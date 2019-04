Resultado Santa Cruz x Campinense na Copa do Nordeste (1-0)

Partida válida pela 6ª rodada do Grupo A, sendo disputada no Arruda, em Recife, Pernambuco

INCIDENCIAS : Partida válida pela 6ª rodada do Grupo A, sendo disputada no Arruda, em Recife, Pernambuco

Agradecemos mais uma vez pela companhia e pela interação. Até a próxima!

Obrigado a todos que acompanharam a reta final da fase de grupos da Copa do Nordeste. Fique por dentro do nosso portal e das nossas redes sociais para acompanhar os desdobramentos desta rodada derradeira. A crônica com todos os detalhes de Santa x Campinense sai em instantes.

Os classificados são: Bahia, Sport, Santa Cruz, Vitória, Itabaiana, River, Campinense e Sergipe.

A diretoria de competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que o sorteio dos confrontos das quartas de final do Nordestão será realizado às 11 da manhã da próxima sexta-feira (24).

Com o resultado, o Santa Cruz encerra a primeira fase como a terceira melhor campanha dentre os classificados. O Campinense se classifica como o melhor segundo colocado.

FIM DE JOGO NO ARRUDA!

Com gol de Anderson Salles no primeiro tempo, o Santa Cruz vence o Campinense por 1 a 0 e assume a liderança do grupo A. As duas equipes avançam às quartas de final da Copa do Nordeste.

47' Santa Cruz tenta segurar a bola no campo de ataque e cozinha o tempo para não deixar a pelota com o Campinense.

45' Quatro minutos de acréscimo.

42' As duas equipes estão classificadas. Mas o Campinense busca o empate para manter a liderança do grupo A.

Público e renda no Arruda



Público - 8.003

Renda - R$ 58.450,00

Encerrado pelo grupo A: Uniclinic 0-9 Náutico. Com a vitória parcial do Santa Cruz, Águia da Precabura e Timbu dão adeus ao Nordestão.

35' ALTERAÇÃO SANTA CRUZ!

Sai Éverton Santos e entra Wellington Cezar.

32' NA TRAAAAAAAAAAAVE! Após dividida entre Casagrande e Júlio César, a bola ia entrar, mas Anderson Salles deu um carrinho salvador e tirou a pelota em cima da linha, que ainda bateu na trave. Quase o Campinense empata.

Santa Cruz nada produz nesse segundo tempo. Campinense é mais presente no campo de ataque, mas ataque é ineficiente e não consegue converter a posse de bola em reais chances de empatar o jogo.

O Náutico goleia o Uniclinic por 9 a 0, mas os dois times morrem abraçados na primeira fase do Nordestão.

23' ALTERAÇÃO CAMPINENSE! Sai Jussimar e entra Maranhão.

ALTERAÇÃO SANTA CRUZ! Sai Elicarlos e entra Federico Gino.

20' Campinense com mais posse de bola durante o segundo tempo. Santa Cruz fica à espera de um contra-ataque para garantir a vitória dentro de casa.

15' Campinense toca a bola e tenta encontrar espaços deixados pela marcação pernambucana. Santa se contenta com o resultado e procura evitar a chegada adversária no campo de ataque.

Pelo outro jogo do grupo A, Uniclinic 0-8 Náutico.

11' André Luís cobra falta e a defesa do Campinense afasta.

8' ALTERAÇÃO NO SANTA CRUZ!

Sai Léo Costa e entra André Luís.

Outro resultado do grupo A: Uniclinic 0-7 Náutico

4' Campinense tenta de longe e Júlio César defende sem sustos.

2' Como no primeiro tempo, a etapa complementar começa concentrada no meio de campo.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO NO ARRUDA!

O técnico Sérgio China vai realizar duas modificações no Campinense. Saem Léo Ceará e João Paulo, entram Augusto e Fernando Pires.

Equipes retornam ao gramado.

Classificados às quartas de final com os resultados de momento: Sport, Santa Cruz, Vitória, Bahia, Itabaiana, Campinense, River-PI e Sergipe.

Jogo em andamento



Juazeirense 0-0 River

Jogos no intervalo



Uniclinic 0-6 Náutico (grupo A)

Bahia 1-0 Fortaleza (grupo B)

Sampaio Corrêa 1-0 Sport (grupo C)

CRB 0-0 Itabaiana (grupo D)

Sergipe 0-2 Vitória (grupo E)

Jogos encerrados pelo Nordestão



Altos 4-3 Moto Club (grupo B)

ABC 2-1 CSA (grupo D)

Botafogo 0-1 América-RN (grupo E)

FIM DE PRIMEIRO TEMPO NO ARRUDA!

O Santa Cruz vence o Campinense por 1 a 0, com gol de Anderson Salles aos 30 minutos.

47' Anderson Salles cobra falta e Éverton Santos cabeceou na segunda trave, mas a bola foi para fora.

45' Dois minutos de acréscimo no Arruda.

42' Halef Pitbull caído no gramado e recebe atendimento médico.

38' Campinense se mostra mais presente no campo de ataque. Mais tranquilo com a liderança momentânea do grupo A, Santa Cruz tenta chegar ao ataque adversário após erros cometidos pela Raposa.

34' Boa trama pela lateral esquerda do Campinense. Jussimar é acionado e bate rasteiro. A bola passa perto da trave direita defendida por Júlio César.

Em Horizonte, Uniclinic 0-6 Náutico.

32' CARTÃO AMARELO! Anderson Salles, zagueiro do Santa Cruz.

30' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTA CRUZ!

Bola do lado. Goleiro do lado e bola do outro. Anderson Salles bateu com categoria e abriu o marcador no Arruda. Tricolor na frente e na primeira colocação do grupo A!

29' CARTÃO AMARELO! Glédson, goleiro do Campinense.

PÊNALTI PARA O SANTA CRUZ! Éverton Santos foi acionado em velocidade e avançou sozinho. Dentro da área, o jogador dividiu com o goleiro Glédson e a arbitragem assinalou penalidade máxima.

21' NA TRAAAAAVE! Anderson Salles cobrou falta na esquerda, a bola bateu na trave, nas costas de Glédson e foi para a linha de fundo. Pressão coral!

20' Vitor cruzou no lado direito e a bola atravessou toda a área. Tiago Costa ficou com a sobra e tentou bater de primeira. Isolou.

17' Campinense tentou chegar. Rafael Jensen cruzou na área após boa triangulação pela esquerda, mas Léo Ceará não chegou a tempo.

15' QUASE SANTA! Anderson Salles bate colocado e Glédson espalma. Escanteio para o Santa Cruz.

14' Falta para o Santa Cruz na intermediária. Boa oportunidade da primeira finalização coral.

12' Jogo muito estudado. Nenhuma grande finalização das duas equipes. Empate beneficia o Santa Cruz. Campinense já está classificado.

Uniclinic 0-5 Náutico

E o Náutico faz a festa contra o Uniclinic. 15 minutos e goleada por 4 a 0. Timbu conseguiu a sua parte e agora torce para o Campinense abrir o marcador no Arruda.

6' Tiago Costa participa de triangulação e cruza rasteiro, mas o goleiro Glédson defendeu tranquilamente.

5' Jogo concentrado no meio de campo. Marcações prevalecem.

Em Horizonte, Náutico faz 3 a 0 no Uniclinic com 11 minutos de jogo.

3' Equipes trabalham bola no meio de campo. Santa Cruz com mais vontade. Com mais cautela, Campinense joga mais precavido e com marcação mais reforçada.

No outro jogo do grupo A, o Náutico já vence o Uniclinic por 2 a 0. O Timbu precisa golear e torcer por vitória da Raposa.

Com sete minutos de atraso, a bola rola no Mundão do Arruda!

Começou Santa Cruz x Campinense Clube!

Equipes em campo. É hora da execução do hino nacional.

O duelo entre Santa Cruz x Campinense também será acompanhado pelos torcedores do Náutico. O Timbu enfrenta o Uniclinic e a classificação depende de dois fatores: goleada alvirrubra e vitória paraibana.

Aquecimento encerrado. A bola rola dentro de alguns minutos.

Equipes realizam trabalho de aquecimento realizado no gramado do Arruda.

O banco de reservas da Raposa é composto por Flávio; Paulo Paraíba, Duda, Fernando Pires, Augusto, Maranhão e Diego Torres.

O banco de reservas coral é composto por Miller; Jaime, Eduardo Brito, Gabriel Valles, Roberto, Facundo Parra, Wellington Cezar, André Luís, Federico Gino, Júlio Sheik, William Barbio e Lucas Silva.

CAMPINENSE DEFINIDO! O técnico Sérgio China escalou o atual vice-campeão do Nordeste com Glédson; Joécio, Osvaldir, Gilmar e Rafael Jensen; Negretti, Magno, Jussimar e João Paulo; Casagrande e Léo Ceará.

SANTA CRUZ DEFINIDO! O técnico Vinícius Eutrópio definiu o Tricolor com Júlio César; Vitor, Anderson Salles, Bruno Silva e Tiago Costa; Elicarlos, David e Léo Costa; Thomás, Éverton Santos e Halef Pitbull.

Boa noite, torcedor ligado na VAVEL! A partir de agora, contaremos todas as emoções de Santa Cruz x Campinense ao vivo e em tempo real, pela 6ª rodada do Grupo A da Copa do Nordeste 2017! Fique ligado! Nossa transmissão começará ao vivo às 20h45

Já do meio para frente, por sua vez, Negretti, Magno e Fernando Pires vão fazer a trinca de volantes, dando mais cadência ao meio-campo da equipe paraibana. Mais no ataque, Diego Torres será o responsável pela armação e Augusto faz o ataque junto a Maranhão

O sistema defensivo raposeiro deverá ter Glédson no gol, com Osvaldir e Gilmar nas laterais e Joécio formando a dupla de zaga ao lado de Rafael Jensen. Joécio, inclusive, se junta a Glédson como únicos a atuar ao longo dos 90 minutos em todos os outros jogos

Ainda assim, há a possibilidade de que o time que empatou com o Treze no clássico do fim de semana seja mantido. Isso tudo pela necessidade da equipe de vencer para poder ter situação mais tranquila na próxima fase, já que tem a vaga garantida

Enquanto Eutrópio já tenha suas convicções para sinalizar qual vão ser os titulares, Sérgio China opta por realizar o máximo de mistério possível nos paraibanos. Ainda que o empate garanta classificação da Raposa, a vitória é ainda mais fundamental para decidir a próxima fase como mandante

Júlio César é mantido no gol, com Vitor e Tiago Costa nas laterais, tal qual Elicarlos e David na cabeça de área. Na armação, Léo Costa atua mais pelo meio, com Everton Santos e Thomás nas pontas. Na referência ofensiva, apenas Halef Pitbull, artilheiro na temporada

Salles, inclusive, está confirmado, com Bruno e Jaime disputando a única vaga. Resto da equipe é o mesmo que foi titular contra o Central, visando dar ritmo ao time, pois a sequência de jogos ao longo da temporada será grande e pesada

Recuperado de lesão, zagueiro Bruno Silva pode perder espaço. Anderson Salles ganhou a confiança e Jaime vem agradando o treinador. Por isso, o time tem apenas uma dúvida para ser escalado, sendo definido somente antes da bola rolar

Precisando apenas do empate para garantir classificação, o time coral não terá muitas mudanças para enfrentar o Campinense. Ainda assim, o Santa vai precisar da vitória para não apenas assegurar a vaga, mas também ter a chance de decidir o mata-mata em casa