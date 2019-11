Por vaga no grupo 1 da Libertadores, Atlético-PR recebe Sporting Cristal para reverter desvantagem

O Atlético-PR tem nesta quarta-feira (5) o dia mais importante do ano até o momento. A equipe receberá o Sporting Cristal (PER) nesta noite, às 22h, na Vila Capanema, em busca de ingressar ao grupo 1 da Taça Libertadores da América. Na parimeira partida, no Peru, os peruanos venceram por 2 a 1.

Para o jogo decisivo, o técnico Miguel Ángel Portugal deve utilizar uma equipe mais ofensiva do que na derrota fora de casa. Sueliton jogará na lateral-direita e Paulinho Dias briga por vaga no meio-campo. Além disso, o meia espanhol Fran Mérida pode ganhar oportunidade entre os titulares.

Miguel Ángel Portugal promete time ofensivo na Vila Capanema (Foto: Reprodução/Fernando Freire)

Como desfalques, o meio-campista Felipe segue com uma lesão no pé e foi vetado, já o lateral direito Carlos César e o atacante Bruno Mendes não foram inscritos na competição e estão impossibilitados de atuarem. A provável formação do Furacão para a partida é: Weverton; Sueliton, Manoel, Cleberson e Natanael; Deivid, João Paulo, Zezinho (Paulinho Dias) e Fran Mérida; Marcelo e Ederson.

O time paranaense precisa vencer ou por 1 a 0 ou por dois gols de diferença para conquistar a vaga na chave 1, que também tem Vélez Sarsfield (ARG), The Strongest (BOL) e Uiversitario (PER). A expectativa é que o Estádio Durival de Britto receba lotação máxima, já que todos os ingressos para o duelo foram vendidos em cerca de dez horas.

Sporting prepara mudança tática para segurar Furacão

Do lado do Sporting Cristal, o time deverá ter uma mudança tática: o zagueiro Ortiz sai e o lateral-direito Advíncula entra em seu lugar. Com isso, a formação passa do 3-5-2 para o 4-4-2. Vetados pelo departamento médico, o zagueiro Álvarez e os meias Arroé e Sheput desfalcam os peruanos. Os onze que iniciarão a partida são: Penny; Luis Advíncula, Balbín, Delgado e Cossio; Cazulo, Calcaterra, Yotún e Lobatón; Leguzamón e Ávila.