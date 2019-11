Resultado Tupi x América-MG pelo Campeonato Mineiro 2017 (1-1)

Ficamos por aqui com mais esta transmissão! Obrigado pela companhia, torcedor. Em instantes, o pós-jogo deste grande duelo!

48' Termina a partida no Mário Helênio! América-MG descola o empate nos últimos minutos e se classifica matematicamente às semifinais do Campeonato Mineiro.

45' Teremos três minutos de acréscimo.

44' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO AMÉRICA-MG! Cruzamento na área, Mike domina, e com o pé esquerdo leva a melhor e balança as redes!

43' Auro recebe cartão amarelo após pegar a bola com a mão e Edmário também recebeu por reclamação.

40' Enderson Moreira chama a atenção de Marion. Treinador quer que o jogador fique fixo no ataque.

37' SUBSTITUIÇÃO NO TUPI!

Sai: Matheus Pato; Entra: Carlos Júnior

36' Paulo Henrique faz outra ótima defesa no arremate de Renan Oliveira, que aproveitou o rebote.

33' PAULO HENRIQUEEEEEEE! Christian manda a bomba de fora da área, bola desvia e o goleiro do Tupi espalma pela linha de fundo!

32' Felipe Amorim clareia, arremata, e manda por cima do gol. América-MG perde mais uma oportunidade a gol!

30' SUBSTITUIÇÃO NO TUPI!

Sai: Flávio Caça Rato; Entra: Rafael

28' SUBSTITUIÇÃO NO AMÉRICA-MG!

Sai: Alex Silva; Entra: Marion

27' Cruzamento de Auro oriundo pela direita acaba nas mãos do goleiro Paulo Henrique.

26' Gerson Magrão invade a área e é desarmado na hora do arremate.

25' Leandro Ferreira recebe cartão amarelo após cometer falta dura tem Christian.

20' SUBSTITUIÇÃO NO TUPI!

Sai: Jajá; Entra: Bruno Paiva

19' SUBSTITUIÇÃO NO AMÉRICA-MG!

Sai: Tony; Entra: Felipe Amorim

18' Tony recebe cartão amarelo após falta mais forte.

16' Matheus Pato cai dentro da área e pede pênalti. Arbitragem manda o jogo seguir.

13' Flávio Caça Rato descola escanteio para o Tupi. Na cobrança, defesa do América-MG afasta o perigo.

12' Marcel desaba no gramado com problemas no pulso esquerdo. Volante será atendido em campo.

09' América cobra direto para o gol e Paulo Henrique fica com a bola.

08' Christian tenta avançar pela intermediária e sofre falta. Vem bola na área do Tupi!

07' UUUUUUUUUUUUHHHHHH! Gerson Magrão cobra escanteio e Mike cabeceia para fora, de frente para o goleiro Paulo Henrique.

06' Renan Oliveira chega pela direita, se livra do adversário, mas Bruno Santos chega no corte na hora do cruzamento.

05' Auro e Alex Silva trocaram de lado. Agora, o primeiro ocupa o lado direito, enquanto o segundo irá atacar pelo lado esquerdo.

03' Alex Silva cabeceia por cima do gol após cruzamento oriundo da direita.

01' Bruno Santos tenta cruzamento da esquerda, mas Messias afasta o perigo.

00' Vamos para a etapa complementar!

00' SUBSTITUIÇÃO NO AMÉRICA-MG!

Sai: Rubens; Entra: Gerson Magrão

Tupi e América-MG estão voltando para o gramado.

48' Termina a primeira etapa! Tupi vai para o vestiário vencendo o América-MG, por 1 a 0, com gol de Flávio Caça Rato.

46' Christian Sávio cobra falta e acerta a barreira.

45' Teremos três minutos de acréscimo.

44' Matheus Pato faz bela jogada pela esquerda e cruza para trás. Auro quase se complica, mas afasta o perigo.

41' Jajá erra dois passes seguidos: o primeiro caiu no peito de Rafael Lima, enquanto o segundo ficou fácil para a defesa do América.

37' Christian cruza na área e Messias cabeceia por cima do gol.

36' Rubens invade a área pela direita, cruza para trás, Jonathan tira a primeira, e na segunda Bruno Santos manda pela linha de fundo. Escanteio para o América!

34' Auro tenta o ataque pela esquerda, mas a bola bate no próprio lateral antes de sair pela linha de fundo. Tiro de meta para o Tupi.

32' Bola volta a rolar para Tupi e América-MG!

30' Parada técnica no Mário Helênio!

28' PAULO HENRIQUE! Goleiro do Tupi defende sem problemas o cabeceio de Christian Sávio após cobrança de escanteio.

25' Alex Silva é flagrado em posição de impedimento.

24' Banco de reservas do América-MG fica irritado com o lance do gol. Jogadores e comissão técnica acusam Jajá de desrespeito.

22' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO TUPI! Jajá recebe na área, passa pelo goleiro João Ricardo, para a bola em cima da linha e espera Flávio Caça Rato chegar e completar para o fundo das redes.

21' Rafael Lima cabeceia a bola na área após cobrança de falta, mas Paulo Henrique fica com a redonda.

18' Paulo Henrique escorrega na hora do tiro de meta.

17' Renan Oliveira arrisca de fora da área e bola passa à direita da meta de Paulo Henrique.

14' UUUUUUUUUUUUHHHHHHH! Mike aparece bem após cruzamento pela esquerda e cabeceia visando o canto direito de Paulo Henrique. Bola passa rente à trave do Tupi.

13' Renan Oliveira manda na área, defesa do Tupi afasta, Christian pega rebote e bola fica com goleiro Paulo Henrique.

12' Jajá cruza da esquerda e a bola acaba nas mãos do goleiro João Ricardo.

08' Renan Oliveira tenta jogada com Rubens, mas Edmário, na categoria, aparece e faz o desarme.

07' Messias curte uma de atacante e faz o lançamento do meio do campo. Bola, no entanto, acaba indo nas mãos do goleiro Paulo Henrique.

05' Alex Silva comete falta de ataque em Bruno Santos.

04' QUE SUFOCO! Defesa do Tupi cochila com a bola, Rubens aproveita e arrisca, mas a redonda acaba explodindo na defesa do Galo.

02' Bruno Santos tenta o lançamento para o ataque do Tupi, mas a bola vai direto para a lateral.

01' Christian Sávio tenta invadir a área, porém Edmário aparece e faz o desarme,

00' Bola rolando para Tupi x América-MG!

Tudo pronto para a bola rolar! Logo mais, Tupi x América-MG pelo Campeonato Mineiro.

Hino Nacional Brasileiro sendo executado no Mário Helênio!

América-MG escalado: João Ricardo; Alex Silva, Messias, Rafael Lima e Auro; Juninho, Christian, Tony e Renan Oliveira; Mike e Rubens.

Boa tarde, torcedor ligado na VAVEL Brasil! A partir de agora, contaremos tudo sobre o duelo entre Tupi x América-MG, ao vivo, pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro 2017! Fique conosco!

O América-MG espera emplacar a terceira vitória seguida no Estadual. Porém, o adversário desta tarde também espera chegar na mesma marca. Desta forma, o técnico Enderson Moreira projeta dificuldades para o Coelho, mas almeja buscar mais um triunfo fora de seus domínios.

"Claro que a equipe deles vai lutar para poder buscar este resultado. É uma equipe que cresceu muito nos últimos jogos e conseguiu bons resultados. Então, a expectativa é sempre de enfrentar jogos difíceis. Não tivemos ‘refresco’ hora nenhuma, são sempre jogos que têm exigido muito da nossa equipe. Mas espero que a gente possa ter uma boa atuação e buscar mais uma vitória fora de casa", observou.

Já dizia o ditado: sonhar não custa nada. O Tupi, que brigou contra o rebaixamento durante todo o Mineiro, agora busca se classificar para às semifinais. A missão é difícil, já que o Galo Carijó precisa de vencer as duas últimas partidas e torcer por uma combinação de resultados. Para o lateral-esquerdo Bruno Santos, não é impossível.

"Ficou mais viva esta possibilidade por ganharmos os dois jogos, jogando bem, sobretudo fora de casa. Se deixaram a gente chegar, por que não podemos sonhar também? Porém, isso depende da gente também, nosso time precisa vencer o América-MG e, se os resultados ajudarem, brigar com o Uberlândia. Podemos sonhar sim", disse o ala.

O América-MG poderá ter duas novidades em campo. A primeira é a entrada do volante Tony no lugar de Gustavo Blanco, que se recupera de uma sinusite. O jogador será avaliado minutos antes do duelo. A segunda, fica por conta da lateral-esquerda: Pará deixou a lateral esquerda para a entrada de Auro.

O técnico Ailton Ferraz deverá promover apenas uma mudança no Tupi para o duelo desta tarde: o lateral-direito Lucas ficará no banco de reservas para a entrada de Jonathan, que é meio-campo e será improvisado na ala. O jogador chegou ao Galo Carijó recentemente, emprestado pelo Goiás.

Já o América-MG não teve dificuldade para passar do Tricordiano, no último sábado (25). O Coelho venceu a equipe de Três Corações por 3 a 0, com gols de Christian Sávio, Mike e Gérson Magrão.

O Tupi vem de vitória emocionante. O Galo Carijó visitou o Villa Nova e ganhou de virada por 2 a 1, com gols de Flávio Caça-Rato e Matheus Pato. Lula descontou para os mandantes.

A missão do América-MG é mais "fácil". O Coelho está a uma vitória de se classificar matematicamente às semifinais do Campeonato Mineiro. A equipe da capital mineira é o 3º colocado, com 17 pontos.

O Tupi entra em campo nesta tarde pensando apenas na vitória para se aproximar do G-4. Faltando duas rodadas para o fim da fase classificatória, o Galo Carijó está na 8ª posição, com 11 pontos, três a menos que o Tombense, 4º colocado.