Um dos destaques do Santa Cruz no Campeonato Pernambucano, o meio-campista Caio Mello se despediu do clube. Contratado em janeiro, o atleta de 24 anos atuou em 11 partidas, marcou um gol e deu uma assistência pelo Tricolor Pernambucano. O novo destino de Caio será o Ypiranga-RS, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro e segue vivo na Copa do Brasil.

Revelado no Bahia, em que conquistou dois títulos, Caio teve passagens por Joinville-SC, Ponte Preta, Luverdense-MT e Uberlândia-MG, antes de se transferir para o Santa. Chegando com muita garra e vontade de reerguer um clube que é tão tradicional no Brasil, o jogador, que tinha o sonho de jogar ao lado da torcida do Santa, se surpreendeu com todo o apoio e citou em sua rede social o quão honrado ficou de defender as cores do time.

O jogador revela carinho pela equipe e diz: “Sempre ouvi falar da torcida do Santa Cruz, da festa que ela fazia nas arquibancadas e como era apaixonada. Hoje posso dizer que ela é tudo isso e mais um pouco. Foi uma honra defender essa camisa e ajudar no processo de reconstrução desse gigante. Serei sempre grato por essa oportunidade. Das tias da cozinha até o presidente, o meu muito obrigado. Valeu, Santa!”

O jogador deixou a equipe depois de uma boa campanha no Campeonato Pernambucano, se classificando em quarto lugar para a fase mata-mata. Eliminando o Central, mas sendo eliminado nos pênaltis pelo Sport Recife,na semifinal do torneio estadual. Mesmo assim deixando seu legado de muito empenho e raça nas quatro linhas.

Apesar da queda na semifinal, o Santa alcançou seu grande objetivo na temporada, que era assegurar uma vaga na Série D de 2025 e voltar a ter calendário para toda a temporada. Neste ano, O Mais Querido não tem mais competições para disputar.