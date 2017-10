Resultado Real Madrid x Tottenham na Uefa Champions League 2017 (1-1)

Google Plus

Real até apertou, até tentou, mas parou em Lloris e agora vai jogar em Wembley.

O Tottenham segura o Real, consegue empate importante pensando na vaga e se tranquiliza.

93' Acabou.

92' Minuto final.

91' Mais três de jogo.

90' Marcelo arrisca de fora, a bola desvia e sai em escanteio.

89' MUDA O TOTTENHAM: Son na vaga de Sissoko.

88' Jogo dá uma esfriada, mas ainda segue sem definição.

87' Sissoko foi dividir com Asensio, torceu o pé sozinho e o jogo tá parado.

86' MUDA O REAL: Isco sai e entra Vazquez.

85' Reta final de partida.

84' Enfiada para Asensio e novamente a marcação afasta o perigo.

83' Time visitante mal consegue trocar dois passes.

82' Tottenham todo em sua intermediária.

81' Real novamente sobe suas linhas para aumentar a pressão.

80' Eriksen escapava pela direita, cruzou rasteiro, mas Varane cortou antes de kane.

79' Lançamento para Asensio, mas Vertonghen afastou de cabeça.

78' MUDA O TOTTENHAM: Rose entra e sai Llorente.

77' É um bom jogo em Madri.

76' Real monta nova blitz na frente da área, mas ninguém chutou de fora.

75' Jogo cresceu muito neste momento.

74' SUSTO! Escanteio na direita, Sanchez testou firme e Navas só torceu!

73' NAAAAAAAAAAAVAS! Eriksen recebe pela direita, bate cruzado e o goleiro novamente salva a pátria do Real!

72' OOOPA! Contra-ataque gigante com Eriksen, mas o bandeira deu impedimento de forma errada. Era o segundo do Tottenham.

71' MUDA O REAL: Benzema sai e entra Asensio.

70' O Borussia empatou contra o Apoel no outro jogo desse grupo.

69' NAVAS, MILAAAGRE! Poucos toques rápidos e o Tottenham chegou na cara do gol. Kane entrou livre, tocou rasteiro no canto esquerdo e Navas salvou com a ponta da luva!

68' Cruzamento da direita, CR7 atropelou Sanchez e o juiz deu falta.

67' Achraf se matando e indo bem na lateral-direita do Real.

66' Varane e Ramos quase entregam a paçoca pra Kane.

65' No outro jogo do grupo, o Apoel abre o placar contra o Borussia Dortmund.

64' Outro que faz uma partidaça é Casemiro.

63' LLORIS DE NOVO! Cristiano arranca pela direita, escapa de três, bate de canhota de fora da área e Lloris espalmou novamente.

62' Tottenham não tem saída. Jogo muito perigoso.

61' LLORIS SEEEENSACIONAL! Tottenham erra na saída, Casemiro lança Cristiano, que domina e bate cruzado. Lloris foi conferir de mão trocada!

60' Levantaram Eriksen. Vai chover na área do Real.

59' Kroos arrisca de fora, mas sem nenhum perigo em linha de fundo.

58' Pressão do Real! Põe blitz na frente da área inglesa.

57' Torcida inglesa fazendo mais barulho em Madri.

56' Boa descida do Tottenham abrindo o jogo na entrada da área, até Acrhaf afastar na pequena área.

55' Tottenham tenta manter a posse para se acalmar um pouco dessa pressão!

54' MINHA NOSSA SENHORA, LLORIS! Casemiro cruzou da direita, Benzema apareceu na pequena área, livre, livre, livre, testou no contrapé de Lloris e o goleiro defendeu com o pé esquerdo nem ele sabe!

53' Isco partiu pra cima de Sanchez, que ganhou no corpo e o juiz deu escanteio.

52' Real tenta por cima com Benzema, mas francês atropelou Aurier.

51' É a vez do Tottenham adiantar a marcação pra cima do Real.

50' Escapada de Kane pra cima de Varane, que divide e cede escanteio.

49' Real começa na pressão.

48' Jovem marroquino dando um calor danado pela lateral-direita.

47' Contra-ataque do Real era sensacional, mas Vertonghen tirou do pé de Achraf.

46' Isco divide com rival, se enrosca no carrinho e o jogo segue.

45' Sem mudanças, a bola rola.

Equipes retornam para a segunda etapa.

Segunda etapa promete mais emoções.

Jogo bem tático, estudado e com o time visitante vivíssimo no jogo.

Real até finalizou mais, mas sem efetividade e com o Tottenham extremamente perigoso.

45' Acabou.

44' Expectativa para um segundo tempo sensacional!

43' CATEGORIA! Pênalti forte na esquerda, Lloris na direita. Tudo igual!

42' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, CRISTIANO RONALDO, DO REAL MADRID!

41' PEEEEENALIDADE! Troca de passes na entrada da área, Modric, Benzema enfia para Kroos, que entra na área e é tocado por Aurier.

40' Reta final de primeiro tempo.

39' Tottenham escapa poucos ao ataque, sempre com perigo.

38' Real forçando muitos cruzamentos na área.

37' PERDEEEEU! Modric deixa Benzema na medida para desviar de cabeça e marcar, mas ele não alcançou a bola.

36' Isco arrisca cruzado e novamente é travado.

35' Posse de bola é maior para o Real, com Tottenham buscando se defender.

34' Real com mais chutes ao gol, mas sem tanta efetividade.

33' QUASE! Marcelo avança pela esquerda, chuta cruzado e é travado. Escanteio.

32' Real tenta se reconstruir em campo. Tem muito jogo ainda.

31' AMARELO, CRISTIANO RONALDO. Deu um pescotapa em Vertonghen.

30' LLORIS! Isco entrou na área, puxou pra canhota, bateu sem tanta força e obrigou o goleiro a dar um tapa pra fora!

29' Tottenham fazendo um jogo muito inteligente!

28' NAAAVAS! Aurier chuta cruzado e Navas novamente salva o Madrid! Escanteio.

27' SORTE E COMPETÊNCIA ANDAM JUNTAS! Escapada de Aurier pela direita, cruzamento rasteiro, Kane desvia de letra, pega em Varane e mata Navas!

26' GOLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÇO, HARRY KANE, DO TOTTENHAM!

25' Tottenham é mais incisivo na direita, com Aurier e Sissoko.

24' Bom jogo em Madri. Dois times interessantes e com grandes jogadores.

23' Lindo contra-ataque do Tottenham, com Eriksen fazendo linda finta, mas Winks bateu mal demais ao gol.

22' CR7 x Vertonghen. Disputa pesada. Escanteio Real.

21' Jogo bem tático, estudado em Madri.

20' Tottenham ainda sofreu, mas mostrou que está vivo no jogo.

19' OOOOOOPAAA! Kane escapa de uns três marcadores, cruza rasteiro, Navas espalma, Llorente finta Casemiro e o brasileiro toca a bola e sola o espanhol. Lance polêmico, mas o jogo seguiu.

18' Jogo é bom, lá e cá!

17' IMPRESSIONANTE, NAVAAAAS! Escanteio de Eriksen, Kane testou sozinho, de cima pra baixo e o goleiro fez um milagre!

16' FOOOOORA! Cristiano recebe na direita, vai cortando para o pé bom, manda cruzado, sem tanta força, mas tirou tinta de Lloris.

15' Começo bem agudo do menino Acrhaf.

14' Sissoko cruza da direita e manda na mão de Navas.

13' Real apostando em ataques no setor de Vertonghen.

12' Olho na disputa entre CR7 e Kane.

11' OOOPA! Cristiano recebe pela direita, deu o corte seco no zagueiro, mas patinou e caiu sozinho no chão.

10' Bola para Llorente, mas Sergio Ramos chegou perfeito na cobertura.

9' Acrhaf subindo muito pela direita. Apenas 18 anos.

8' No duelo entre Guardiola x Sarri, melhor para o City, abrindo o placar contra o Napoli.

7' Real tenta com Isco, mas muito bem marcado pelo rival.

6' Jogo se desenha bem veloz e técnico.

5' Tottenham aperta a marcação, mas Real sai com enorme qualidade.

4' CR novamente começa mais centralizado.

3' PRA FOOOOOORA! Marcelo avança pela esquerda, cruza forte, passa por todo mundo e o jovem Acrhaf cruzou novamente. CR7 testou, mandou na trave e Benzema pegou o rebote com o gol aberto e mandou à direita do gol!

2' Primeira boa chegada é do Tottenham, com Llorente entrando pela esquerda e sendo travado por Varane.

1' Tottenham com vários desfalques. Real com problemas pontuais.

0' Começou!

A bola vai rolar.

Tottenham todo de azul-marinho com detalhes amarelo.

Real todo de branco com detalhes pequenos em azul.

O juizão será Simon Marciniak.

Equipes cumprem o protocolo oficial e em instantes a bola rola.

Times perfilados. Momento do Hino da Champions!

É mais um espetáculo do Bernabéu! Baita festa!

Tá tudo pronto. O hino do Real sobe, a expectativa cresce e a festa vai começar!

Times finalizam o processo de aquecimento. Chove em Madri.

Público segue chegando ao Bernabéu. Promessa de casa cheia para o duelo.

O time inglês com Lloris, Alderweireld, Vertonghen, Sanchez, Aurier, Sissoko, Dier, Winks, Eriksen, Kane, Llorente.

O Real terá Navas, Acrhaf, Varane, S. Ramos e Marcelo; Casemiro, Modric e Kroos; Isco, Benzema e Cristiano Ronaldo.

E os times estão escalados e prontos para a partida.

Amigo leitor da VAVEL Brasil, seja bem vindo ao melhor tempo real online da internet brasileira. É dia especial, dia de Uefa Champions League. Dia do atual campeão Real Madrid receber o Tottenham pela terceira rodada da fase de grupos. Acompanhe conosco.

Em um concorrido e disputado Grupo H da Uefa Champions League, Real Madrid x Tottenham ao vivo começaram muito bem a fase de grupos do principal torneio interclubes existente no mundo. As duas equipes venceram bem Dortmund e APOEL e contam com 100% de aproveitamento após dois jogos disputados.

Na entrevista coletiva no dia anterior ao confronto, o goleiro e capitão Hugo Lloris enfatizou a grande oportunidade do elenco de fazer um bom jogo e concretizar como uma das equipes a brigarem pelo título continental.

O zagueiro Danny Rose é dúvida e sua presença no jogo será confirmada ou não após realização de testes físicos horas antes da partida.

O técnico Mauricio Pocchetino tem desfalques para o jogo diante dos hispânicos. O principal é o meia Dele Alli, que cumpre suspensão automática. Mas estão fora por problemas físicos os meias N’Koudou, Mousa Dembélé, Wanyama, além do defensor Ben Davies.

Agora é o maior desafio até o momento e o time espera manter o desempenho para conquistar um bom resultado longe de casa e permanecer na primeira posição, mas de maneira isolada.

O momento do Tottenham é muito bom na Uefa Champions League e o time inglês consegue competir de igual para igual nas duas primeiras partidas que disputou, contra Borussia Dortmund e APOEL.

Em entrevista coletiva, Zizou pontuou o feito histórico à frente do Real, além de falar sobre as expectativas para o jogo diante do Tottenham. O treinador afirmou que o duelo contra a equipe londrina pode ser considerado como uma primeira final, haja vista a situação das duas agremiações na chave.

São três os desfalques dos merengues, todos por lesão. O atacante Bale (panturrilha), o meia Kovacic (coxa) e o lateral-direito Carvajal (problema cardíaco) não entram em campo.

Para o confronto, o treinador Zinédine Zidane completa uma marca especial de 100 partidas no comando técnico do Real Madrid. Ídolo como jogador, o francês também escreveu e quer continuar a escrever seu nome na história do clube como comandante de um forte e valioso elenco.

O máximo aproveitamento na Uefa Champions League é uma meta planejada que o elenco quer seguir à risca, principalmente diante de um adversário qualificado como o Tottenham e com uma partida disputada diante da torcida.

O jogo tem caráter decisivo para o Real Madrid. Os merengues começaram de maneira instável o Campeonato Espanhol, mas se recuperaram e querem manter o alto nível em todas as competições a serem disputadas.

Os clubes têm iguais todos os critérios de desempate. Podem continuar dessa forma caso haja um empate, mas a ideia é conquistar uma vitória para destoar na liderança da competição e se preocupar menos com o Borussia Dortmund, outro forte integrante do grupo que visa reabilitação nas partidas restantes.

Na tarde desta terça-feira (17), às 16h45 (horário de Brasília), merengues e Spurs se enfrentam no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, pela terceira rodada da primeira fase e buscam a liderança isolada do grupo.