Marquinhos Gabriel vê futura evolução e afirma que marcação será ponto chave contra o Inter

O Corinthians treinou nesta quarta-feira (27) mais uma vez de forma fechada assim como em outros treinos que também foram fechados. Logo após o meia Marquinhos Gabriel, principal jogador do elenco, cedeu entrevista coletiva e contou alguns pontos que a equipe deve apresentar na próxima partida contra o Internacional, no Beira-Rio.

"Um adversário perigoso, que dentro de casa é muito forte. Temos de pensar na nossa equipe e fazer um grande jogo lá defensivamente. Se fizermos isso, a chance de vencer é grande", disse Marquinhos.

A equipe teve uma reunião com a comissão técnica para avaliar alguns itens presentes na equipe do técnico recém chegado Falcão. O Timão vem para o confronto com 2 pontos em 2 jogos, empates com Figueirense e o rival São Paulo. Também vem sob certa desconfiança do torcedor com relação as substituições de Cristóvão Borges que acaba sob vaias. O jogo frente ao colorado pode ser a volta as vitórias e continuar firme no G4.

Já o Internacional não segue um caminho tão bom, vem de empate com a Ponte Preta, porém já está a tempos sem vencer no Brasileirão. Marquinhos Gabriel ainda disse que o alvinegro não joga de forma previsível e tem sim outras formas táticas de atuar nos noventa minutos.

"Temos variações táticas. No último jogo tivemos dois atacantes, dois meias abertos, fizemos jogadas pelos lados e também por dentro. A equipe vai crescer com essas variações todas.", ressaltou.

Fora de casa o time conquistou 9 pontos em vitórias contra Sport, América MG e Chapecoense. Porém acumula quatro derrotas. Em casa a situação é diferente e a força da Arena Corinthians é vista pois dos 30 pontos o clube paulista tem 21 conquistados em Itaquera.

"Temos de vencer, com isso a confiança de todos em volta do Corinthians voltará. Temos margem de crescimento ainda, dentro da competição vamos crescer muito e brigaremos pelo título até o final. Temos feito bons jogos fora. Vamos em busca do resultado positivo novamente", concluiu o jogador.