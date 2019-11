Com gol no final, Central bate o Vitória-PE pelo Pernambucano

A penúltima rodada do Campeonato Pernambucano foi iniciada na noite deste sábado (1) com a partida no Estádio Luiz Lacerda, em Caruaru. O Central sofreu bastante, mas venceu a equipe da Acadêmica Vitória pelo placar de 2 a 1. O jogo foi decidido com um belo gol no final da partida, o que custou a eliminação do time da Zona da Mata, enquanto que a Patativa segue forte em busca do título do turno.

Bola parada movimentou a primeira etapa

Os dois times precisavam dos três pontos para alcançar objetivos distintos: O Central em busca do título, e o Vitória na luta para se manter no G-3, sendo o seu último compromisso no torneio. Mas o time da casa começou bem mais perigoso. Em menos de dez minutos, três bolas perigosas à meta do goleiro Preto, com o atacante Danilo Lins aparecendo por duas vezes. O Taboquito chegou aos 11 minutos, explorando a velocidade dos meias Índio e Robertinho, mas sem muito perigo.

Mas aos 24 minutos, o Central chegou ao seu gol na bola parada. Após jogada individual de Danilo Pires, ele foi derrubado por Marcos Paulo dentro da área, e o juiz marcou a penalidade. Danilo Lins cobrou sem chances para Preto. No prejuízo, o Vitória foi pra cima e chegou ao empate também na bola parada. O meia Índio cobrou com categoria, no ângulo do goleiro André, aos 39 minutos.

Jogo morno, mas golaço no fim salva a noite centralina

O segundo tempo não teve tantos lances de perigo. Os dois times pareciam que estavam satisfeitos com o resultado. O Vitória assustou em apenas dois momentos, mas o Central se defendia muito bem. Mas em um lance isolado, o time caruaruense selou a vitória. Aos 48 minutos, o volante Fernando Pires apareceu na jogada, driblou dois adversários e chutou da intermediária, indefensável para o goleiro Preto.

(Foto: André Vinícius/GloboEsporte.com)

Vitória centralista por 2 a 1, e agora secará o Salgueiro, que joga neste domingo (2) fora de casa contra o Serra Talhada. Já os visitantes estão praticamente fora do hexagonal do título. Mesmo na terceira colocação com 21 pontos, o time não tem mais jogos a cumprir, e vai torcer por uma improvável combinação de resultados.