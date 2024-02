Athletico-PR e Ju Santos tem tudo para dar match na temporada de 2024, a volante é natural da capital paranaense, contratada para a temporada, Ju já mostra adaptação na equipe, além de ter demonstrado grande conexão com a equipe.



Ju na temporada de 2024 terá o desafio do Brasileiro A2, e do campeonato estadual, que o CAP já é a atual campeã, questionada pela reportagem sobre sua adaptação ao clube ela destacou que foi rápida, sem contar que está no clube do coração.

“Me adaptei rápido ao trabalho e elenco, fiquei feliz por ter sido desta forma. O Athletico é meu time do coração, então parece que eu já tenho uma conexão com esse clube a muito tempo".



Com a estreia da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino marcada para o dia 13 de abril, Ju Santos está concentrada em se preparar para o desafio que se aproxima.

“As expectativas são de fazer um bom trabalho neste início de temporada, porque sabemos que isso é fundamental para conquistarmos os nossos objetivos. Seguimos a cada dia fazendo o nosso melhor, dentro do trabalho que é proposto. A preparação tem sido muito intensa, o que é normal e se espera de uma temporada, mas tudo visando os objetivos que temos pela frente".