No Maguary, Ramon Cesar demonstra confiança em estreia contra o Santa Cruz: “Mal posso esperar”

Falta pouco para a estreia de Ramon Cesar no futebol pernambucano. Nesta quinta-feira (11), a partir das 20h, o volante do Maguary encara o Santa Cruz na primeira rodada do estadual. Empolgado, o ex-jogador de Joinville e Palmeiras revela que não existe nenhum tipo de receio contra qualquer adversário que terá pela frente e ainda faz questão de convocar a torcida para marcar presença nos estádios. Petrolina, Náutico e Sport são os próximos oponentes nas semanas seguintes.

“Não existe essa história de escolher adversário. Quando a bola rolar, vamos jogar como se não houvesse diferenças entre as equipes. Aliás, mal posso esperar pela estreia logo. O nosso grupo está treinando e se preparando para qualquer desafio, creio que não vamos decepcionar o nosso torcedor. Venham aos estádios nos apoiar, isso é muito importante e costuma ser determinante em situações críticas dentro da partida. Cada jogo é uma batalha única”, avisou o atleta.

Em 2023, o Maguary terminou o Campeonato Pernambucano em nono lugar. Desta vez, será a sua segunda participação consecutiva na elite estadual. A equipe que veste azul e branco promoveu amistosos contra o Campinense, nos dias 23 e 30 de dezembro. O último aconteceu no estádio Arthur Gomes, em Bonito e o time pernambucano, comandado pelo técnico Sued Lima, venceu pelo placar de 2 a 1.

“Depois desse período de treinamentos e pré-temporada, tudo o que a gente mais quer é jogar logo. Creio que estamos bem preparados. Pra mim isso aqui é uma novidade, sabe? Nunca joguei em um time de Pernambuco. Será a primeira vez. Me sinto honrado pelo tanto que confiaram no meu trabalho. Mas quero agradecer dentro de campo, com grandes jogadas e passes decisivos”, completou Ramon Cesar.