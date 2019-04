Botafogo-SP sai na frente, mas cede empate ao São Bernardo e segue sem vencer no Paulistão

GOLS: Caio Ruan, aos 6 minutos do primeiro tempo; Henan, aos 30 minutos do segundo tempo.

Ainda não foi na noite desta quinta-feira (11) que o Botafogo-SP conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Paulista. Apesar de ter saído na frente do placar, o time de Ribeirão Preto recuou muito e acabou apenas empatando com o São Bernardo, por 1 a 1.

Enquanto o Tricolor está na lanterna do Grupo A, sem nenhuma vitória, o Bernô divide a liderança do Grupo B com o Palmeiras com cinco pontos, atrás apenas no saldo de gols (2 contra 1).

O Botafogo enfrenta a Ponte Preta, às 19h30, no Moisés Lucarelli, em Campinas. Já o São Bernardo tem pela frente o São Bento, às 11h, no Walter Ribeiro, em Sorocaba. As duas partidas acontecem no próximo domingo (14).

Botafogo abre o placar

O Botafogo iniciou a partida indo pra cima do São Bernardo e o gol quase saiu logo no primeiro minuto, com César Gaúcho, mas a arbitragem marcou impedimento do volante. Cinco minutos depois, o Botinha finalmente balançou as redes. Danilo Bueno cobrou escanteio e o zagueiro Caio Ruan subiu mais que todo mundo, cabeceando firme e abrindo o placar.

Em seguida veio a resposta do São Bernardo aos 11 minutos, mas o Botafogo, com muita sorte, escapou de levar o empate. Cañete tentou o passe e a bola bateu nos braços de Augusto Ramos. O argentino cobrou com força, na trave direita de Neneca. No rebote, Magal soltou a bomba e a bola mais uma vez explodiu na trave e sobrou para Henan. Com o gol aberto e dentro da pequena área, o atacante chutou por cima.

Após fazer o gol, o Pantera recuou demais e chamou o Bernô pra cima. Porém, quem esteve mais perto de marcar foram os donos da casa, aos 33 minutos, em lance de bola parada. Allan Dias subiu sozinho após escanteio de Danilo Bueno e cabeceou para fora. Na sequência, Nunes aproveitou o cruzamento de Samuel Santos e desviou a bola pela linha de fundo. O Botafogo chegou ao segundo gol através de Allan Dias, mas a arbitragem assinalou falta do meia em cima do goleiro Daniel.

Após pressionar, São Bernardo marca e partida termina empatada

A Pantera por pouco não ampliou o placar no primeiro lance de perigo da segunda etapa, aos 4 minutos. Danilo Bueno recebeu o passe de Nunes e, na cara de Daniel, bateu rasteiro para belissima defesa do goleiro. No rebote, Allan Dias chegou finalizando de primeira, mas a bola explodiu na trave.

Melhor em campo, o Botafogo levou perigo em chute de Allan Dias, que acertou na rede pelo lado de fora. Aos 19 minutos , Diego Ivo desviou cobrança de escanteio e a bola passou com perigo por cima do travessão. Assim como aconteceu no segundo tempo, o Botafogo recuou demais e passou a chamar o São Bernardo para cima. E o Pantera acabou pagando pelo recuo excessivo. Após cruzamento da esquerda, Neneca saiu muito mal do gol e Henan desviou, de cabeça, para o gol vazio, aos 30 minutos.

Os donos da casa sentiram bastante o empate e não criaram nenhum lance de perigo até o fim do jogo, enquanto o São Bernardo valorizou a posse da bola.