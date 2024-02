Nesta quarta-feira (28), a Internazionale entra em campo novamente pelo Campeonato Italiano 2023/24 e dessa vez para enfrentar a Atalanta, em confronto adiado pela 21ª rodada do Calcio, às 16h45 (horário de Brasília), no estádio Giuseppe Meazza, em Milão.

Na tabela de classificação da Serie A, os Nerazzurris se mantém firmes na liderança com 66 pontos somados, incluindo 21 vitórias, três empates e apenas uma derrota.

Dessa forma, a Internazionale precisa do resultado positivo em casa para se aproximar cada vez mais do título do Scudetto e podendo abrir 12 de vantagem sobre a arquirrival Juventus, que aparece logo em sequência na vice-liderança.

Por outro lado, a Atalanta aparece na quinta colocação da Serie A com 46 pontos conquistados e segue na cola do Bologna, que fecha a zona de classificação para a Champions League, com 48.

Assim com a Inter, a La Dea também busca a vitória para entrar no G4 do Campeonato Italiano, podendo ultrapassar os Rossoblù na tabela e com a missão de retornar a principal competição de clubes da UEFA na próxima temporada.

Como chega a Internazionale

Com dez vitórias nos últimos dez jogos, a Internazionale, que não perde há 13 partidas, vive um momento espetacular nesta atual temporada, considerando apresentações no Campeonato Italiano, Champions e Supercopa.

Diante da Atalanta, o técnico Simone Inzaghi terá que lidar com alguns desfalques, como nos casos do zagueiro Francesco Acerbi, dos meias Stefano Sensi, Hakan Çalhanoglu e Juan Cuadrado e do atacante Marcus Thuram, que estão lesionados e seguem sem previsão de retorno aos gramados.

Em contrapartida, a Internazionale deverá contar com o retorno do goleiro Yann Sommer, que está recuperado de uma virose no último jogo e ficará à disposição da comissão técnica nesta quarta-feira.

Como chega a Atalanta

Do outro lado, a Atalanta também está com uma equipe de alto nível e não sabe o que é perder há 10 jogos nesta temporada, com oito vitórias e dois empates, incluindo Serie A e Copa da Itália.

Para essa partida, o técnico Gian Piero Gasperini terá que prescindir de alguns jogadores, como nos casos dos zagueiros José Palomino, Giorgio Scalvini e dos atacantes Ademola Lookman e El Bilal Touré, que estão se recuperando de suas respectivas lesões.

Além disso, o treinador italiano de 66 anos também não sabe se vai poder contar com Teun Koopmeiners, Marten De Roon e Ederson, que seguem como dúvidas por questões médicas e serão reavaliados ainda nesta quarta-feira.

Prováveis escalações

Internazionale: Sommer; Bastoni, De Vrij e Pavard; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan e Dimarco; Marko Arnautovic e Lautaro Martínez. Técnico: Simone Inzaghi

Atalanta: Carnesecchi; Hien, Djimsiti e Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson e Matteo Ruggeri; Koopmeiners e Pasalic; De Ketelaere. Técnico: Gian Piero Gasperini