do tempo, mas Napoli encontrou o gol de empate, pressionando pela virada até o fim do tempo regulamentar.

Foto: Divulgação / Uefa





Lewandowski abriu o placar aos 60, e Victor Oshimen empatou aos 75. Os catalães foram bloqueados na primeira etapa pelo goleiro Alex Meret, que defendeu pelo menos três bolas difíceis.



Os clubes vivem situações parecidas em seus bastidores. No início de fevereiro, Xavi anunciou que sai ao final da temporada 23/24, citando a pressão que é o cargo no Barcelona. Já o Napoli trocou seu treinador na segunda-feira (19) e vai para o terceiro comandante da temporada, Francesco Calzona.





O confronto



O Barça foi melhor durante todo o primeiro tempo. Os italianos davam espaço na intermediária para Pedri e Gündoğan finalizar e achar seus companheiros.



Aos 20, Lewa parou no goleiro Alex Meret após lançamento de Cancelo, pouco tempo depois, Gündoğan soltou uma pancada também defendida pelo arqueiro.



A diferença foi grande em finalizações, Barcelona chutou sete vezes e acertou o gol em três, já o Napoli não finalizou no primeiro tempo.

Os gols



O início do segundo tempo não foi diferente, os espanhóis continuaram ferindo a defesa napolitana, até que o gol do artilheiro Lewandowski saiu.



Pedri recebeu um passe completamente livre próximo a área, o zagueiro que acompanhava o Lewa saiu para dar o combate, o jovem achou o espaço e o artilheiro guardou com categoria.

Foto: Divulgação / Uefa





O Napoli acordou após o gol sofrido e subiu suas linhas atrás do empate. Aos 75, Anguissa achou Oshimen no pivô, o nigeriano girou sobre Martínez para finalizar rasteiro a esquerda de Ter Stegen, jogo empatado.



A torcida e os jogadores se animaram com o empate e pressionaram o Barcelona, mas não conseguiram a virada.

Foto: Divulgação / Uefa





O confronto será definido no dia 12 de Março, no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona. Camp Nou está em reforma e o local está sendo usado de forma provisória pela equipe nesta temporada.