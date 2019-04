Claudinei Oliveira enfatiza desempenho ruim como motivo para derrota contra Atlético-GO

O Avaí perdeu mais uma partida fora de casa na última quarta-feira (14), dessa vez por 3 a 1 pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Atlético-GO. O Leão continua sem somar pontos como visitante na competição e para piorar, caiu na tabela e ocupa a vice-lanterna. Os gols dessa partida foram marcados por dois de Everaldo (Atlético-GO) e Jorginho diminuiu para o Leão.



Com a derrota, o técnico Claudinei Oliveira admitiu que essa foi a sua pior partida no campeonato. No jogo, o Avaí conseguiu somar apenas três finalizações, contra vinte do adversário. Além dos grandes números de erros de passes e uma única chance clara de gol (além do gol feito)



"Concordo (pior partida da temporada). Foi falado na preleção que a gente não escolhe jogo para jogar. Legal jogar com o Flamengo, fazer o jogo da vida: "Ah, legal". Não. Temos que jogar todos jogos iguais, mas não foi o que aconteceu. Normal os jogadores oscilarem, mas a gente foi bem contra os grandes, mas nas partidas contra os concorrentes diretos como Chapecoense e Atlético, ficamos abaixo, não tivemos a competitividade que normalmente temos. Não sei se hoje não foi pior jogo do ano", disse Claudinei.



Além disso, Claudinei ainda falou sobre o desempenho de seus jogadores em campo e concordou que o rendimento ruim de boa parte de seu elenco foi a chave para a derrota na última quarta-feira.



"Hoje finalizamos três vezes, para ganhar com isso é muito difícil. Erramos cruzamentos. Insistimos pelo meio... Foi conjunto da obra. Costumamos dizer que nove jogadores carregam dois , até oito carregam três, mas seis carregarem cinco é difícil. Hoje realmente alguns jogadores não foram bem. A gente lamenta. A oscilação foi grande", analisou o técnico.

"Não achamos o meio termo, ficamos ou na transição pura, transição, transição, transição, ou só circulando a bola e sem terminar a jogada como no lance do terceiro gol do Atlético-GO. Temos que achar um meio termo. Vamos buscar isso nos próximos dias um equilíbrio. entre transição e rotação da bola", completou.



Próximo confronto do Avaí no Campeonato Brasileiro será contra o Vasco, no próximo sábado (17), às 19h, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro.