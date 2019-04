Santa Cruz vence Salgueiro fora de casa em jogo truncado e respira no Pernambucano

PARTIDA VÁLIDA PELA 6ª RODADA DO HEXAGONAL DO TÍTULO DO CAMPEONATO PERNAMBUCANO 2017, SENDO DISPUTADA NO CORNÉLIO DE BARROS, EM SALGUEIRO, PERNAMBUCO.

INCIDENCIAS : PARTIDA VÁLIDA PELA 6ª RODADA DO HEXAGONAL DO TÍTULO DO CAMPEONATO PERNAMBUCANO 2017, SENDO DISPUTADA NO CORNÉLIO DE BARROS, EM SALGUEIRO, PERNAMBUCO.

Pela sexta rodada do Hexagonal do Título do Campeonato Pernambucano, Salgueiro e Santa Cruz se enfrentaram na tarde deste domingo (5), no Cornélio de Barros, casa do Carcará, em Salgueiro. Com gol de Halef Pitbull no começo do jogo, a equipe coral venceu por 1 a 0.

Com o resultado, o tricolor continua com nove pontos, só que agora abrindo cinco à frente do Belo Jardim, primeiro fora da zona de classificação para as semi-finais do estadual. O Santa agora volta suas forças para a Copa do Nordeste, quando enfrentará na Arena Pernambuco, o rival Náutico, no próximo domingo (12).

Já o Salgueiro terá agora 15 dias para treinar e tentar se recuperar contra outro grande em casa. O tempo de preparação vem porque as equipes da capital tem compromissos por Copa do Brasil e Copa do Nordeste. O rival do dia 19 também será o Náutico, que o Carcará venceu fora de casa. O time precisa de quatro pontos para confirmar sua iminente classificação.

Santa se impõe e abre o placar

Mordido pela derrota em casa para a equipe sertaneja, o Santa Cruz fez o que se esperava, procurando partir para cima desde o primeiro apito do árbitro, mesmo com o forte calor, um dos pontos que faz o Salgueiro conquistar tantos pontos em sua casa. Aos 5', a primeira jogada de perigo do time tricolor. Halef Pitbull, o melhor em campo na primeira etapa, deixou Léo Costa na cara do gol. O meia dominou mal e mandou por cima do gol de Mondragon.

Mas aos 9 minutos não teve jeito, Pitbull experimentou de longe e contou com o desvio na zaga para encobrir o goleiro adversário. Mesmo assim, um golaço que abriu o placar para a Cobra Coral no Salgueirão. Pouco depois, Barbio entrou em velocidade na área e perdeu grande chance, após ótima defesa de Mondragon.

A resposta do Salgueiro só veio aos 33'. Valdeir driblou Vitor e chutou de longe, assustando muito o goleiro Júlio César, quase empatando o jogo. Logo depois, nova tentativa de fora da área, dessa vez numa cobrança de falta novamente com Valdeir, jogador mais perigoso do Carcará, mas a bola explodiu na barreira.

Segundo tempo fraco não altera placar

O segundo tempo voltou morno, com a Cobra Coral tentando segurar a partida trocando passes em seu campo de defesa, sem procurar o ataque. A morosidade da segunda etapa só terminou com o cruzamento de Tamandaré e cabeçada de Rodolfo Potiguar. O juiz marcou impedimento, mas mesmo assim, destaque para defesa milagrosa de Júlio César.

As substituições feitas pelos técnicos das equipes tinham objetivos diferentes e quem se deu melhor foi Eutrópio. Mesmo colocando o time para frente, Evandro Guimarães viu seu time continuar apático e sem força para empatar o jogo. O final do jogo terminou mesmo com a vitória do Santa, que deu um respiro a equipe da capital.