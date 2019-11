Resultado de Aimoré x Internacional no Campeonato Gaúcho 2016 (1-1)

Por hoje era isso, caro leitor da VAVEL Brasil! Acompanhamos na tarde deste domingo o empate em 1 a 1 entre Aimoré e Internacional, pela 4º rodada do Campeonato Gaúcho. Muito obrigado pela companhia! Até a próxima.

No próximo domingo, os comandados de Abel Ribeiro recebem o Glória, às 17h, no estádio Cristo Rei, pela 5º rodada do Campeonato Gaúcho.

Já o Aimoré somou o seu primeiro ponto no campeonato, o que não foi suficiente para deixar a zona de rebaixamento. O Índio Capilé ocupa agora a 12º posição.

Pela competição, o Colorado volta a campo no sábado (20), quando recebe o Cruzeiro-RS, às 21h, no Beira-Rio. Antes, os porto-alegrenses têm compromisso pela Primeira Liga. Também no Beira-Rio, às 19h30, o adversário é o Avaí.

Jogando no estádio Cristo Rei, em São Leopoldo, Aimoré e Internacional empataram em 1 a 1. Aos 7 minutos, Aylon aproveitou o cruzamento de Geferson e abriu o placar para os visitantes. Aos 12, Mateus, com muita liberdade na área, concluiu com tranquilidade e deixou tudo igual.

Pronuncie-se, Fabinho!

"Tentei dar o meu máximo. O jogo foi importante pra pegar ritmo. Garra e determinação não faltaram".

Fim de jogo em São Leopoldo!

49' Após a cobrança, Alan Costa desvia pra trás. Escanteio para o Índio Capilé.

48' Falta de Réver em cima de César Santin. Vem bola na área colorada.

48' Aimoré mantém a posse de bola no ataque.

47' Falta para o Aimoré no campo de defesa.

46' Elias faz boa jogada individual, tromba com Alisson Farias e pede falta. Juizão manda seguir.

45' Cinco minutos de acréscimos.

44' Mais um escanteio para o Inter.

42' Elias recebe e tenta o cruzamento, mas carimba Alan Costa. Lateral para o Aimoré.

41' Após dividida com Bruno Baio pelo alto, Diego leva a pior e recebe atendimento médico.

39' Elias dispara pela direita e tenta cruzar pra César Santin, mas Alisson sai nos pés do atacante e fica com a bola.

38' Aimoré também troca: entra Toto, sai Talysson.

36' Mudança no Internacional: Bruno Baio entra na vaga de Geferson. Alex deve migrar para a lateral-esquerda.

36' Pelo lance, Jair foi advertido com o cartão amarelo.

35' Jogador do Aimoré recebe atendimento médico em campo.

34' Falta dura de Jair em cima de Mateus na faixa central do gramado.

32' Talysson fica na dúvida se chuta ou cruza e não fez nem um nem outro. Tiro de meta para o Inter.

ESPAAAAAAAALMA ALESSANDRO!

30' Depois da cobrança de escanteio, Aylon sobe mais alto que todo mundo e cabeceia firme. Alessandro vai no canto conferir e salva o Aimoré de sofrer o segundo gol. Que lance!

29' Substituição no Aimoré: entra César Santin, sai Diego Viana.

28' João Henrique domina na área colorado e, entre três marcadores, arremata sobre o gol.

28' Pela falta no lance anterior, Ferrareis foi advertido com o cartão amarelo.

28' Substituição no Internacional: Alisson Farias ingressa na vaga de Marquinhos.

27' Após a cobrança de tiro de canto, Gustavo Ferrareis tenta o chute, mas fura em bola e comete falta na sequência.

26' Gustavo Ferrareis faz boa jogada individual pela direita e vira o jogo para Alex, que carimba a zaga e ganha o escanteio.

25' Recomeça o jogo.

24' Argel Fucks conversa com Alisson Farias no banco de reservas.

23' Mais uma parada técnica para a hidratação dos jogadores. A primeira nesta etapa final.

PRA FORA!

22' Marquinhos passa pela marcação e serve Gustavo Ferrareis, que, dentro da área, corta para o meio e chuta por cima.

20' Alex cobra colocado sobre a barreira, mas erra o alvo, mandando pra fora. Chute perigoso do meia colorado.

19' Falta de Diego Rocha em cima de Gustavo Ferrareis. Boa chance para o Internacional.

18' Diego Viana recebe na linha do meio-campo mas, isolado, logo é dsarmado.

17' Paulo Cezar lança Fabinho, mas manda muito forte. Tiro de meta para os anfitriões.

17' Recomeça o jogo. Tudo certo com o atacante do Aimoré.

16' Após dividida com Paulo Cezar, Diego Viana está caído no gramado.

14' Substituição no Aimoré: entra Arilton, sai Tiago Alemão.

13' João Henrique arrisca do meio da rua e Alisson segura firme.

12' Cartão amarelo para César Lucena.

QUE DEFESA DE ALISSON!

11' Elias gira em cima da marcação e, do interior da área, solta o pé, para grande defesa do arqueiro colorado.

10' Mateus puxa o contra-ataque e serve Elias, que se complica com a bola e é desarmado por Réver.

9' Destaque do Inter até aqui é o volante Fabinho. De boa participação tanto no momento ofensivo quanto no defensivo.

SALVA A ZAGA!

8' Marquinhos cruza, a bola passa pela defesa em Alex, que vence Alessandro. César Lucena aparece e afasta o perigo em cima da linha. Que chance!

7' Alex é atropelado por Talyson na altura do meio-campo.

Defende Alessandro!

6' Alex cobra firme no canto, mas o arqueiro do Aimoré se estica todo e segura firme.

5' Gustavo Ferrareis faz boa jogada invididual e é parado com falta por Diego Rocha na intermediária. Alex é o encarregado da cobrança.

Se empolgou!

4' Elias fez boa jogada pela direita, mas cruza para o espaço vazio. Tiro de meta para o Internacional.

3' No fundo do campo, Marquinhos tenta se virar contra dois marcadores. Sem sucesso. Lateral para o Índio Capilé.

2' Geferson cruza na área e César Lucena afasta.

1' Alex tenta inverter o jogo mas dá a bola de presente para o Aimoré.

0' Recomeça o jogo no estádio Cristo Rei.

Tudo certo para o início da segunda metade do jogo. Só falta o juizão assoprar o apito.

Aimoré volta sem alterações.

Jogadores de Internacional já estão no gramado.

Inter volta a campo com mudanças: Gustavo Ferrareis entra no lugar de Anderson.

Com o resultado parcial, o Internacional vai somando o seu oitavo ponto no estadual, mantendo-se assim na quarta colocação.

Diga, Aylon!

"Temos que ter um pouco mais a bola, estamos insistindo muito pelos lados. Temos que buscar o jogo um pouco mais pelo meio".

Fala, Mateus!

"Felicidade pelo gol. Vamos para o vestiário para ver o que o professor vai falar".

Fim de papo no primeiro tempo.

QUE DEFESA!

48' Mateus avança pela direita e cruza na medida pra João Henrique, que, no primeiro pau, cabeceou rasteiro para boa defesa de Alisson. Quase vira o jogo o Aimoré!

47' Fabinho faz boa jogada individual no fundo do campo e cruza na área. César Lucena desvia pela linha de fundo.

46' Inter troca passes no campo de defesa.

44' Iremos até os 49 minutos neste primeiro tempo.

43' Cartão amarelo para Alan Costa. Zagueiro colorado puxou a camisa de Diego Viana na faixa central do gramado e impediu o avanço do atacante.

42' Tiago Alemão arremata de longe, a bola desvia e fica com a defesa. Na sequência, Geferson recua pra Alisson, que afasta o perigo.

Que susto!

41' Depois da cobrança de Alex, Alessandro quase se complica com a bola, mas segura firme a pelota.

40' Fabinho avança pela direita e carimba a zaga. Escanteio para o Internacional.

40' Danilo Goiano recebe de Diego Rocha, tenta inverter o jogo mas dá a bola de presente para a defesa colorada.

QUE LANCE!

38' Tiago Alemão arranca do campo de defesa, passa por três marcadores e arrisca sem força com a perna direita. Defesa tranquila de Alisson.

36' Elias carrega pelo centro e concluiu fraco de perna esquerda. Direto pra fora.

34' Aimoré pressiona saída de bola colorada e obriga Alan Costa a se livrar da bola.

33' Diego Rocha arrisca da intermediária e encobre a meta de Alisson. Sem perigos para o arqueiro da seleção brasileira.

32' Alex lança Anderson no ataque, mas o meio-campista já havia sido flagrado em impedimento.

31' Jogo parado. Danilo Goiano sai do gramado carregado pela maca.

30' Alex tenta o passe para Marquinhos, mas abusa na força e a bola ultrapassa a linha de fundo. Tiro de meta.

29' Aylon se livra da marcação, vai no fundo do campo e cruza nas mãos de Alessandro. Nenhuma opção para o atacante no interior da área do Aimoré.

28' João Henrique conduz a bola na altura da meia-lua, adianta demais e comete a falta em Fabinho.

27' Falta de Geferson em cima de Elias no flanco direito.

26' Aylon recebe lançamento longo e divide com Alessandro. Goleiro do Aimoré fica com a bola e cai no chão.

25' Tudo certo para o recomeço do jogo.

23' Parada técnica para a hidratação dos jogadores.

22' Danilo Goiano foge pela esquerda e vira o jogo pra Mateus. O meio-campista se enrola todo com a bola e cruza muito forte.

21' Anderson foge da marcação e cruza na área. Tiago Alemão joga pra escanteio.

20' Geferson tenta a tabela com Alex, mas o meia passa muito fraco e dá a bola de graça para a zaga rival.

19' Alan Costa tenta virar o jogo pra Paulo Cezar, mas abusa na força e a bola vai direto pra fora.

17' Aylon recebe lançamento de Alex e ajeita para Marquinhos. Defesa do Aimoré se recupera e cede o escanteio.

16' Danilo Goiano cobra falta na área, a bola passa por todo mundo e se perde pela linha de fundo.

14' Autor do gol de empate, Mateus recebeu cartão amarelo na comemoração, já que foi celebrar o tento junto da torcida na tela.

13' Elias arrisca do meio da rua e Alisson segura firme.

12' Diego Viana dispara pela esquerda e cruza rasteiro pra Matheus, que chega completamente livre e, quase da risca da pequena área, acerta o canto esquerdo de Alisson. Tudo igual em São Leopoldo.

12' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO AIMORÉ! É DE MATHEUS!

11' João Henrique desarma no campo de ataque e lança na área. Zaga colorada afasta mal e a bola sobra para Talyson, que chuta sobre o gol.

9' Apesar de o gol ter saído pelo lado oposto, Inter chega no campo de ataque principalmente pela direita.

Que feio!

8' Com relativa liberdade, César Lucena se livra da bola e dá um bico direto pela lateral.

7' Alex aciona Geferson, que cruza na medida para Aylon escorar com precisão para o fundo das redes. Aberto o placar no estádio Cristo Rei.

7' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO INTERNACIONAL! AYLON É O NOME DELE!

6' Paulo Cézar troca passes com Fabinho, vai à linha de fundo e cruza na área. Defesa do Aimoré afasta.

4' Cartão amarelo pra Talyson. Falta dura do jogador do Aimoré na faixa central do gramado.

2' Diego Viana disputa a bola com Réver e comete falta no defensor.

2' João Henrique cobra falta na área e a zaga colorada afasta.

1' Diego Rocha faz lançamento longo para Elias. Réver antecipa e desvia para a lateral.

0' Rola a bola no Cristo Rei! Começa o jogo entre Aimoré e Internacional!

Internacional dará a saída de bola

Equipes já estão em seus respectivos campos, tudo certo para o início do jogo.

Atletas do Índio Capilé também em campo. Jogadores se cumprimentam.

De uniforme vermelho, jogadores do Inter já estão no gramado do estádio Cristo Rei.

Toto é o desfalque único pelo lado do Aimoré.

Banco de reservas do Internacional

Muriel, Eduardo, William, Silva, Gustavo Ferrareis, Alisson Farias, Bruno Baio.

O Cristo Rei é o palco do confronto de logo mais entre Aimoré e Internacional. De acordo com o site oficial do Índio Capilé, o estádio tem capacidade para abrigar 14 mil torcedores.

Foto: Ivan de Andrade/GES

Não pelo mesmo motivo, outros seis atletas colorados estão de fora do confronto de logo mais. Poupados, Artur, Sasha, Fernando Bob, Jackson, Paulão e Rodrigo Dourado sequer foram relacionados para a partida.

Durante a semana, o Internacional perdeu o atacante Vitinho, que se lesionou na partida contra o Passo Fundo e ficará de fora do time por um mês.

FIQUE DE OLHO: César Santín, atacante do Aimoré. Desconhecido em terras brasileiras, o jogador de 34 anos fez boa parte da carreira na Escandinávia, onde defendeu o sueco Kalmar e o Copenhagen, da Dinamarca. No seu regresso ao Brasil, marcou o único gol do Índio Capilé na derrota por 2 a 1 para o Lajeadense, na primeira rodada do estadual.

Foto: Fernando Potrick/Divulgação

FIQUE DE OLHO: Aylon, atacante do Internacional. Depois de fazer sucesso no São Paulo-RS, rumou para o Colorado, onde não teve grandes oportunidades. Em 2015, foi repassado ao Paysandu, onde emplacou uma boa sequência de jogos. Na atual temporada, foi decisivo na vitória por 3 a 2 sobre o Ypiranga, desempatando a partida nos minutos finais.

Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Enquanto isso, Abel Ribeiro, comandante do Aimoré, alertou para a necessidade de recuperação imediata da sua equipe no campeonato e não projetou vida fácil contra uma eventual formação reserva do Internacional. "A recuperação precisa começar o mais rápido possível. O Inter mantém um elenco de grande qualidade. As dificuldades serão grandes mesmo com um time reserva", afirmou.

Aimoré x Internacional

Após a vitória contra o Passo Fundo, Argel Fucks, técnico do Internacional, comentou sobre as alterações que vêm fazendo na equipe titular. Na quarta-feira, por exemplo, Marquinhos e Jackson iniciaram a partida. "Estamos testando alternativas táticas, dando oportunidades aos jogadores, mas temos uma espinha dorsal definida", disse.

No mesmo ano, no primeiro semestre, o Internacional suou, mas venceu o Índio Capilé de virada no estádio Cristo Rei. Marcelo Ramos abriu o placar para os mandantes, enquanto Eduardo Sasha e Wellington Paulista decretaram a virada. Aquela temporada marcou o retorno do Aimoré à elite do futebol gaúcho depois de muitos anos disputando a segunda divisão.

Além do estadual, é comum o enfrentamento entre Internacional e Aimoré nas competições do segundo semestre. Em 2014, o time de São Leopoldo foi até a Morada dos Quero-Queros (onde o Inter costuma mandar seus jogos nestes torneios) e venceu o Colorado pelo placar mínimo.

O último jogo entre as equipes foi em março de 2015, pelo Campeonato Gaúcho, e teve vitória tranquila dos porto-alegrenses. Na ocasião, Diego Rocha (contra), Eduardo Sasha e Fabrício anotaram os gols colorados.

Já o Internacional postula na 4º posição, com 7 pontos ganhos. No Campeonato Gaúcho, são dois triunfos e um empate.

Na última rodada, o Indio Capilé foi derrotado pelo Juventude fora de casa por 2 a 0, em mais uma noite inspirada do atacante Brenner, artilheiro do estadual. Leia mais sobre o jogo clicando aqui.

O mando de campo é do Aimoré, que ocupa a 13º colocação do Campeonato Gaúcho, com nenhum ponto somado. Até aqui, foram três derrotas em sequência.

Boa tarde, leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Aimoré x Internacional, pela 4º rodada do Campeonato Gaúcho, partida a ser disputada às 17h, no estádio Cristo Rei.

