Santa Cruz perde para Desporvio Brasil e cai na primeira fase da Copinha

O Santa Cruz foi derrotado por 3 a 0 pelo Desportivo Brasil na rodada final do grupo 16 e não conseguiu superar a primeira fase da Copinha 2024. Kauan Toledo, Willyam (contra) e Charles fizeram os gols do time paulista, todos no primeiro tempo, no estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz.

O Santa Cruz entrou em campo precisando da vitória após ter conseguido um triunfo e ter sofrido uma derrota nas duas primeiras rodadas, enquanto o Desportivo buscava manter o 100% de aproveitamento.

Logo no início do jogo, o Desportivo já teve um grande ataque e quase abriu o placar. O Santa respondeu aos 4 minutos com um contra-ataque que foi parado com falta.

A esperança de uma classificação para o Santa começou a morrer aos 10 minutos com o gol de Kauan Toledo após a cobrança de escanteio. O time pernambucano não conseguiu se recuperar do gol sofrido e, aos 14 minutos, após um cruzamento rasteiro do Desportivo, Willyam tentou cortar, mas acabou jogando contra seu próprio gol.

Após ter levado o 2 a 0, Santa tentou voltar ao jogo ainda no primeiro tempo indo ao ataque para tentar diminuir o placar, mas com essas idas ao ataque acabava deixando espaço para o Desportivo, que teve chances para fazer o gol. Após sofrer uma falta, aos 46, o time da casa cobrou e com um desvio, a bola sobrou para Charles, que de cabeça fez o 3 a 0 ainda na etapa inicial.

No segundo tempo, o Santa tentou diminuir o resultado, mas sem sucesso. Logo no começo, a Cobra Coral teve uma bola que passou muito perto do gol adversário mas foi só. O jogo acabou se tornando muito físico e pegado para ambos os lados, o que foi bom para o Desportivo, que confirmou a vitória.

Situação do grupo

O grupo 16 terminou com Desportivo em primeiro com nove pontos, e o Capivariano, com a vitória de 4 a 0 no outro jogo da chave, contra o Rio Branco-AC, em segundo, com seis. O Santa Cruz acabou na terceira posição do grupo, com três. Os acreanos ficaram zerados.