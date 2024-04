Em casa, Cuiabá busca primeira vitória no Brasileirão diante do Atlético-MG

Sem vencer no Campeonato Brasileiro e amargando uma série de quatro jogos sem triunfo, o Cuiabá entra em campo logo mais, em jogo válido pela quarta rodada da competição nacional, para encarar o Atlético-MG, na Arena Pantanal, às 18h30.

Com um jogo a menos no Brasileirão, o Dourado ocupa a lanterna do campeonato com nenhum ponto conquistado e nenhum gol marcado até aqui. Na estreia, o time foi goleado pelo Athletico-PR fora de casa por 4 a 0, e no último fim de semana, perdeu para o Grêmio por 1 a 0.

Já na Copa Sul-americana, o cenário é um pouco diferente. No meio de semana, a equipe empatou com o Deportivo Garcilaso-PER por 1 a 1 e chegou a cinco pontos, ocupando a vice-liderança do grupo G.

Do outro lado, o Atlético-MG vem de uma série invicta desde a chegada do argentino Gabriel Milito. Desde que assumiu a equipe, o alvinegro disputou oito partidas e conquistou cinco vitórias e três empates.

Com o novo comandante, o Galo reencontrou o caminho das boas atuações e, em um mês de trabalho, conquistou o Campeonato Mineiro, tem 100% de aproveitamento na fase de grupos da Libertadores, e chega ao Brasileirão sendo apontado como um dos favoritos.

Na última rodada do nacional, o alvinegro levou a melhor sobre o Cruzeiro por 3 a 0, com o placar construído ainda no primeiro tempo. O triunfo quebrou o tabu de não vencer o maior rival na Arena MRV há três partidas.

Na última terça-feira (23), o time mineiro entrou em campo pela Libertadores e, com sufoco, venceu o Peñarol-URU por 3 a 2 e se manteve na liderança do grupo G. O resultado manteve o Galo ao lado de River Plate e Bolívar como as únicas equipes com 9 pontos ganhos na competição até aqui.

Dourado tenta vitória inédita em sua história

Cuiabá e Atlético-MG já se enfrentaram seis vezes até aqui, todas pelo Brasileirão. O melhor resultado que a equipe mandante de logo mais conseguiu foi um empate em 2022 por 1 a 1.

Todas as outras cinco partidas terminaram com vitória atleticana. Em 2023, o Galo aplicou a maior goleada da história do duelo até aqui, quando venceu por 4 a 0 em plena Arena Pantanal.

Para o duelo de daqui a pouco, o Cuiabá busca, além do primeiro triunfo no Campeonato Brasileiro, quebrar esse incômodo tabu e conquistar a primeira vitória sobre o time mineiro.

Artilheiro está de volta

Depois de ser afastado por dois jogos por atos de indisciplina segundo a diretoria do clube, o atacante Deyverson foi reintegrado ao elenco principal e está relacionado para o confronto de logo mais.

Peça fundamental na equipe, o camisa 16 deve começar entre os titulares logo mais e ser a principal esperança de gols na busca pela primeira vitória da equipe no Campeonato Brasileiro.

Além de Deyverson, o técnico Luiz Fernando Iubel tem novamente à disposição o zagueiro Empereur, que não jogou pela Copa Sul-americana devido a pancada na cabeça que levou durante a partida contra o Grêmio.

Além do defensor, o lateral-esquerdo Ramón é mais um que se junta ao plantel, recuperado de lesão na coxa esquerda que o deixou de fora dos últimos jogos da competição internacional e do Brasileirão.

Provável escalação: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves, Alan Empereur (Allyson) e Rikelme; Denilson e Fernando Sobral; Clayson, Jonathan Cafú (Derik Lacerda) e Isidro Pitta (Deyverson).

Atlético-MG chega cheio de mudanças

O técnico Gabriel Milito deve promover diversas alterações para a partida de logo mais na Arena Pantanal. Por conta da sequência de jogos e visando o duelo de terça-feira contra o Sport pela Copa do Brasil, o argentino vai poupar vários titulares.

Uma ausência já é certa. O atacante Hulk, artilheiro e líder de assistências do time em 2024, não foi relacionado para o confronto contra o Dourado. Com isso, Eduardo Vargas pode ganhar uma oportunidade entre os 11 iniciais.

Na defesa, Mariano deve ocupar a vaga de Saravia e, na zaga, Bruno Fuchs pode voltar a equipe titular ao lado de Maurício Lemos. No meio, Igor Gomes deve ser o escolhido para o lugar de Zaracho, e Alisson pode substituir Gustavo Scarpa pela esquerda.

Provável escalação: Everson; Mariano (Saravia), Lemos, Fuchs e Arana; Otávio, Alan Franco, Igor Gomes e Alisson (Scarpa); Vargas e Paulinho.

Arbitragem

Árbitro: Savio Pereira Sampaio - DF;

Assistente 1: Lehi Sousa Silva - DF;

Assistente 2: Daniel Henrique da Silva Andrade - DF

VAR: José Claudio Rocha Filho - (SP-FIFA)