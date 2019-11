Resultado Vasco x Coritiba pelo Campeonato Brasileiro 2017 (1-1)

Obrigado a todos pela audiência, até a próxima !!

Na próxima rodada Coritiba vai ao Recife enfrentar o Sport, já o Vasco tem o clássico contra o Flamengo no Rio de Janeiro, jogo será no Maracanã com mando do Rubro negro.

Destaque da partida fica para o atacante Rildo, que em uma grande jogada individual empatou o jogo. Coritiba não vinha fazendo uma boa partida mas conseguiu um ponto que pode ser importante na luta contra o rebaixamento

Vasco foi melhor na partida apesar do empate, goleiro Wilson fez grandes duas defesas no jogo.

Empate ruins para ambas equipes, Vasco não consegue entrar no G7 e Coritiba não consegue sair do Z4.

51' Acaba o jogo no Maracanã, Vasco 1x1 Coritiba. Gols Matheus Galdezani contra (V) e Rildo (c)

51' Pra fora !!

Anderson Martins finaliza forte mas bola vai para linha de fundo !

50' Falta perigosa !!

Ramon faz grande jogada pela esquerda puxa para o meio e sofre falta do Wesley no bico da pequena área. Pode ser o último lance da partida

48' Cartão Vermelho para o Vasco

Breno toma vermelho direito por xingar o arbitro, depois de falta em cima do atacante Henrique Almeida

47' Nenê cobra escanteio na segundo trave mas Léo sobe de cabeça e faz o corte

46' Baumjohann tenta a jogada pela esquerda mas é desarmado pelo Madson

45' + 5 minutos de acréscimo !

43' Pressão do Vasco!

Paulo Vitor faz grande jogada pela esquerda e cruza na área, Thalles domina mas é desarmado pelo Werley que na sequencia sofre falta

41' Léo recebe ótimo lançamento na esquerda tenta o cruzamento mas acerta o Ramon

40' Substituição no Coritiba

Saiu: Rildo

Entra: Edinho

38' NA BOLA !!!

Nenê recebe passe dentro da área, denta do drible pra cima do Alan Santos que faz o corte preciso na bola e sai jogando !

37' Cartão amarelo para o Coritiba

Léo para o contra ataque do Vasco puxando o jovem Paulo Victor

35' ERRROU !!!

Nenê acha Madson livre na direita, mas lateral do vasco erra no cruzamento e bola vai para linha de fundo

34' Guilherme Costa toca para Wellington que de primeira cruza na área mas bola vai direto para linha de fundo

33' Breno recebe na área, tenta a finaliza mas é desarmado pelo Thiago Carleto

31' Substituição no Vasco

Saiu: Yago Pikachu

Entra: Guilherme Costa

31' Substituição no Vasco

Saiu: Mateus Vital

Entra: Paulo Vitor

30' Jogo fica mais disputado, neste momento as duas equipe estão em busca do gol da vitória

29' Thiago Carleto faz o cruzamento, Yago sobe e cabeceia nas mão do goleiro Martín Silva

27' Yago Pikachu tenta o cruzamento mas bola fica nas mão do goleiro Wilson

24' Olha o Coritiba aiii

Rildo avança pela esquerda e toca para Baumjohann. Meia do Coxa entra na área e toca para trás. Henrique Almeida tenta a finalização mas é travado pelo zagueiro Breno

23' Substituição no Vasco

Saiu:Andrés Ríos

Entra: Thalles

21' Rildo faz grande jogada individual pelo meio, deixa volante Jean no chão e finaliza colocado. Bola desvia no Breno e mata o goleiro Martín Silva. Empata o jogo o Coritiba

Vasco 1x1 Coritiba

21' GOOOOOOOOOL DO CORITIBA

RILDO

19' Tudo bem com os Martin Silva e Yago.

18' Martín Silva !!!

Léo recebe ótimo lançamento na esquerda e faz o cruzamento. Martín Silva antecipa o Yago e soca a bola para longe. Na sequencia os dois jogadores ficam caído no gramado

16' Wilson !!

Matheus Vital recebe na entrada da área e finaliza para excelente defesa do goleiro Wilson.

Vasco na pressão em busca do segundo gol

15' Errrou !

Rildo recebe ótimo lançamento, tenta o drible em cima do Madson mas erra e sai com bola e tudo !

Tiro do meta para Martín Silva

13' Que isso Carleto !!

Coritiba avança pela direita mas Thiago Carleto erra na execução do passe e bola fica nas mãos do goleiro Martín Silva

12' Pênalti ?

Nenê faz grande jogada pelo meio e acha Ramon na direita, Lateral do Vasco tenta a finalização dentro da área e caí em disputa com Léo. Jogadores do Vasco reclama muito com Rafael Claus pedindo pênalti

09' Baumjohann tenta a jogada pela direita mas é desarmado pelo Ramon. Lateral do vasco está muito bem na partida

08' Thiago Carleto tenta avançar pela esquerda mas sofre falta do Madson

05' WILSOOON ESPETACULAR !!!!!

Matheus Vital receba na esquerda e faz o cruzamento, André Rios domina e toca para Wellington que finaliza de primeira para uma defesa espetacular do goleiro do Coxa.

Quase o Vasco amplia no Maracanã !

02' UUUHHHHHHHH VASCOOOO!

Nenê cobra escanteio, Cleber Reis afasta de cabeça mas bola sobra na entrada da área para Wellington que de primeira finaliza e bola tira tinta da trave esquerda do goleiro Wilson

01' Marcelo Oliveira tira um volante e coloca um atacante.

Equipe precisa da vitória para tentar sair da zona de rebaixamento

00' Substituição no Coritiba

Saiu: Matheus Galdezani

?Entra: Iago

00' Substituição no Coritiba

Saiu:Rafael Longuine

Entra: Baumjohann

Começa o segundo tempo, Vasco 1x0 Coritiba

As duas equipes já estão no gramado para o segundo tempo.

Vasco foi superior na primeira etapa, Coritiba praticamente não conseguiu levar perigo para o gol do goleiro Martín Silva

46' Acaba o primeiro tempo no Maracanã, Vasco 1x0 Coritiba. Gol contra de Matheus Galdezani

45' +1 minuto de acréscimo

44' Nenê recebe na direita faz o cruzamento na área mas Cleber Reis antecipa André Rios e faz o corte

43' Coritiba não consegue jogar !!!

Cleber tenta o lançamento para Henrique Almeida mas bola fica nas mão do goleiro Martín Silva

42' André Rios recebe lançamento, toca para Wellington que tenta a jogada mas é desarmado pelo Thiago Carleto

39' Thiago Carleto faz o cruzamento na área mas Breno antecipa Henrique Almeida e faz o corte de cabeça

37' Neste instante jogo morno. Coritiba tenta mas esbarra na bola marcação do time do Vasco

35' Léo é lançando na direita mas arbitragem marca falta do lateral do coxa em cima do Matheus Vital

33' Rildo avança pelo meio mas é desarmado pelo Ramo que na sequencia sobre falta do atacante do coxa

Zaga do vasco muito bem na partida

32' Matheus Galdezani faz o cruzamento na área mas bola fica nas mão do goleiro Martins Silva

30' Rafael Longuine tenta o passe em profundidade para o Henrique Almeida mas Anderson Martins antecipa a jogada e faz o corte

27' Nenê cobra escanteio na primeira trave mas Thiago Carleto consegue fazer o corte

26' Thiago Carleto cobra falta na área, Henrique Almeida desvia de cabeça mas bola sai a esquerda do goleiro Martins Silva

25' Léo avança pela direita mas é derrubado pelo Nenê. Vem bola na área do Vasco

23' Thiago Carleto cruza na área, Breno sobe de cabeça faz o corte e bola sobra para Henrique Almeida que finaliza de primeira e isola

22' Wilson Tranquilo !

Yago Pikachu puxa o contra ataque e toca para Nenê que domina e finaliza nas mão do goleiro Wilson

21' Matheus Vital está de volta ao gramado, esta tudo bem com o meia do Vasco

20' Em dividida com Thiago Carleto, Matheus Vital fica caído no gramado

19' Thiago Carleto cobra escanteio mas defesa do vasco sobe de cabeça e consegue fazer o corte

16' Nenê cobra escanteio na primeira trave, Matheus Galdezani desvia de cabeça para o próprio gol matando o goleiro Wilson.

Abre o placar o Vasco,

Vasco 1x0 Coritiba

16' GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL DO VASCOOOOOOO

GOL CONTRA MATHEUS GALDEZANI

15' Yago Pikachu tenta a jogada pela direita mas é desarmado pelo zagueiro Wesley

13' Errou !!

Wellington recebe na entrada da área e finaliza sem direção

Tiro de meta para o Coxa

11' Ramon cobra falta na área mas zaga do coxa consegue fazer o corte

09' UHHHHHH VASCOO !!

Nenê acha matheus Vital na esquerda nas costas do lateral Léo. Meia do vasco domina e cruza na área, Yago Pikachu chega finalizando e bola sai para linha de fundo.

Quase o vasco abre o placar !

07' Vasco começa melhor!

Wellington avança pelo meio e toca para Matheus Vital, meia do vasco gira pra cima da marcação mas finaliza em cima do zagueiro Werley

06' Matheus Vital avança pela esquerda e cruza na área. Cleber antecipa Nenê e faz o corte de cabeça

05' Léo recebe passe na esquerda mas não domina e bola sai para linha lateral

03' Cartão amarelo para o Coritiba

Matheus Galdezani é advertido por falta no lateral Ramon

02' André Rios recebe na entrada da área e toca para Wellington que tenta o lançamento na esquerda para o Yago Pikachu mas bola vai para linha de fundo

01' Nenê fica caindo no centro do gramado reclamado de falta, mas arbitragem manda seguir o jogo

Começa o jogo no Maracanã, Vasco 0x0 Coritiba

Hino nacional Brasileiro sendo tocado no maracanã

Equipes no gramado, daqui a pouco bola vai rolar

Vasco está a dois jogados sem sofrer gols. Hoje a dupla de zaga é composto por Breno e Anderson martins.

Depois da chegada do técnico Zé Ricardo, Nenê não saiu do time. Camisa 10 ganhou confiança do treinado.

Banco do Coxa: Rafael Martins, Dodô, Marcio, Walisson Maia, William Matheus, Edinho, Baumjohann, Yan, Keirrison, Neto Berola e Yago

Coritiba confirmado (4-4-2): Wilson; Léo, Cleber Reis, Werley e Carleto; Jonas, Alan Santos, Galdezani e Longuine; Rildo e Henrique

Bando do Vasco: Jordi, Paulão, R. Marques, Andrey, Henrique, Guilherme, Evander, Caio Monteiro, Paulo Vitor, Manga, Eder e Thalles.

Vasco confirmado (4-5-1): Martín Silva, Madson, Breno, Anderson Martins e Ramon; Jean, Wellington, Pikachu, Nenê e Mateus Vital; André Ríos.

As duas delegações já estão no estadio do Maracanã. Daqui a pouco a bola vai rolar

No primeiro turno pela 11° rodada as duas equipes sem enfrentam no Dorival Brito em Curitiba. Partida terminou empata em 2 a 2.

Promessa de Maraca cheio, Vasco vendeu de forma antecipada mais de 13 mil ingressos para o jogo contra o Coritiba

Jogando como visitante Coritiba disputou oito partidas; foram três vitórias, três empates e oito derrotas.

Desfalque do coxa: Getterson, Kleber, Alecsandro e Tiago real (Machucados)

Provável Coritiba (4-4-2): Wilson; Léo, Cleber Reis, Werley e Carleto; Jonas, Alan Santos, Matheus Galdezani (Yan Sasse) e Rafael Longuine; Rildo e Henrique Almeida.

Jogo deste sábado é decisivo para o Coxa, se vencer equipe sai da zona de rebaixamento

Leia mais: Coritiba bate Cruzeiro, encerra longo jejum de vitórias e respira no Campeonato Brasileiro

Coritiba está na zona de rebaixamento, não ganhava a cinco partida. Mas na última rodada jogando em casa venceu o Coritiba por 1 a 0. Resultado fundamental na luta contra o rebaixamento

Desfalque do Vascão: Luis Fabiano (Machucado) Bruno Paulista (Suspenso)

Provável Vasco (4-4-2): Martín Silva, Madson, Breno, Anderson Martins e Ramon; Jean, Wellington, Pikachu, Nenê e Mateus Vital; Andrés Ríos.

Jogando como mandante Vasco disputou 14 jogos; foram sete vitórias, três empates e quatro derrotas

Vasco está em excelente fase, não perde a cinco jogos. Na última rodada jogando fora de casa equipe venceu o Atlético-GO por 1 a 0. A dois pontos do G7, vasco vai em busca da vitória para entrar na briga por uma vaga a próxima Libertadores da America.

Boa Tarde galera que esta ligada na Vavel Brasil, daqui a pouco vamos acompanhar a partida entre Vasco x Coritiba ao vivo valida pela 30° rodada do campeonato Brasileiro. Jogo acontece neste sábado (21) as 17h00 (de Brasília) no estadio do Maracanã no Rio de Janeiro