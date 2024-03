O Criciúma está na final do Campeonato Catarinense 2024. O Tigre buscou o resultado que precisava contra o Barra-SC neste domingo (24) e se classificou para enfrentar o Brusque na decisão do Estadual. No tempo normal, o time carvoeiro venceu por 2 a 1, resultado que levou a partida para os pênaltis. Na marca da cal, brilhou a estrela do goleiro Gustavo e Éder, que converteu a cobrança derradeira.

Antes mesmo de a bola rolar, a noite prometia ser especial para um personagem: o goleiro Gustavo. Ele vestiu a camisa 150 e recebeu um quadro em homenagem aos 150 jogos vestindo a camisa do Tigre. Mal sabia ele que mais tarde viria a ser o heroi da classificação carvoeira para a final do Campeonato Catarinense 2024.

Foto: Celso da Luz / Criciúma

Criciúma vence, mas partida é decidida nos pênaltis

Precisando vencer para sonhar com a decisão depois de ter perdido o jogo de ida por 2 a 1, o Criciúma começou pressionando e buscando o gol desde os primeiros minutos. E ele veio.

Logo aos cinco minutos da primeira etapa, Fellipe Matheus aproveitou o passe de Marcelo Hermes, que escorou de cabeça, e completou para o fundo das redes para abrir 1 a 0.

A partir daí, foi pressão carvoeira, que conseguiu ampliar ainda na reta final com Renato Kayzer. Aos 36, o atacante do Tigre ampliou, mas o gol foi anulado pelo juiz de campo. Entretanto, após análise do VAR, o juiz voltou atrás e validou o gol do Tigre.

O Barra foi valente e diminuiu nos acréscimos da primeira etapa, aos 46. Wesley Matos aproveitou a cobrança de escanteio de Marcelinho e mandou pras redes. Na segunda etapa, os times não conseguiram marcar e a decisão foi para a marca da cal.

Nos pênaltis, DG e Fellipe Mateus converteram as primeiras, mas os goleiros brilharam na segunda rodada. Thiago Santos parou em Gustavo e Barreto parou em Ewerton.

Na terceira rodada, Adilson Bahia e Claudinho converteram, mas Gustavo voltou a aparecer para defender uma cobrança para o Criciúma logo na sequência, em chute de Álvaro. Marcelo Hermes e Éder fecharam a conta da classificação carvoeira para a decisão.

A final do Catarinense

Brusque e Criciúma, agora, repetem a final do Campeonato Catarinense 2023, quando o Tigre levou a melhor por 1 a 0 nos dois jogos e sagrou-se campeão estadual.

A partida de ida da final será no dia 30 de março, às 16h30 (de Brasília). A volta acontece no fim de semana seguinte, em 6 de abril.