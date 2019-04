Internacional e São Paulo duelam pela quarta colocação do Campeonato Gaúcho

PARTIDA VÁLIDA PELA NONA RODADA DO CAMPEONATO GAÚCHO 2016, A SER DISPUTADA NO ESTÁDIO BEIRA RIO EM PORTO ALEGRE

No domingo (13) se enfrentam em Porto Alegre Internacional e São Paulo-RS, o que promete ser uma disputa interessante, visto à situação dos dois times na tabela de classificação do Campeonato Gaúcho.

O Inter é quinto colocado e tem 15 pontos em oito partidas ate aqui. Com o apoio do seu torcedor espera conquistar os três pontos e acordar na segunda-feira pela manhã na quarta colocação do Gauchão.

Já o São Paulo deseja fazer jus à boa campanha que tem feito. São cinco vitórias em oito partidas, sendo que nas duas últimas rodadas o time tropeçou, mas vem confiante até Porto Alegre querendo manter o Colorado na sua sombra, amargando a quinta colocação até o fim da rodada.

Com Paulão suspenso, Rever volta à zaga e Vitinho retorna ao time titular

Depois do Grenal da oitava rodada, o Inter teve uma semana onde as polêmicas ecoaram nos corredores do Beira Rio e em todos o veículos de comunicação. Um dos frutos do classico foi a expulsão do zagueiro Paulão após lance com Henrique Almeida na Arena.

O técnico Argel não fez mistério e Rever volta a acupar a vaga de zagueiro ao lado de Ernando. William é mantido na lateral direita enquanto aguarda decisão do STJ acerca do lance que lesionou Bolanos. O atacante Vitinho está 100% recuperado de lesão e volta ao ataque ao lado de Aylon, e quem deixa o time é Anderson, em decorrência de uma tendinite no joelho.

O meio campo do Inter deve se organizar com Sasha e Andrigo na funcão de armação pelo meio e pelos lados do campo, Dourado tendo mais liberdade na segunda função e Fabinho como primeiro volante, conservando o padrão que tem sido adotado desde o inicio do ano.

São Paulo-RS crê em treino duro e apoio da sua torcida em Porto Alegre para conquistar três pontos

O Leão do Parque é uma das surpresas desse Gauchão. Após começar o campeonato com derrota o time de Rio grande implacou cinco vitórias consecutivas, o que o colocou nas primeiras colocações na tabela. Nas duas últimas rodadas perdeu para Brasil de Pelotas e Ypiranga de Erechim, mas nem duas derrotas em sequência tiraram o São Paulo da parte de cima da tabela.

Esse bom numero de triunfos em oito partidas é a injeção de ânimo que faz o Leão acreditar que pode surpreender na capital. Durante a semana o time treinou em dois turnos visando enfrentar o Inter de igual para igual. A diretoria do São Paulo estima um numero de mil torcedores no estadio Beira Rio para apoiar o time.

Aylon, um dos responsáveis por esse enfrentamento

O atacante titular do Inter, Aylon, defendeu o escudo do São Paulo-RS no ano que o time subiu das divisões de acesso para a primeira divisão do Campeonato Gaúcho, sendo o destaque do Leão, o que credenciou Aylon a hoje jogar no Internacional.

Em entrevista para rádio Atlântida, Aylon foi questionado sobre sua ligação com o São Paulo e qual seria a sua reação caso marque gol no domingo: "Tenho muito carinho pelo São Paulo, lá tive um ano mágico e conseguimos subir, mas se eu fizer gol vou comemorar com os meus companheiros, hoje eu sou do Inter" Reforçou o atacante colorado.

O jogo é válido pela nona rodada do Campeonato Gaúcho 2016, e será disputado no Estádio Beira Rio em Porto Alegre, apitado por Eleno Todeschini, auxiliado por Alexandre Kleiniche e Luiza Reis.