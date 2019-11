Na memória: Corinthians vence Atlético-MG e disputa final do Brasileiro 94 contra Palmeiras

O primeiro confronto entre Corinthians x Atlético-MG tinha reservado muitas emoções. Duas viradas, um jogo bastante movimentado e a estrela do jovem Reinaldo decidiu em favor do Galo na vitória por 3 a 2, em um Mineirão lotado. Os mineiros, com o resultado, adquiriram a vantagem do empate para voltar a disputar uma final após 14 anos.

Porém, o Corinthians se fez valer da vantagem obtida por ter a melhor campanha na fase classificatória. No jogo 600 do alvinegro na história do Campeonato Brasileiro, o Timão venceu de forma simples e acabou com o sonho do oponente. Com gol de Branco em cobrança de falta, o time paulista venceu por 1 a 0 e vai em busca do bicampeonato nacional. O adversário na grande final será o Palmeiras, em dois jogos a serem realizados no Pacaembu.

Por ser uma semifinal do principal torneio do país, a tendência era que o Morumbi, palco do segundo e jogo decisivo, estivesse lotado. No entanto, apenas o segundo anel de arquibancadas do estádio foi aberto ao torcedor corinthiano, o que causou estranheza a quem acompanhou o jogo.

A missão do Atlético-MG era simples. Os jogadores que entraram em campo deveriam manter a postura defensiva, uma vez que o time tinha a vantagem do empate e lutava para estar de volta a uma decisão nacional após 14 anos. Por isso, o técnico Levir Culpi orientou o grupo a não dar espaços ao Corinthians.

Do outro lado, o Timão tinha como responsabilidade marcar apenas um gol. A vantagem da melhor campanha na fase classificatória dava tranquilidade ao time, apesar de ter que vencer para continuar com o sonho do título. O primeiro tempo foi equilibrado, com a defesa atleticana em boa atuação ao conseguir neutralizar os ataques paulistas.

No segundo tempo, porém, a situação foi completamente diferente, pois o Corinthians conseguiu romper uma barreira anteriormente intransponível e abriu o marcador. Aos oito minutos da etapa complementar, em cobrança de falta ensaiada, Marcelinho Carioca rolou a bola para Branco. O lateral-esquerdo, tetracampeão mundial seis meses antes com a Seleção Brasileira, emendou um forte chute, o goleiro Humberto não segurou e a bola morreu no fundo do gol.

Com o placar aberto, as defesas prevaleceram. O Atlético foi com tudo ao ataque com o objetivo de empatar o jogo e não deixar a possibilidade de a final ser disputada pelo lado adversário. Mas não teve jeito. O Timão conseguiu segurar a vitória e deu mais um passo para conquistar o Campeonato Brasileiro de 1994. A etapa final era derrotar o arquirrival histórico, o Palmeiras, que conquistara o torneio no ano anterior.