Em noite inspirada de Cleber Santana, Avaí goleia o Juventus

Jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Catarinense, disputado no estádio da Ressacada, em Florianópolis.

INCIDENCIAS : Jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Catarinense, disputado no estádio da Ressacada, em Florianópolis.

O Avaí se recuperou da derrota na primeira rodada e goleou a equipe do Juventus, na Ressacada, em jogo realizado pela segunda rodada do Campeonato Catarinense. A Juventus praticamente não atacou, e foi pressionada pelo forte ataque do Avaí, que se apoiou nas triangulações de Marquinhos e Cleber Santana para construir o resultado, arrancando aplausos dos cerca de 3000 torcedores que acompanharam a partida. Luciano marcou duas vezes no primeiro tempo, e após o intervalo, Cleber Santana e Betinho completaram o marcador.

Na próxima rodada, o Avaí viaja até Itajaí para enfrentar o Marcílio Dias; o Juventus joga em casa contra o Atlético de Ibirama.

Avaí pressiona e abre o placar apenas no final da primeira etapa

Empurrado pela torcida, o Avaí começou a atacar o Juventus de Jaraguá do Sul logo no início do jogo. O primeiro ataque do time da capital aconteceu logo aos dois minutos de jogo, após roubada de bola de Bocão, que passou para Jabá e acionou Cleber Santana, que conseguiu o escanteio.

As boas oportunidades do Avaí surgiram principalmente em lances de bola parada: aos quatorze minutos, em cobrança de escanteio, o zagueiro Antônio Carlos desviou a bola, que acabou acertando o travessão. Na sequência do lance, Eduardo Neto cruzou para Cleber Santana, que sozinho para empurrar para o fundo da rede, chuta fraco e perde a primeira grande chance do Avaí no jogo.

No restante do primeiro tempo, o Avaí dominou a partida e continuou pressionando a equipe da Juventus, que teve apenas uma chance, em cobrança de falta que acabou desviando na barreira.

O primeiro gol do jogo aconteceu apenas ao final da primeira etapa, quando os jogadores já começavam a ser vaiados pelos torcedores. Aos 36 minutos, Marquinhos passou a bola de cabeça para Luciano, que na entrada da área, não teve problemas em marcar o primeiro gol da equipe da casa. Após o gol, Luciano teve nova chance, mas chuta fraco. No lance seguinte, o atacante compensou: após receber cruzamento de Júlio Cesar, chutou de primeira, sem chances para o goleiro. Avaí 2 a 0.

Na volta do intervalo, Avaí domina e consolida o resultado

O Juventus voltou do vestiário com duas alterações e ameaçou esboçar uma reação no começo da segunda etapa, chegando ao campo de ataque e ameaçando o goleiro Diego. O Avaí estava fechado na defesa, dando espaço à Juvenus, mas os erros de passe e de saída de bola eliminaram qualquer chance de gol, e aos poucos, o Avaí voltou a atacar.

Logo aos nove minutos da primeira etapa, Betinho deixou Luciano livre, mas a bola saiu pela linha de fundo, passando perto da trave. Na sequência, Luciano saiu aplaudido pela torcida e deu lugar à Zangão. O Avaí aproveitou da qualidade individual superior em relação ao adversário e com boas triangulações, marcou mais duas vezes.

Após triangulação entre Cleber Santana e Marquinhos, o primeiro recebeu a bola no meio da área e marcou o terceiro gol do Avaí, aos 14 minutos do primeiro tempo. Aos 25 minutos, Cleber Santana realizou outra boa jogada, e após drible no meio de campo, arrancou e deixou Betinho na cara do gol. De cavadinha, atacante fez o quarto gol do Avaí.

Após o quarto gol, o Avaí reduziu o ritmo e deixou o Juventus tocar a bola, mas o resultado não se alterou.