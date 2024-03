Na sua terceira temporada defendendo a camisa do Criciúma, Marcelo Hermes vai em busca do seu terceiro título estadual pelo Tigre. Em 2022, quando foi contratado, o lateral ajudou a equipe na campanha que culminou com o título da Série B do campeonato catarinense. No ano passado teve papel importante na campanha do título conquistado contra o Brusque, confronto que se repetirá em 2024.

“Feliz pela história que venho construindo com a camisa do Criciúma. Passei por grandes clubes do futebol brasileiro e mundial, mas a energia que sinto jogando com essa camisa é diferente de tudo. O Criciúma se reorganizou e hoje está colhendo os frutos. Ainda temos muitas coisas importantes pela frente nessa temporada”, analisou o jogador que já atuou por Grêmio, Cruzeiro, Goiás, Ponte Preta, além do Benfica e Marítimo, no futebol português.

Na semifinal contra o Barra, Marcelo Hermes foi autor da assistência para o primeiro gol do Tigre e converteu sua cobrança na disputa de penalidades que garantiu a vaga na grande final da competição.

“Sabíamos que não seria um jogo fácil. O Barra é uma equipe qualificada e que também vem se estruturando de uma forma muito positiva. Com certeza vamos ouvir falar muito sobre eles num futuro próximo. Agora começa tudo do zero novamente e vamos em busca de mais um título para deixar nosso nome marcado cada vez mais na história do Criciúma”, finalizou o jogador.

O primeiro confronto contra o Brusque será no sábado (30), às 16h30, no estádio Dr. Hercílio Luz, em Itajaí. O jogo da volta acontecerá no estádio Heriberto Hulse, dia 06 de abril, às 16h30.