Corinthians bate Internacional com gol de Elias e alcança liderança do Brasileirão

A crise do Internacional não acabou. Na tarde deste domingo (31) o Colorado recebeu o Corinthians, no Beira-Rio, e Elias, marcou o único gol da partida para o Timão, novo líder do Campeonato Brasileiro.



Com a derrota, o Inter passou para a 13° colocação da tabela com 21 pontos. O Colorado não vence a nove partidas e vai se aproximando da zona de rebaixamento.



O Corinthians conseguiu o que precisava para alcançar o agora terceiro colocado, Palmeiras. Os três pontos fundamentais ajudaram o Timão a passar para a liderança do campeonato com 33 pontos somados. O Santos é o novo segundo colocado após a vitória sobre o Cruzeiro.

O próximo jogo do Inter é contra o Cruzeiro, na quinta-feira (4), às 21h. Já o Timão encara o Atlético-PR fora de casa, na Arena da Baixada, em Curitiba.

Corinthians consegue aproveitar erros da defesa do Inter e Elias marca

O início de primeiro tempo foi de muita pressão do ataque colorado, mas aos 20' minutos de jogo, Anselmo sentiu uma lesao no posterior da coxa esquerda, e desfalcou o Inter para a entrada de Jair, o que fez o rendimento do time baixar. Aos 38', Paulão fez falta e levou cartão amarelo, ficando suspenso do próximo jogo. Aos 41' Elias marcou para o Corinthians.



Depois do gol, o Timão era quem mais chegava com perigo na área colorada, e a zaga dos rubros pareceu ter sentido a derrota. Assim, houve o fim de primeiro tempo para Falcão tentar acertar no vestiário.



No início do segundo tempo, Artur parecia estar decidido e focado em fazer gol. O lateral colorado arrancou com a bola nos pés e mandou para Ariel, que quase marcou para o empate do Inter, mas desperdiçou na pequena área, possibilitando a Cássio e a zaga tirarem.



Na vinda do vestiário, para o início do segundo tempo, a segunda alteração do Inter foi para a saída de Valdívia e entrada de Sasha. E a terceira alteração foi para a saída de Vitinho e a estreia de Nico López.



Com a entrada de Nico López e Sasha, o time do Inter pareceu ter recuperado o fôlego, e um lançamento de Seijas para Nico, e cruzamento de Nico para Ariel resultou em mais uma chance desperdiçada pelo ataque colorado.



Em uma disputa de bola na área corintiana, Ariel reclamou de falta, e levou um cartão amarelo. Na sequência, Paulão fez falta em Romero e jogadores do Corinthians reclamaram de pênalti.

O Corinthians acumulou chegadas e algumas chances de gol. André não conseguiu concluir algumas oportunidades e, na melhor delas, Romero recebeu de André na área e chutou para defesa com a perna de Marcelo Lomba.

Com muitas vaias da torcida, o árbitro apitou o fim de jogo no Beira-Rio. Após a partida, protestos marcaram a saída dos torcedores do estádio colorado. A Brigada Militar cuidou do tumulto, quando houve quebra de alguns vidros do patrimônio.