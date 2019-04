Agente italiano confirma interesse do Bahia em Amauri

Sem o seu "camisa 9", o Bahia segue em busca de um centroavante para a disputa do Campeonato Brasileiro. Ainda no Baiano, a diretoria tricolor chegou a sondar Jael, que viria a ser descartado por questões salariais. Recentemente, Fernandão fez uma visita aos seus ex-companheiros de Bahia quando a equipe atuou contra o Flamengo. Porém, sua liberação no Bursaspor (TUR) é difícil.

O nome da vez é o de Amauri, jogador experiente que defende o Parma, da Itália. Segundo o empresário do atleta, Giampiero Pocetta, foi confirmado o interesse do Bahia no jogador. As negociações, porém, não estão indo bem. “Eles estão interessados, só que é difícil que Amauri deixe o Parma. Houve um aceno de proposta, mas estamos muito longe (de acordo). Não dá para fazer nada”, declarou o empresário, insatisfeitos com os valores apresentados pelo tricolor.

Brasileiro naturalizado italiano, Amauri tem 33 anos. Na última temporada, o centroavante marcou oito gols no Campeonato Italiano, levando o Parma a 6º colocação, conseguindo ainda uma vaga para a Liga Europa, desbancando o Milan. No Brasil, Amauri teve rápida passagem pelo futebol catarinense, indo diretamente para a Europa. No país da bota, jogou no Chievo, Juventus, Palermo, Fiorentina e Seleção Italiana.