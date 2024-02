Nesta segunda-feira (19), o Barcelona contou com uma novidade nos treinos dessa semana e trata-se do atacante João Félix, que vive a expectativa de enfrentar o Napoli, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League.

A partida entre as duas equipes será realizada nesta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, na Itália. Enquanto o duelo de volta, acontece no dia 12 de março, no Estádio Olímpico Lluís Companys.

Dessa forma, João Félix também estava se recuperando de uma lesão no ligamento lateral externo do tornozelo direito, durante os treinamentos do dia 30 de janeiro.

Por conta disso, o atacante português de 24 anos precisou desfalcar o Barcelona por até quatro partidas, contra Osasuna, Alavés, Granada e Celta de Vigo, todas elas pelo Campeonato Espanhol.

No entanto, a última partida de João Félix pelos Culés, foi justamente no dia 27 de janeiro, na derrota para o Villarreal em casa por 5 a 3, através da 22ª rodada de LaLiga.

Porém, a presença dele na lista de relacionados do técnico Xavi Hernández ainda não está definida. A delegação do Barcelona ainda deve definir os jogadores relacionados para o confronto da Champions League nesta terça-feira.

Nesta atual temporada, o atacante realizou 28 partidas disputadas, marcou sete gols e distribuiu cinco assistências. Além disso, o João Félix vem sendo um nome importante do setor ofensivo do Barça e já viveu bons momentos na temporada.

A expectativa era de que o atleta português ficaria afastado por um mês, porém seu retorno tem grandes chances de ser antecipado ainda nesta semana.

Com uma sequência de quatro jogos de invencibilidade (três vitórias e um empate), o Barcelona busca engrenar nesta reta final de temporada. Na tabela de classificação de LaLiga, os Blaugranas se mantém na terceira colocação com 54 pontos, e oito atrás do líder Real Madrid.

Barcelona terá vários desfalques contra o Napoli nesta quarta-feira

Para essa partida, o técnico Xavi Hernández terá que lidar com os desfalques dos laterais Alejandro Balde e Marcos Alonso, dos meias Gavi e Sergi Roberto e do atacante Ferran Torres, que estão entregues ao departamento médico e não enfrentam o Napoli nesta quarta-feira.

Por outro lado, o Barça aposta muito nos gols de Robert Lewandowski, que é o artilheiro do time catalão na temporada com 17 tentos anotados.