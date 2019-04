Deivid se reúne com dirigentes do Criciúma, mas desconversa sobre acerto

O técnico Deivid esteve reunido com dirigentes do Criciúma na cidade do Sul de Santa Catarina durante sexta-feira (2) e o acerto pode ser confirmado nas próximas horas. Entretanto, o ex-atacante desconversa sobre uma possível negociação.

Segundo Deivid, que como técnico comandou apenas o Cruzeiro no início de 2016, o encontro tratou apenas da metodologia de trabalho. “Conversamos apenas sobre conceitos e metodologia de treinamentos”, resumiu o treinador em rápida conversa.

O diretor de futebol do Criciúma, Emerson Almeida, foi procurado, mas não atendeu as ligações.

Ex-atacante de equipes como Corinthians, Santos e Cruzeiro, Deivid iniciou a carreira fora das quatro linhas como auxiliar-técnico de Vanderlei Luxemburgo em 2014. Em 2015, chegou a Raposa junto com o treinador e acabou sendo efetivado como técnico em dezembro do mesmo ano. Ficou no posto até abril de 2016 e, desde então, dedicou-se a estudos na Europa.

Já o Criciúma está a procura de um treinador desde a última terça-feira (29), quando Roberto Cavalo pediu demissão e deixou o posto que ocupava desde outubro de 2015. Em 2017, o Tigre terá pela frente as disputas do Campeonato Catarinense, Copa da Primeira Liga, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro - Série B.