Com a vitória por 1 a 0 sobre o Central, no último sábado (2), o Santa Cruz garantiu uma vaga na Série D de 2025. O triunfo ainda colocou o Tricolor do Arruda na semifinais do Campeonato Pernambucano.

Titular em todos os jogos da temporada, o zagueiro Paulo César celebra a classificação. “Feliz com o objetivo alcançado, o grupo batalhou muito e foi merecedor da classificação. O nosso torcedor também. Eles nos apoiaram desde o início e mereciam essa alegria”, destacou o defensor, de 24 anos.

Paulo César é o jogador que mais atuou pelo Santa Cruz em 2024. Ele iniciou as 11 partidas que o Tricolor do Arruda fez até aqui, e não foi substituído nenhuma vez. Com apenas um cartão amarelo após mais de mil minutos em campo, o zagueiro também lidera a equipe nas médias de acertos em cortes (3,2) e bolas longas (3,6) no campeonato estadual. Os dados são da plataforma Sofascore.

“Quando cheguei ao Santa Cruz, sabia que ia ser um grande desafio. É um clube tradicional, com uma torcida apaixonada. Felizmente, tenho conseguido corresponder e ajudar a equipe dentro de campo. Sigo focado e trabalhando para agregar da melhor forma”, disse o atleta.

Paulo César fala sobre os duelos contra o Sport na semifinal do Campeonato Pernambucano

O Santa Cruz vai enfrentar o Sport nas semifinais do Campeonato Pernambucano. A ida está marcada para este sábado (9), às 16h30, no Arruda. Já a volta acontece no dia 16 de março, no mesmo horário, na Arena de Pernambuco.

“Acredito que agora é o momento de virar a chave, concentrar as atenções na semifinal. Vamos ter dois clássicos pela frente, dois jogos muito difíceis. O grupo está focado e vamos trabalhar bastante para buscar a classificação”, concluiu Paulo César.