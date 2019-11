Segundo dirigente, Paulinho teria pré-contrato assinado com a Inter de Milão

As especulações em torno do futuro do volante Paulinho não param de crescer. Um dos grandes interessados em contar com o futebol do camisa 8 corintiano era o Shakhtar Donetsk, mas a equipe parece ter desistido do negócio. Em entrevista à Gazzetta Dello Sport, Sergey Palkin, gerente geral do clube ucraniano, afirmou que o ídolo da Fiel teria pré-contrato assinado com a Internazionale de Milão e, portanto, ficava praticamente impossível que ele se transferisse para outro lugar.

“Estamos interessados em Paulinho, mas o jogador assinou um pré-contrato com a Inter (de Milão)” afirmou o dirigente na entrevista para o jornal italiano, dando sinais que o Shakhtar, que recentemente contratou o volante Fernandinho e o atacante Wellington Nem, perdeu as esperanças de contar com o jogador da seleção brasileira para a próxima temporada.

Ainda de acordo com a Gazzetta Dello Sport, a Internazionale teria interesse no volante há mais de um ano e só agora as partes teriam entrado em acordo. A equipe de Milão, inclusive, teria feito proposta pelo atleta no início de 2013, mas teve sua oferta rejeitada. Em entrevista recente ao mesmo veículo, Paulinho teceu elogios ao clube italiano, mas afirmou que só sairia por uma oferta convincente.

"É um clube muito conhecido em todo o mundo. É onde Ronaldo e outros jogadores como Julio César, Lúcio e Maicon jogaram. Quem não gostaria de vestir o uniforme da Inter? Se a Inter me quer, que faça uma boa oferta. Estou me sentindo bem no Brasil e feliz no Corinthians. As condições precisarão ser boas se for para eu sair" disse, na ocasião.

Paulinho está atualmente a serviço da seleção brasileira para a disputa da Copa das Confederações e foi, inclusive, um dos autores dos gols na vitória do Brasil por 3 a 0 sobre o Japão, na abertura da competição. Apesar das afirmações do dirigente ucraniano, o volante é considerado um “Plano B” em Milão. Segundo a imprensa local, a Internazionale teria mais interesse no belga Radja Nainggolan, de 25 anos, e que atualmente pertence ao Cagliari, também da Itália.