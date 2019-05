Preocupado com o sistema defensivo, Sérgio Guedes faz três modificações no Santa Cruz

A defesa do Santa Cruz vem sofrendo muitas críticas ao longo da Série B. Até o momento, o time levou 17 gols na competição e, depois da parada da Copa do Mundo, o desempenho piorou. A equipe comandada pelo Sérgio Guedes já sofreu dez gols em, apenas, três jogos. Desta maneira, o treinador resolveu, no treino desta tarde de terça-feira (29), fazer alterações no sistema defensivo Coral.

A primeira modificação do técnico Sérgio Guedes foi na zaga. Renan Fonseca saiu para a entrada de Marllon. Outro a deixar o time titular foi o volante Sandro Manoel, na sua vaga entrou Bileu. Por fim, a última modificação ocorreu na lateral-esquerda. Renatinho, que não participou do treinamento por conta de uma amigdalite, foi substituído por Julinho. No entanto, Renatinho ainda pode voltar para a equipe titular, pois deve ficar à disposição e participar do treino desta quarta-feira (30).

Além das três modificações, o atacante Pingo voltou ao time titular, após ficar de fora do duelo contra o Ceará por conta de uma virose. Com isso, Keno saiu e ele voltou a formar a dupla de ataque com Léo Gamalho. Com relação a Carlos Alberto, que também não jogou a última partida, ele só deverá retornar dentro de dois dias. O jogador fez um exame de imagem, que constatou, apenas, uma contratura.

Na movimentação desta tarde, o time Coral ficou com a seguinte escalação: Tiago Cardoso; Tony, Everton Sena, Marllon e Julinho; Bileu, Memo, Danilo Pires e Wescley; Pingo e Léo Gamalho.

Já os reservas treinaram com: Fred; Nininho, Leandro Souza, Renan Fonseca e Zeca; Everton, Sandro Manoel, Emerson Santos, Natan; Keno e Betinho. Sérgio Guedes, no segundo tempo do treinamento, promoveu mais duas alterações. Ele tirou os volantes Bileu e Memo para colocar Everton e Sandro Manoel.

Nesta quarta-feira (30), o time Coral vai seguir sua preparação para o duelo do próximo sábado (02), às 16h20, contra o América-RN, na Arena das Dunas, em Natal, no Rio Grande do Norte, o treinamento está marcado para acontecer no período da tarde.