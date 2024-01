Santa Cruz corre risco de atuar apenas cinco vezes em casa em 2024

O Santa Cruz começou o ano de maneira negativa. Isso porque, o Tricolor do Arruda foi eliminado nos pênaltis contra o Altos, no Piauí, o que resultou na queda na fase preliminar da Copa do Nordeste. Dessa forma, o time pernambucano só poderá atuar cinco vezes diante dos torcedores em 2024.

Com a eliminação na fase preliminar da Copa do Nordeste, o Santa Cruz disputará apenas o Campeonato Pernambucano em 2024. Assim, a equipe de Recife pode ter somente cinco partidas diante dos torcedores no Estádio do Arruda durante toda a temporada.

Isso porque, o Santa Cruz precisará se sair melhor do que na última edição do Campeonato Pernambucano. Desse modo, a Cobra Coral precisa se classificar para o mata-mata do torneio, o que poderá estender esse número de cinco para oito partidas.

Próximo jogo

O Santa Cruz fará o primeiro jogo no Campeonato Pernambucano nesta quinta-feira (11). A equipe coral enfrentará o Maguary no Estádio do Arruda, às 20h (horário de Brasília).

Calendário

Após a estreia diante do Maguary no Estádio do Arruda, o Santa Cruz volta a jogar em casa na segunda rodada do Campeonato Pernambucano. A equipe duela diante do Flamengo de Arcoverde no dia 17 deste mês, às 19h (horário de Brasília).

Na sequência, o Santa Cruz volta a jogar no Estádio do Arruda no dia 24 deste mês, diante do Retrô, às 21h (horário de Brasília). Em seguida, no dia 27, enfrenta o Náutico no Clássico das Emoções, às 16h30 (horário de Brasília).

Por fim, o Santa Cruz encerra a primeira fase do Campeonato Pernambucano em casa no dia 19 de fevereiro, diante do Afogados da Ingazeira. O confronto será válido pela penúltima rodada do torneio estadual.