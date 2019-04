Corinthians confirma contratura muscular e Jô vira desfalque

O Corinthians terá uma importante baixa para a próxima rodada. O artilheiro da equipe no ano e um dos goleadores no Brasileiro 2017, Jô está fora após ser diagnosticada uma contratura muscular na panturrilha esquerda após os treinamentos da quarta-feira. O jogador saiu mais cedo dos trabalhos e o Departamento Médico alvinegro informou ser apenas um cansaço muscular, mas exames mais detalhados trouxeram a gravidade da lesão.

Jô, alvo de polêmica após o gol de mão na vitória contra o Vasco da Gama, será desfalque por dez dias e perde o confronto importante contra o Cruzeiro, no Mineirão, no próximo domingo (01). Em seu lugar, Carille provalvemente não fará mudanças bruscas e deve escalar o turco Kazim, que não agrada torcida e comissão técnica.

O artilheiro corinthiano, no entanto, não deve ser problema para o próximo jogo em casa, dia 11, quando o Timão recebe o Coritiba em Itaquera. O retorno é bem provável, já que o futebol brasileiro para por uma semana devido aos jogos da Seleção Brasileira pela Eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil enfrenta Bolívia e Chile e já está classificada.

O camisa 7 corinthiano não vinha atravessando boa fase e se mostrava irregular, muito diferente o Jô que era extremamente importante até o fim do primeiro turno do Brasileirão. Junto com o Corinthians, o centroavante caiu de produção, mas ainda seguiu guardando seus gols. Para a sua posição o Timão tem, além de Kazim, o garoto Carlinhos, jovem revelado na base e campeão da Copinha no começo do ano.

Com 20 gols na temporada, 13 no Brasileirão, Jô disputa a artilharia com Henrique Dourado, líder no quesito. O corinthiano não negou o desejo de ser o maior goleador, já que em toda a história, o time paulista nunca embalou um artilheiro da competição nacional. A equipe tem dez pontos na frente do segundo colocado Santos.