Buscando se recuperar na tabela, West Ham recebe Tottenham no Olímpico de Londres

Em posições e momentos completamente distintos, West Ham e Tottenham se enfrentarão na manhã desse sábado (23) no Estádio Olímpico de Londres, em partida válida pela sexta rodada da Premier League. Slaven Bilic, comandante dos Hammers, vem sendo cada vez mais pressionado pela torcida por resultados ruins e terá uma difícil missão ao enfrentar a boa equipe treinada por Mauricio Pochettino.

Após conseguir sua primeira vitória, contra o Huddersfield Town, o West Ham voltou à campo, mas foi bloqueado por uma atuação sem criatividade e, em um jogo muito preso e brigado, ficou no empate sem gols contra o West Bromwich. Apesar do resultado, os Hammers conseguiram subir uma posição e foram pra 17º, a primeira fora da zona de rebaixamento, com 4 pontos.

O Tottenham, por sua vez, não conseguiu tirar um peso das costas e, mesmo após derrotar o Borussia Dortmund na Champions League, não conseguiu furar o ferrolho montado pelo Swansea e, parado por uma grande atuação do goleiro Lucasz Fabianski, apenas empatou com a equipe do País de Gales em Wembley. Dessa maneira, os Spurs ficaram estacionados na oitava posição, com 8 pontos.

Na última temporada, um dos jogos mais memoráveis do campeonato foi entre essas duas equipes: já na reta final do torneio, o Tottenham, ainda com esperanças de título, visitou o West Ham, que, com um gol de Lanzini, conseguiu derrotar o rival por 1 a 0, jogando um balde de água fria em suas pretensões de levantar o troféu. No primeiro turno, porém, os Spurs derrotaram os Hammers por 3 a 2.

Ainda sem Lanzini, quem pode ser ‘o cara’ do West Ham?

Slaven Bilic continuará não contando com o argentino Manuel Lanzini, principal jogador da equipe. O meia voltou a treinar após se recuperar de uma lesão no joelho, mas ainda está sem ritmo de jogo. Além dele, Pedro Obiang sentiu dores na última partida contra o West Brom e será preservado. A boa notícia fica pela provável volta do capitão Mark Noble, um dos ídolos da torcida.

Chicharito é a grande esperança de gols do West Ham (Foto: Rob Newell/CameraSport)

Sem o argentino, caberá ao mexicano Chicharito Hernandez ser o protagonista da equipe. Contratado nessa temporada junto ao Bayer Leverkusen, o atacante apresentou boas atuações nas primeiras rodadas, mas caiu de produção – assim como todos os outros jogadores da equipe. Os Hammers, porém, tem um tabu ao seu lado: a equipe do Tottenham foi a que eles mais derrotaram na história da Premier League (14). Além disso, os Spurs perderam três das últimas quatro partidas que jogaram fora de casa contra o West Ham, não conseguindo marcar gols em nenhuma dessas oportunidades.

“Eles (Tottenham) tem excelentes jogadores, mas aquele que, provavelmente, é o grande herói desconhecido é Christian Eriksen. Não quero dizer que ele é subestimado porque todos na Europa sabem do talento que ele possui. Além de ser um atleta vital para a equipe, ele também está aparecendo dentro da área e se movendo a espaços vazios.”, disse Slaven Bilic.

Bom retrospecto fora de casa é a esperança do Tottenham

Apesar de não conseguir vencer quando joga em Wembley, a história se torna outra quando o Tottenham está longe do estádio: em duas partidas disputadas fora de casa, duas vitórias – marcando cinco gols na soma desses jogos. Desse jeito, o clube busca bater o recorde de sua história na Premier League, que é de cinco vitórias consecutivas jogando como visitante.

Tottenham busca voltar a vencer no campeonato (Foto: Shaun Brooks/Action Plus)

Poupados na partida contra o Barsnley, pela Copa da Liga Inglesa, Harry Kane, Lloris, Alderweireld e Eriksen voltarão ao time titular e estão confirmado para a partida. Além dele, Ben Davies se recuperou de uma lesão tornozelo e voltará à equipe principal Por outro lado, Victor Wanyama, com uma lesão no joelho, Erik Lamela e Danny Rose continuarão fora.

“A mentalidade e a atmosfera são ótimas e estamos prontos para competir no sábado. Sabemos muito bem o que significa jogar contra o West Ham. Será um grande e difícil jogo e estamos nos preparando para chegar na melhor condição possível para tentar competir e vencer. Esse é o nosso objetivo.”, disse Mauricio Pochettino.