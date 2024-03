Na tarde desta quarta-feira (6), em partida válida pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League,, o Real Madrid empatou em 1 a 1, com o RB Leipzig, no Santiago Bernabéu e se classificou para a próxima fase, pelo placar agregado de 2 a 1. Vinícius Júnior e Orbán marcaram os gols no duelo.

Após o término do confronto, Carlo Ancelotti concedeu entrevista coletiva, falando sobre o sufoco passado no jogo e se mostrou feliz com a classificação.

Partida na visão do treinador

"O jogo jogado mal, com pouca intensidade, com preocupação... O aspecto psicológico condicionou muito o nosso jogo. Jogamos contra um adversário que tem qualidade, que jogou sem nada a perder e temos evitado. Do começo ao fim sofremos, mas o importante era chegar às quartas de final e aí estamos."

“Sofremos muito, porque jogamos mal. Mas agora é uma felicidade, porque estamos no quarto período e com sete pontos de vantagem na Liga. É um pouco da história desta equipa gerir as vantagens, e é algo que devemos melhorar".

Classificados

“A ideia era pressionar mais, com meios de energia. Mas jogamos muito devagar, controlamos demasiado o bloco baixo, sem pressionar, com a bola fomos muito lentos, com pouca verticalidade, com passes laterais... Não tem sido assim. uma boa noite, é óbvio. O importante é estar nas quartas de final, obviamente temos que melhorar, mas às vezes em uma rodada da Liga dos Campeões isso pode acontecer, aconteceu conosco contra o Chelsea em casa, um jogo ruim o que acontece é que às vezes aquela coisa ruim do jogo deixa você de fora. Eu também não entendi o que saiu de nós. Nunca conseguimos pressionar o topo, que era a ideia."

“O aspecto mental tem sido importante, quando você tem uma pequena vantagem não dá tudo de si. Muito pelo contrário do Leipzig, que já tentou de tudo, de todas as formas. na Liga e estamos nas quartas de final."

Atuação da arbitragem

"Críticas merecidas devem ser aceitas. E hoje são. Os apitos foram merecidos. A cobrança do público é necessária. É preciso estar feliz e ser muito crítico. Não seria o mesmo time."

Sobre Vinícius Júnior

"Ele marcou um gol espetacular. E não acho que a ação do empurrão tenha sido vermelho."

Próximo jogo

Os merengues voltam a campo no domingo (10), pela LaLiga, contra o Celta de Vigo, em casa, às 14h30.