Resultado do jogo Corinthians x FC Köln na Florida Cup 2015

00:30 Estamos nos despedindo por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.

46' Fim de papo na Flórida. Corinthians sai derrotado por 1 a 0 pelo FC Köln.

43' Coringão tenta suas últimas cartadas no final da segunda etapa.

39' Time germânico troca passes com tranquilidade.

34' Corinthians troca passes na grande área, mas a defensiva alemã marca bem, rouba a bola e recebe a falta.

28' Time alemão chega com perigo na entrada da pequena área, mas a zaga corintiana faz o corte providencial.

25' Risse cobra com categoria e força Cássio a fazer boa intervenção.

24' Falta perigosa para o FC Köln.

21' Mendoza arrisca o chute de fora da área, mas a bola sai à esquerda da meta alemã.

18' Peszko marcou novamente, mas o bandeira assinalou impedimento e impugnou o lance.

16' Falta perigosa para o Timão. Bola fica na barreira alemã.

13' Substituição no time alemão: sai: Zoller; entra: Bröker.

11' Jogo esfria um pouco, sem muitas chances de gol para ambos os lados.

5' Jadson deu grande passe para Luciano, que fez o cabeceio consciente. O goleiro Kessler ficou com a bola.

2' O Timão com uma formação inteira diferente, a não ser pelo goleiro Cássio. Edilson, Henrique, Yago, Petros, Danilo, Matheus Pereira e Jadson;além de Luciano, Mendoza e Romero estão no gramado.

0' Bola rolando para o segundo tempo no Espn Wide World of Sports Coplex.

23:35 Jogadores alemães já de volta ao gramado.

23:38 Titulares do Corinthians saem no intervalo. Segundo tempo será com os reservas.

23:23 Fiquem ligados, em instantes teremos as emoções do segundo tempo de Corinthians x FC Köln.

46' Fim de papo no primeiro tempo! Vitória parcial dos alemães por 1 a 0.

45' Elias bate com perigo e o goleiro Kessler salvou, colocando a bola para escanteio. Na cobrança, os alvinegros não aproveitaram a oportunidade.

44' Corinthians tenta ao chegar ao campo de ataque, mas falta qualidade na hora último passe.

41' FC Köln vem mais incisivo e com mais posse de bola no campo de ataque.

38' Hector cruzou da esquerda e por pouco o time alemão não faz o segundo. Cássio da uma bronca geral na defesa.

35' Mavraj recebeu atendimento médico, mas já está de volta ao gramado.

34' Timão tenta trocar passes no campo de ataque alemão.

30' Temperatura de zero graus em Orlando.

28' Osako tentou o chute da entrada da área, mas o árbitro assinalou impedimento.

26' Cartão amarelo para Guerrero, por falta em Peszko.

24' Falta dura em Elias, que pediu cartão amarelo, mas o árbitro apenas alertou verbalmente.

21' Emerson Sheik vem sendo perserguido em campo, sofrendo uma falta atrás da outra.

20' Com pouca movimentação, Corinthians não consegue levar perigo ao arqueiro Kessler.

17' O camisa 7 dos alemães, Risse, vem sendo o homem mais perigoso em campo até aqui.

15' Time alvinegro tenta se recompor após gol sofrido.

13' Goooooooooooooool do FC Köln! Peszko bate na saída de Cássio e abre o placar em Orlando.

11' Mesmo movimentado, jogo segue truncado e sem poucas chances claras para nenhuma das equipes.

8' Risse cobra para fora, por cima da meta de Cássio.

7' Falta perigosíssima para o time alemão.

6' Goleiro do Timão já inteiro e pronto para o jogo.

4' Após cruzamento, atacante do FC Köln chegou na cara do gol e esbarrou com Cássio, que sentiu.

3' Só foi Guerrero tocar na bola para a torcida ir ao delírio.

1' Equipe alemã tenta levar perigo nos primeiros minutos, mas a zaga alvinegra faz o corte.

0' Começa o jogo em Orlando!

22:29 Corinthians e FC Köln no gramado!

22:25 Lembrando que o excrete alemão vem mais preparado, afinal, está no meio da temporada. Já o alvinegro do Parque São Jorge ainda está em ritmo preparatório.

20:14 Estamos quase lá! Falta pouco para a bola rolar em Orlando.

22:05 O próximo adversário do Timão na segunda rodada será o Bayer Leverkusen. O jogo acontece sábado, às 16h (de Brasília), em Jacksonville (EUA).

20:58 Continuem ligados, torcedores corintianos. Daqui a pouco mais de 30 minutos teremos o Timão em campo pela primeira vez em 2015. Um ano que promete!

20:40 FC Köln também pronto para o embate. Os alemães vão a campo com: Kessler; Brecko, Klünter, Mavraj, Hector; Matuschyk, Risse, Nagasawa, Peszko; Osako, Zoller.

20:34 Suplentes do Corinthians: Guilherme; Edilson, Yago, P. Henrique e Uendel; B. Henrique, Petros, Danilo, Matheus Pereira e Jadson; Luciano, Mendoza e Romero.

20:32 Corinthians escalado! Timão vai a campo com: Cássio; Fagner, Felipe, Gil e F. Santos; Ralf, Elias, Lodeiro e Renato Augusto; Emerson e Guerrero.

Resultado do jogo Fluminense x Bayer Leverkusen na Florida Cup 2015

2118 No outro jogo do campeonato, O Fluminense vai sendo derrotado pelo Bayer Leverkusen por 1 a 0. Já estamos na segunda etapa.

21:10 Contunuem ligados, afinal, em pouco tempo começará o jogo entre Corinthians e FC Köln.

21:00 Aproveitando o ensejo, o capitão da equipe, Miso Brecko, reencontrou o peruano Paolo Guerrero, velho companheiro dos tempos de Hamburgo. Daqui a pouco, eles serão oponentes dentro de campo

20:50 Para os adversários é tempo de aproveitar o tempo nos Estados Unidos. Além de ir ao parque da Disney, vários jogadores já apareceram curtindo a estádia na Flórida, um dos estados mais charmosos da terra do Tio Sam

20:40 O treinador Tite já revelou que usará a formação titular só no primeiro tempo do jogo. Ralf, Lodeiro, Renato Augusto e Emerson são os que recebem cuidados especiais do departamento médico. No segundo tempo, o Corinthians vai jogar com os reservas: Walter, Edilson, Yago, Pedro Henrique e Uendel; Bruno Henrique, Petros, Danilo e Jadson; Luciano e Mendoza

20:30 Sobre a estádia da terra do Tio Sam, Edu salientou que tudo vem acontecendo da melhor forma possível: "Ainda não encontramos nenhum ponto negativo aqui nos Estados Unidos", enfatizou o ex-jogador do Timão

20:20 Será a reestreia do técnico Tite no comando do Corinthians. O comandante retornou ao Timão após o desligamento de Mano Menezes, e espera fazer novamente o que fez no passado: vencer e ganhar títulos. O dirigente Edu Gaspar está bem animado para o embate diante do excrete alemão

20:10 Depois, também há de se destacar a final do mundial de clubes entre Grêmio e Hamburgo, em 1983, ano em que os gaúchos venceram por 2 a 1 e se sagraram campeões mundiais. Por último, o duelo de 1997 entre Cruzeiro e Borussia Dortmund, na qual os europeus saíram vencedores por 2 a 0

20:00 No histórico envolvendo times alemães e brasileiros, temos três jogos de destaque. Primeiro, o histórico Bangu e Bayern em 1954, quando os banguenses golearam os bávaros por 4 a 0 em Munique, com quatro gols de Nívio

19:50 Maroah também elogiou a questão do anonimato, afinal o time está nos Estados Unidos, onde o futebol não é o esporte mais popular: "Também é bom ser capaz de correr em paz, em liberdade apesar de eu nunca ma importar em parar para tirar fotos e dar autógrafos para os fãs", completou

19:40 "As instalações aqui são simplesmente excelente. A umidade é um pouco alta, mas as condições não deixam de ser muito boas para treinar e se preparar", disse o zagueiro Domingos Maroh, que está animado com a perspectiva de enfrentar os grandes do Brasil

19:30 Do lado alemão, o FC Köln também está bastante animado para o duelo contra os brasileiros. Será um jogo muito importante para decorrer da temporada do time que atualmente aparece na 11º posição na tabela da Bundesliga. O retorno ao torneio nacional está marcado para o dia 31 de janeiro, diante do Hamburgo

19:20 Além do atacante corintiano, o argentino Darío Conca (Fluminense), o alemão Simon Rolfes (Bayer Leverkusen) e o esloveno Miso Brecko (FC Köln) participaram de um desfile nos parques da Disney, em Orlando, antes da estreia na Florida Cup. Eles ainda posaram para fotos ao lado do Mickey

19:10 Por outro lado, os alvinegros não devem aliviar, afinal, seria muito bom começar o ano com vitórias e um troféu conquistado. A principal atração no lado sul americano será a presença do peruano Paolo Guerrero

19:00 O Corinthians vem para o jogo como favorito, mas precisa demonstrar isso dentro das quatro linhas. Ainda em ritmo de pré-temporada, será o primeiro jogo oficial do Timão em 2015. O entrosamento e a falta de ritmo de alguns jogadores podem pesar para o lado dos alemães, que veem disputando normalmente a liga nacional

18:45 A competição reúne dois times brasileiros (Corinthians e Fluminense) e dois times alemães (Bayer Leverkusen e FC Koln). O mini torneio tem dois jogos, onde times de mesma nacionalidade não se encontram - pelo contrário, os pontos serão somados para definir o país campeão da campeonato com sede na terra dos Ianques.

18:30 Boa noite, amigo leitor da Vavel Brasil! Estamos dando início à transmissão de Corinthians e FC Köln. A partida acontece em Orlando, nos Estados Unidos, e será válida pela Florida Cup 2015. A bola rola às 22h30 (de Brasília) e aqui você não fica de fora de nenhum lance