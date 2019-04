Howard Webb será o árbitro de Brasil e Chile, pelas oitavas da Copa do Mundo

Na tarde desta quinta-feira (26), a Fifa divulgou que o inglês Howard Webb será o árbitro do confronto entre Brasil e Chile, que está disputado no próximo sábado (28), às 13h, no Mineirão, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Seus compatriotas, Michael Mullarkey e Darren Can serão os auxiliares da partida.

Tido pela imprensa internacional como um dos melhores árbitros do mundo, Webb é cotado como um dos favoritos para a apitar a final desta edição do Mundial, visto que a Inglaterra deu adeus à competição já na fase de grupos. Em 2010, teve o comando da decisão daquela Copa, disputada entre Espanha e Holanda, onde atraiu polêmica após não expulsar o holandês De Jong, que acertou um chute no tórax de Xabi Alonso, já na prorrogação.

Curiosamente, nesta mesma Copa do Mundo, Webb apitou o confronto entre Brasil e Chile, pelas oitavas de final, onde a Seleção Brasileira saiu vitoriosa pelo placar de 3 a 0, na África do Sul. Webb também esteve no comando da decisão da Eurocopa 2008, disputada entre Espanha e Alemanha. Nesta ocasião, foi elogiado por sua atuação, sem comprometer a partida.

No quadro da Fifa desde 2005, Howard Webb fará 43 anos no próximo dia 14 de julho, coincidentemente um dia após a final da decisão da Copa do Mundo de 2014.