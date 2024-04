Neste domingo (21), o Manchester United garantiu sua classificação para a decisão da FA Cup, ao derrotar o Coventry City na disputa por pênaltis por 4 a 2, depois do empate no tempo normal por 3 a 3, nas semifinais, no Estádio de Wembley, em Londres.

Com o resultado, os Red Devils vão enfrentar o arquirrival Manchester City que despachou o Chelsea no último sábado (20), em outra chave da fase de mata-mata da Copa da Inglaterra, pelo placar de 1 a 0, ainda no final da segunda etapa.

Dessa forma, os rivais de Manchester também vão se enfrentar novamente pela segunda vez consecutiva na final da FA Cup, como foi na edição anterior.

Na última temporada, os comandados de Pep Guardiola conquistaram o título da FA Cup, ao levar a melhor sobre o time do técnico Erin Ten Hag e venceram pelo placar de 2 a 1.

Diante do Chelsea, o Manchester City se recuperou da eliminação para o Real Madrid nas quartas de final da UEFA Champions League nas penalidades máximas, mas não jogou com a mesma intensidade característica das últimas partidas.

Com isso, os Citzens só conseguiram sua classificação para a final da Copa da Inglaterra ainda nos minutos finais, com gol de Bernardo Silva, após se redimir do pênalti perdido, na última quarta-feira contra os espanhóis.

Do outro lado da chave, o Manchester United quase se complicou num jogo que parecia estar decidido, após abrir 3 a 0, com gols de McTominay, Maguirre e Bruno Fernandes, mas viram o Coventry City empatar a partida nos acréscimos e levando a decisão para a prorrogação.

Na disputa de pênaltis, os Red Devils desperdiçou uma cobrança, com Casemiro, mas Hojlund converteu a última penalidade máxima e classificou o time para a final, definindo a disputa em 4 a 3.

A decisão da Copa da Inglaterra será disputada em jogo único e com data marcada para o dia 25 de maio, no Estádio de Wembley, em Londres.

Manchester City e Manchester United retornam a campo em momentos opostos nesta temporada pela Premier League

Para sonhar com o tetracampeonato da Premier League, o Manchester City entra em campo novamente nesta quinta-feira (25) e o desafio dessa vez será contra o Brighton, às 16h (horário de Brasília), em jogo atrasado da 29ª rodada, no Falmer Stadium.

Do mesmo modo, o Manchester United vai em busca de recuperação no Campeonato Inglês, diante do lanterna Sheffield United nesta quarta-feira (24), no Old Trafford e também podendo sonhar com uma vaga para as competições europeias na proxima temporada.