Neste domingo (21) depois de 5 anos sem se encontrarem na primeira divisão, Bahia e Vitória protagonizam o clássico BaVi às 16h no Barradão, a partida é válida pela terceira rodada do Brasileirão.

O Leão da Barra se encontra na 17ª colocação, na zona de rebaixamento, com apenas um jogo e uma vitória contra o maior rival é a oportunidade perfeita para sair de sua situação atual.

Como chega o Vitória?

O Vitória vem de uma derrota por 1 a 0 para o atual campeão brasileiro e paulista, o Palmeiras. Mesmo com a derrota, o time que é um dos poucos que ainda não aderiram a uma SAF, se mostrou um participante interessante para a temporada.

Vale ressaltar que o Rubro-Negro Baiano é o atual campeão baiano, feito performado em cima do rival Bahia em uma agregado de 4 a 3.

O time chega confiante, acreditando que pode repetir a façanha, agora no Campeonato Brasileiro e em casa com o apoio de toda sua torcida.

A Fábrica de Talentos não jogou pela semana, então o técnico Léo Condé teve tempo para preparar a equipe, que deverá ter as baixas do zagueiro Camutanga e o volante Dudu, que está lesionado

Provável escalação: Lucas Arcanjo, Zeca, Bruno Uvini, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Willian Oliveira, Rodrigo Andrade, Jean Mota e Matheuzinho; Osvaldo e Alerrandro.

Como chega o Bahia?

O Bahia, recente aquisição do Grupo City, terá uma tarefa difícil que será quebrar o tabu de quatro jogos sem vencer o Vitória no Barradão. O Tricolor de Aço não tem uma vitória na casa do rival desde 2020.

O clube baiano vem embalado de uma vitória sobre o Fluminense por 2 a 1 e atualmente ocupa a décima segunda colocação da Série A.

Para a partida, Rogério Ceni conta com os desfalques do lateral-esquerdo Ryan e do volante Nicolás Azevedo, ambos tratando de lesões com a equipe de fisioterapia.

Ceni deverá manter o time base contra o Tricolor Carioca, a dúvida que fica no ar é se Gabriel Xavier, que teve uma ótima atuação no último jogo, seguirá na escalação, já que o treinador não confirmou sua manutenção ao lado de Cuesta, então há a possibilidade do retorno de Kanu.

Provável escalação: Marcos Felipe, Santiago Arias, Gabriel Xavier (Kanu), Victor Cuesta e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Ademir (Biel) e Thaciano.

Onde assistir o jogo?

Com horário de início marcado para às 16h, o jogo poderá ser acompanhado pelos canais Premiere, mas você pode acompanhar o jogo aqui pela VAVEL.