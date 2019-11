Fluminense x Vitória, Brasileirão 2014 e

22:58 Marquinhos, destaque do Vitória na partida, sobre a comemoração no segundo gol: "Tinha feito uma águia, uma tatuagem. Fiz o gesto como pássaro."

22:57 Fred: "É ruim perder, principalmente em casa. Mas temos que dar os parabéns ao Vitória, souberam se posicionar. Se fecharam para sair forte no contra-ataque. Nosso toque de bola acabou ficando muito lento, encontrou barreiras na frente."

48' O JUIZ ENCERRA A PARTIDA!

48' Marquinhos desperdiça contra-ataque para o Vitória

44' Cartão amarelo para Fred

42' GOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE! Wagner desconta para o tricolor!

42' Conca sofre falta na entrada da área.

37' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VITÓRIA! Marquinhos marca pela segunda vez na partida após contra-ataque mortal do Leão.

36' Walter manda bola para área, mas em seguida Dão corta a joraga

34' Vinicius cruza bola para a área, porém Bruno coloca para escanteio.

28' Wilson quase deixa a bola entrar no gol após defesa.

26' Walter substitui Rafael Sobis

23' Souza deixa o campo para a entrada de Vinícius

20' Souza pede para ser substituido.

17' Rodrigo Defendi salva bola na área

15' Cartão amarelo para Souza

12' O Fluminense responde com boa finalização de Wagner, após jogada de Conca.

10' Cavalieri faz ótima defesa após finalização de Caio e no rebote ainda defendeu chute de Souza!

8' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VITÓRIA! Marquinhos abre o placar para o rubro-negro!

5' Carlinhos cruza da esquerda, porém Ayrton afasta o perigo.

3' Conca passa para Sobis que finaliza fraco.

0' Começa a segunda etapa!

22:02 Fluminense foi melhor na primeira etapa, mais arisco, buscando mais o gol. Por sua vez, o Vitória utilizou dos contra-ataques como principal arma para furar a defesa Tricolor mas não obteve sucesso. Logo vai rolar a bola pro segundo tempo!

19:40 O Maracanã será o palco da partida. A diretoria do Fluminense espera um grande público para o confronto, devido a enorme promoção nos preços dos ingressos. Cerca de 25 mil entradas para o jogo teriam sido comercializadas com antecedência. (Foto: Genílson Araújo)

19:35 Na última terça-feira (29), os muros do Barradão foram pichados pela torcida do Vitória, como protesto pelo mau momento da equipe.

19:33 Durante esta semana, o Fluminense descartou qualquer chance de negociar o atacante Walter, que afirmou estar insatisfeito no clube.

19:30 FIQUE DE OLHO! Souza, centroavante do Vitória, que ainda vem tentando se firmar dentro do time rubro-negro, será titular neste sábado (3). O atacante que estava no Bahia se destaca pela sua grande presença de área, o que pode ser um diferencial diante da frágil defesa do Fluminense. (Foto: Divulgação/EC Vitória)

19:27 FIQUE DE OLHO!: Rafael Sobis, atacante do Fluminense, destaque do time desde a última temporada. O jogador conseguiu manter certa regularidade e hoje é um dos grandes nomes do tricolor carioca. Sobis possui um ótimo poder de finalização, com potencial para decidir o rumo de qualquer partida, além de fazer uma poderosa dupla de ataque com o atacante Fred. (Foto: Marcelo Regua)

19:25 Enquanto o Fluminense pode contar com quase todo o seu plantel, o Vitória vem sofrendo com algumas ausências: Dinei, Escudero, Mineiro e Neto Coruja desfalcam o elenco rubro-negro.

19:23 Cristóvão Borges terá apenas o desfalque de Leandro Eusébio para a partida contra o Leão, o zagueiro ainda está se recuperando de lesão.

19:20 Além de Souza, Ney Franco também confirmou a presença do zagueiro Rodrigo Defendi na equipe titular do Vitória, mesmo após o defensor ter falhado na final do Campeonato Baiano, contra o Bahia: “É um jogador que eu tenho expectativa de recuperá-lo e acho que o melhor momento é nos jogos fora de casa. Eu como treinador, acredito muito nele ainda, embora todas as perspectivas de quem está em volta de nosso trabalho, é de que ele não tem capacidade de jogar no Vitória. Acredito no atleta e por isso ele vai entrar jogando contra o Fluminense”

19:17 Pelo lado do Vitória, Ney Franco declarou que o atacante Souza deverá ter titular na partida deste sábado. O treinador ressaltou o desempenho do atleta: “O Souza fez uma semana muito boa de treinamento, não só parte técnica, mas de entrega, de vontade. É um jogador que demonstrou que está preparado para a oportunidade. Ele está querendo aproveitar essa oportunidade para ser um jogador titular da equipe”

19:15 Cristóvão Borges também elogiou o Vitória, afirmando que o clube de Salvador será o adversário mais difícil que o Flu irá enfrentar nessas três primeiras rodadas da competição nacional: "Ajuda o fato de eu ter treinado o Bahia. Alguns jogadores ainda estão lá desde o ano passado. A maioria eu conheço. O Vitória é uma equipe diferente das outras que enfrentamos, mais forte"

19:13 Nesta semana o técnico do Fluminense, Cristóvão Borges, afimou que o tricolor irá continuar com o mesmo espírito das outras partidas: "A torcida pode esperar um time com a mesma alma, dedicado, aplicado, com entrega grande e procurando fazer o melhor. O time joga assim, para que seja convincente e consiga resultados"

19:10 Já em 2010, o Fluminense venceu o Vitória em ambos os turnos do Campeonato Brasileiro, os dois triunfos foram por 2 a 1. O Fluminense acabou se sagrando campeão brasileiro nesta edição do campeonato, enquanto o Vitória acabou sendo rebaixado para a segunda divisão nacional.

19:07 No último Brasileirão Fluminense e Vitória acabam empatando por 1 a 1 no primeiro turno, porém o time rubro-negro venceu o tricolor por 3 a 2 na segunda parte do torneio. Marquinhos, Juan e William Henrique marcaram pelo Leão, enquanto Ayrton, contra, e Rafael Sobis foram as redes pelo time carioca.

19:05 Fluminense e Vitória se enfrentaram 31 vezes na história do Campeonato Brasileiro. O tricolor venceu 14 jogos, contra apenas sete do Leão, além de dez empates.

19:03 Já o Vitória acabou empatando com o Atlético-PR por 2 a 2, em partida realizada no Estádio do Pituaçu.

19:00 Na última rodada, o Fluminense conquistou uma importante vitória fora de casa diante do Palmeiras.

18:55 O Vitória, time visitante, no momento ocupa a 14º posição na tabela, com uma derrota e um empate até aqui. O Leão nunca se sagrou campeão brasileiro, porém o clube baiano planeja se recuperar do atual má fase e ir em busca do seu primeiro troféu.

18:50 O Fluminense é o dono do mando de campo, o tricolor atualmente é o líder do campeonato, com 100% de aproveitamento em todos os pontos disputados. O time carioca já conquistou o Campeonato Brasileiro quatro vezes, por tanto nesta temporada o Flu irá em busca do seu quinto título.

18:45 Boa noite leitor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe agora todas as emoções de Fluminense x Vitória, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.