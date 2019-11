Resultado de Joinville x Fluminense pelo Campeonato Brasileiro 2015 (2-1)

Encerramos por aqui a transmissão. Obrigado à todos que acompanharam! Continuem ligados em todas as notícias aqui na VAVEL Brasil!

O Flu por sua vez estaciona nos 33 pontos e pode perder o posto no G4 em caso de vitória do Palmeiras sobre o Atlético-MG

Com a vitória, o JEC vai a 19 pontos, abre 6 pontos do Vasco e continua na briga para sair do Z4. Goiás é o primeiro fora da zona com 22 pontos

49' TERMINA O JOGO NA ARENA JOINVILLE! O TIME DA CASA VIRA NO FIM E ESTÁ VIVO NA LUTA CONTRA O REBAIXAMENTO!

46' GOOOOOOOL DO JOINVILLE! GOL CONTRA DE MARLON! Diego faz boa jogada pela esquerda e cruza para área. Marlon tenta cortar e joga contra o próprio patrimônio. Virada do JEC, 2 a 1

45' CARTÃO AMARELO! Naldo faz falta em Cícero e recebe advertência do árbitro

44' Teremos mais quatro minutos de acréscimos!

42' Lucas Gomes experimenta de longe, mas solta um peteleco sem perigo para o gol de Agenor

39' Com o empate, o Flu volta a ter sua posição no G4 ameaçada, e terá que torcer contra o Palmeiras, que visita o Galo às 18h30, para permanecer na 4ª posição

37' GOOOOOOOOL DO JOINVILLE! MÁRIO SÉRGIO EMPATA! Em boa trama pelo lado direito, Anselmo serve Naldo, que encontra Mário Sérgio. Ele bate na saída de Júlio Cesar e empata o jogo, 1 a 1

36' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE! Sai Renato e entra Rafinha

33' SUBSTITUIÇÃO NO JOINVILLE! Sai William Popp e entra Silvinho

31' PERDEU DE NOVO! Lucas Gomes recebe livre e bate fraco em cima de Agenor

29' AMARELOU! Marion dá carrinho por trás em Lucas Gomes e é punido

27' Com a vitória parcial, o Flu vai se mantendo no G4, sem chances de ser ultrapassado na rodada, e ainda encosta no Atlético-MG e no Grêmio na tabela de classificação

25' GOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE! CÍCERO ABRE O PLACAR! Vinícius cobra escanteio, Cícero se antecipa ao goleiro e toca de cabeça para o fundo do gol para fazer 1 a 0 para o Tricolor carioca

24' SUBSTITUIÇÃO NO JOINVILLE! Sai Marcelinho Paraíba e entra Marion

21' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE! Sai Marcos Junior e entra Vinícius

20' CARTÃO AMARELO! Guti recebe advertência por falta em Lucas Gomes

19' AMARELOU! Marcos Junior recebe o cartão pela entrada anterior

18' Marcos Junior e Diego dividem bola de forma duríssima e ficam caídos no gramado sentindo muitas dores

16' AGENOR! Scarpa cobra falta direto para o gol surpreendendo goleiro do JEC, que ainda consegue voltar e espalmar para escanteio

15' Marcelinho Paraíba arrisca de fora da área, mas a bola explode em Gum e sai em escanteio

12' Lançamento encontra Wellington Paulista em boa posição, mas segundo a arbitragem, ele estava à frente da linha de zaga

09' Juiz deixa de marcar muitas faltas na tentativa de deixar o jogo correr mais rápido

07' SUBSTITUIÇÃO NO JOINVILLE! Sai Kadu e entra Ricardo Bueno

06' Flu volta mais agressivo para a segunda etapa e domina o jogo

04' AGENOOR! Cícero cobra falta de longa distância e goleirão do JEC se estica todo para defender

01' PERDEEU! Lucas Gomes recebe mais uma bola cara a cara, mas finaliza em cima de Agenor

00' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO EM JOINVILLE!

Tudo pronto para o reinício da partida!

O empate de momento vai mantendo o Joinville na zona de rebaixamento e o Fluminense dentro do G4

47' TERMINA O PRIMEIRO TEMPO!

45' Juiz assinala mais dois minutos de acréscimos!

43' PAROU! Marlon recebe sozinho na área e rola para Marcos Junior marcar, mas jogada estava paralisada por impedimento do camisa 4

41' CARTÃO AMARELO! Marlon para contra ataque e é punido pela arbitragem

37' Zaga do Joinville dá pane e erra saídas de bolas consecutivas, mas ataque do Flu não aproveita as oportunidades

35' Lucas Gomes ganha na velocidade da zaga, mas fica sem ângulo para o arremate e bate em cima de Agenor

33' Edson sente o joelho e pede atendimento médico. Jogo está parado.

30' POR POUCO! Edigar cruza para a área, a bola passa por todo mundo e sobra para William Popp no segundo pau, que cabeceia pra fora e perde grande oportunidade

27' Em bola levantada na área do Flu, juiz marca falta de Bruno Aguiar sobre Gum

24' AGENOOOR! Flu cobra falta rápido e Lucas Gomes encontra Wellington Paulista sozinho na pequena área. Ele finaliza em cima de Agenor e perde chance incrível. Quase o primeiro do Tricolor carioca!

22' William Popp faz bela jogada pelo lado direito e cruza para Edigar Junio, que chega escorando, mas o goleiro o Júlio César, atento, faz a defesa

20' Marcos Junior acerta lindo lançamento para Lucas Gomes, mas atacante perde na jogada individual com a zaga do Joinville e desperdiça contra ataque

17' JÚLIO CÉSAR! Diego pega de primeira de fora da área e obriga o goleirão do Flu a trabalhar

15' Lucas Gomes recebe em profundidade, mas antes dele o goleiro Agenor aparece para afastar o perigo

13' Marcelinho Paraíba recebe em velocidade com liberdade, mas a arbitragem já assinalava impedimento do camisa 10 do JEC

10' QUASE! Scarpa levanta na área, Edson sobe sozinho de cabeça e desperdiça ótima oportunidade para o Tricolor carioca

08' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE! Sai Fred e entra Lucas Gomes

07' MAS JÁ? Fred pede substituição em função de dores no púbis. Lucas Gomes deve entrar em campo

06' Jogo é bastante truncado no meio de campo

03' Equipes se estudam nesse início de partida. Fluminense tem mais a bola e tenta trocar passes no campo adversário

00' COMEÇA A PRIMEIRA RODADA DO RETURNO PARA JOINVILLE X FLUMINENSE!

Está tudo pronto para a bola rolar em Santa Catarina!

As duas equipes já estão no gramado da Arena Joinville!

O Flu vem à campo com a seguinte formação: Julio Cesar, Renato, Gum, Marlon e Gustavo Scarpa; Edson, Jean, Cícero, Marcos Junior, Wellington Paulista e Fred; Técnico: Enderson Moreira

O time da casa está escalado com: Agenor; M. Sérgio, Bruno Aguiar, Guti e Diego; Naldo, Anselmo e Kadu; W. Popp, Marcelinho Paraíba e Edigar Junio; Técnico: PC Gusmão

Em realidades distintas na tabela, Joinville e Fluminense se enfrentam neste domingo, às 16h, na Arena Joinville. O duelo é válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No primeiro turno, na estreia das equipes no certame, os cariocas suaram para vencer pelo placar mínimo. O gol da partida foi anotado por Vinícius, aos 42 minutos da etapa final.

Ocupando a 19º colocação, o JEC vê no confronto a chance de colar nas primeiras posições acima da zona do rebaixamento. Na melhor das hipóteses, a equipe só sai do grupo dos quatro últimos em duas rodadas, tendo que torcer pelo insucesso de seus pares.

o Nacional, o Coelho foi a campo no meio de semana pela Copa Sul-Americana e foi derrotado em casa pelo Atlético Paranaense por 2 a 0.

Em contraste, a expectativa no Flu é de se consolidar de vez no G-4. Na quarta colocação, os comandados de Enderson Moreira passam por momento de irregularidade no que se refere ao desempenho, mas já embalaram duas vitórias em sequência.

A última foi na quinta-feira, no árduo triunfo por 2 a 1 ante o Paysandu, no Maracanã pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

No JEC, vida nova e esperança no segundo turno

Paradoxal se for comparada à posição do Joinville na tabela de classificação, a palavra que define o pensamento da equipe na competição é esperança.

Tudo isso porque após a chegada de PC Gusmão no comando técnico, o Tricolor venceu o clássico estadual com o Avaí, empatou com o Vasco no Maracanã e atropelou o Cruzeiro. Até mesmo na derrota de virada para o embalado Grêmio (vinha de goleada no Gre-Nal e de vitória fora de casa contra o Atlético Mineiro) a atuação serviu de alento e alimentou a confiança dos torcedores.

Para reforçar a perspectiva positiva, o JEC contará com o retorno do atacante Kempes. Artilheiro da equipe no Campeonato Brasileiro com quatro gols marcados, o jogador não atua desde o empate sem gols com o Vasco, no início do mês, em função de uma lesão muscular.

A presença do avante entre o onze inicial, no entanto, não é certa. Também recuperados de lesão, Fabrício e Ricardo Bueno voltam a ser opção. Por outro lado, Os zagueiros Douglas Silva e Dráusio, os volantes Geandro e Renato e o lateral Héracles, machucados, estão fora da partida.

Presença constante nas escalações de PC, William Popp reforçou a necessidade de o grupo deixar de lado o revés para o Atlético Paranaense, na última quinta, para focar exclusivamente no jogo de domingo.

"A gente tem que virar a página, não tem tempo para lamentar a derrota para o Atlético Paranaense. Sabíamos que o resultado deveria ser melhor porque jogamos em casa. Não veio e tem que focar no Brasileiro. Domingo tem jogo difícil contra o Fluminense e precisamos destes três pontos", ponderou o atacante.

Já o zagueiro Bruno Aguiar, autor do gol catarinense no jogo contra o Grêmio, na última rodada, deixou de lado as condições de Joinville e Fluminense na tabela de classificação, afirmando que o Coelho deve jogar de igual para igual com os cariocas.

"Temos que jogar de igual para igual. Podemos até perder, mas é diferente quando se perde jogando e lutando, sem apenas se defender, sem se omitir. Temos que jogar o nosso melhor e encarar essa partida contra o Fluminense da mesma forma que encaramos os últimos jogos", opinou o capitão.

A comparação do embate de logo mais com o do primeiro turno retrata diversas mudanças na formação do JEC. Dos jogadores que atuaram naquela ocasião, Sueliton, Wellington Saci, Augusto Cesar e Welinton não fazem mais parte do elenco.

O goleiro Oliveira e o lateral-esquerdo Rogério ainda integravam a formação titular do Coelho, condição tomada por Agenor e Diego, respectivamente. Na oportunidade, Hemerson Maria ainda era o treinador.

Fluminense conta com o retorno de Fred

Para se consolidar entre os quatro primeiros, o Flu tem a missão de melhorar seu desempenho fora de casa. A equipe perdeu os últimos três compromissos longe do Rio de Janeiro. A última vitória foi contra o Atlético Paranaense, no dia 12 de julho.

Em relação a essa questão, Enderson Moreira destacou a necessidade de encontrar regularidade e citou o líder do campeonato como exemplo.

"Tem de buscar regularidade. Não pode sair e voltar com derrota. Tem de pontuar. Nesse sentido, temos de ter regularidade. O Corinthians é regular e está à frente no campeonato. Mesmo não jogando bem, foi regular. Precisamos disso", admitiu o treinador.

Para o primeiro jogo do segundo turno longe da cidade maravilhosa, porém, Enderson Moreira terá alguns desfalques. Ronaldinho, desgastado, não viajou com a delegação e deve ser substituído por Lucas Gomes.

Somam-se ao Gaúcho como ausências o goleiro Diego Cavalieri, o atacante Osvaldo e o volante Pierre. Já de volta ao Brasil, Gerson também não vai para a partida.

Destaque no triunfo sobre o Paysandu, na quinta-feira, Júlio César deve ser o substituto de Cavalieri. Em entrevista, o arqueiro projetou uma partida complicada no domingo, valorizando as últimas apresentações do adversário. Na sequência, o guarda-redes reiterou a força do plantel do Pó de Arroz.

"Vai ser um jogo muito difícil. Eles têm conseguido bons resultados no Brasileiro recentemente. Jogam todas as fichas para não ficar na zona do rebaixamento. Mas temos qualidade o suficiente para chegar lá e fazer um bom resultado", disse Julio César.

"A partir do momento que se vai avançando nos campeonatos, vamos precisando da força do grupo. Dessa maneira eu creio que vamos conseguir as vitórias fora de casa, que ainda são mais complicadas", concluiu o goleiro.

As boas notícias ficam por conta dos retornos de Fred e Vinícius. O atacante treinou normalmente na manhã deste sábado e confirmou sua presença contra os catarinenses. Ele sentia dores na coxa direita após o jogo contra o Papão.

"Já o garoto, autor do gol que deu a vitória ao Tricolor no primeiro jogo do Brasileirão, se recuperou de uma fratura no pé esquerdo e deve aparecer no banco de reservas.

A Arena Joinville será o palco da partida entre Joinville x Fluminense, válida pelo Brasileirão 2015

FIQUE DE OLHO: O veterano Marcelinho Paraíba é o nome de maior destaque da equipe de Santa Catarina e vem sendo um dos responsáveis, juntamente com a chegada do novo treinador, PC Gusmão, pela reação do Tricolor catarinense na competição. Dono de uma bola parada precisa, o camisa 10 espera manter a boa fase e ajudar o JEC a conseguir mais uma vitória para escapar da zona de rebaixamento.

FIQUE DE OLHO: Com muitos desfalques, o Tricolor aposta em Cícero na partida de hoje em Joinville. O meia está em sua terceira passagem pelo clube carioca e na última rodada fez seu melhor jogo desde que retornou. Com um gol e uma assistência, foi o responsável pela virada do Flu sobre o Figueirense por 2 a 1. Polivalente, Cícero é o coringa de Enderson Moreira e esperança de gols nessa tarde

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 19º Joinville 16 19 4º Fluminense 33 19

