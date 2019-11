Resultado CSA x Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro Série C 2017 (0-0 (2-1))

A festa continua em Maceió, mas nós ficamos por aqui. Obrigado a todos que ficaram até aqui, neste jogão de bola entre CSA e Fortaleza, que viu o primeiro título brasileiro de Alagoas. Comemore torcedor do Azulino e comemore também, torcedor do Fortaleza, pelo acesso à Série B! Um abraço e até a próxima!

Daniel Costa ergue a taça! O CSA é campeão da Série C nacional!

"É Campeão!" grita os jogadores no palco e os torcedores nas arquibancadas!

Medalhas recebidas e agora fica a expectativa de erguimento do troféu.

Agora, o CSA coloca a cabeça na Série B do ano que vem e descansa para preparação da temporada de 2018. Já o Fortaleza tem a Taça Fares Lopes em disputa ainda, onde o campeão ganhar vaga na Copa do Brasil, um dos objetivos do Tricolor do Pici.

Os clubes que conquistaram o acesso para a Série B do ano que vem, a segunda divisão nacional: CSA, Fortaleza, São Bento e Sampaio Corrêa.

No fim da Série C, segue os times rebaixados para a Série D, quarta divisão nacional: Moto Club, ASA, Macaé e Mogi Mirim.

A taça já está no campo para ser entregue aos jogadores do CSA.

Jogadores do CSA comemoram muito o título no Rei Pelé junto à torcida.

"Viemos aqui buscar o título, mas em momento nenhum saímos de cabeça baixa. O acesso foi a prioridade. Foi um grande jogo, uma grande final e o CSA está de parabéns", diz Marcelo Boeck, capitão do Fortaleza.

"Doutor me tranquilizou e depois foi só apoiar os companheiros até o final", diz Michel Douglas, que saiu por contusão no segundo tempo.

Torcida já estava festejando na arquibancada nos últimos minutos, e não parou de cantar o jogo inteiro. A festa em Alagoas será enorme, torcedor! Comemore!

90+4' FIM DE JOGO NO ESTÁDIO REI PELÉ! O CSA É CAMPEÃO BRASILEIRO DA SÉRIE C DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE 2017! COMEMORE TORCEDOR DO AZULÃO!

90' Mais quatro minutos!

89' É pressão do Fortaleza no momento.

88' Torcida começa a gritar "É Campeão!" no Rei Pelé!

87' Pacheco ajeitou para a perna esquerda e arrematou, com força, de fora, mas Mota ficou com ela.

85' Daniel Costa arrisca de fora, com espaço, mas manda para fora.

81' CARTÃO AMARELO PARA BRUNO MELO!

79' SUBSTITUIÇÃO NO FORTALEZA! Sai: Ronny. Entra: Vinicius Pacheco.

78' UUUUUUUUHHHHHH!!! Rafinha arriscou de fora da área e Boeck caiu para fazer a defesa. Mais uma na temporada do goleiro.

76' SUBSTITUIÇÃO NO FORTALEZA! Sai: Hiago. Entra: Vinicius Baiano.

75' QUE PERIGO! QUASE O GOL DO CSA! Jorge Felipe sobe mais alto que a marcação e cabeceia para o gol. Boeck faz a defesa e a redonda bate na trave. No rebote, Maxuel não consegue finalizar com o gol aberto.

74' ADALBERTO PROVIDENCIAL! Zagueiro tira bola do pé de Maxuel, que finalizaria em possível gol para o CSA.

72' Fortaleza ensaia pressão para o fim de jogo. Tricolor precisa de dois gols para sair com a vitória.

71' SUBSTITUIÇÃO NO CSA! Sai: Raul Diogo. Entra: Rafinha.

70' UUUUUUUUUHHHHHHHHHHH!!! Ronny cobra escanteio na cabeça de Adalberto e o zagueiro, sozinho, manda para fora. Quase o gol do Fortaleza!

69' Ronny, que pediu para sair, arremata de fora. Mota fica com ela.

68' Dawhan recebeu bola dentro da área de Celsinho e arriscou, mas foi bloqueado e ficou fácil para Boeck.

66' CARTÃO AMARELO PARA DAWHAN!

65' CSA tenta contra-ataque, mas ninguém chega para receber passe.

61' SUBSTITUIÇÃO NO FORTALEZA! Sai: Felipe. Entra: Gabriel Pereira.

59' Uchôa recebe bola no meio e arrisca, mas tira muito do gol, mandando para fora.

56' Ronny recebe na entrada da área e arrisca, mas bola é desviada e vai em lateral.

54' Maxuel tenta jogada no um contra um, coloca na frente e tenta ganhar na velocidade, mas zaga consegue afastar.

53' SUBSTITUIÇÃO NO CSA! Sai: Michel Douglas. Entra: Maxuel.

51' Jogo recomeça depois de paralisação para atendimento de Michel Douglas.

49' UUUUUUUUHHHHHHHHH!!! Em boa jogada coletiva do CSA, Didira desvia chute para o gol, mas não foi com a força suficiente para fazer a redonda ir às redes.

46' Leandro Cearense rouba a bola na direita, avança em direção da área e toca para o meio, mas ninguém desvia.

45' ROLA A BOLA NO SEGUNDO TEMPO! O Fortaleza dá a saída.

Fortaleza conseguiu atacar no início e o CSA se defendeu bem. Ambas as equipes tiveram duas boas chances, mas não capitalizaram. 45 minutos de grandes emoções!

45+2' FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO! Por enquanto, 0 a 0 no Estádio Rei Pelé e o título da Série C vai ficando com o time da casa.

45' Mais dois minutos de acréscimo.

44' UUUUUUHHHHHHH!!! Raul Diogo recebe livre toque de Daniel Costa e arrisca de primeira, mas a bola passa à esquerda de Boeck em linha de fundo.

43' Michel Douglas tenta ganhar no corpo no ataque, brigou sozinho com a dupla de zaga e sofre falta na lateral.

42' Marcos Antônio arrisca de muito longe, mas a bola sai em linha de fundo.

37' SUBSTITUIÇÃO NO CSA! Sai: Edinho. Entra: Didira.

36' Jogo paralisado para novo atendimento a Edinho.

35' CARTÃO AMARELO PARA FELIPE!

34' Ronny cobra falta novamente na barreira.

33' CARTÃO AMARELO PARA JORGE FELIPE!

32' Falta do Ronny é cobrada na barreira, mas atacante recebe falta na sequência.

31' Jogo paralisado para atendimento a Edinho.

29' Jogo dá uma amornada depois de algumas paralisações longas.

27' Ronny tenta virar jogo para a esquerda, mas zaga afastou.

26' Tiro indireto foi cobrado, mas a zaga conseguiu afastar na ensaiada.

25' CARTÃO AMARELO PARA LEANDRO SOUZA!

25' Falta pela esquerda para Fortaleza cobrar.

23' Contra-ataque perigoso do Fortaleza e Jorge Felipe foi obrigado a afastar de cabeça para escanteio.

22' Marcos Antônio levanta bola na área e Boeck, na saída, sofre falta.

21' Felipe chega por trás e comete falta para o CSA cobrar.

20' CARTÃO AMARELO PARA LEANDRO LIMA!

19' Ronny recebe bola da entrada da área e Mota consegue fazer a defesa. No rebote, Leandro Cearense pega a redonda, mas toca de calcanhar para a zaga afastar.

18' Fortaleza pressiona em cima e consegue roubar a bola.

16' Bola lançada para a área, mas jogador do Fortaleza domina com o braço.

14' MOTAAAAAA!!!! Leandro Cearense recebeu bola dentro da área e bateu cruzado, mas o goleiro conseguiu fazer a defesa. Hiago, no rebote, tentou mandar para o gol, mas a zaga se antecipou e afastou.

13' Tentativa de chegada do Fortaleza pela direita é anulada pela marcação. Tiro de meta para Mota.

12' Marcos Antônio recebeu na ponta direita, ajeitou para a perna esquerda e arrematou colocado, mas a bola saiu à direita de Boeck.

11' CSA recupera a bola no meio de campo.

9' Fortaleza aproveita contra-ataque, chega cara a cara com Mota, mas arbitragem pega impedimento.

8' BOOOEEEECCKKKK!! Cobrança de falta na lateral é desviada de cabeça por Michel Douglas e o goleiro do Fortaleza fez a defesa. Na sequência, Dawhan quase conseguiu bater para um gol aberto, mas a marcação, bem postada, conseguiu desviar, depois de Jorge Felipe furar.

7' Leandro Lima gira no meio, ajeita para a perna esquerda e bate com força para fora. Fortaleza aparece mais no ataque nesse início de jogo.

5' Hiago tenta chute, bola desvia e Leandro Lima tenta domínio, mas não conseguiu para finalizar novamente.

4' Jogo ganha um ar mais físico, com muita disputa por espaços em campo.

2' Ronny cobra falta direto, bola desvia e sequência não é aproveitada.

1' CSA já chega pela primeira vez em um cruzamento, mas zaga do Fortaleza tira.

0' ROLA A BOLA NO REI PELÉ! O CSA dá a saída.

Torcida do CSA, neste momento, faz a festa no Rei Pelé!

Visitantes da vez, do Fortaleza apresenta o seguinte time: Boeck; Felipe, Edimar, Adalberto, Bruno Melo; Uchôa, Pablo, Ronny; Leandro Lima, Hiago, L. Cearense.

O CSA vem a campo com: Mota; Celsinho, Leandro Souza, Jorge Felipe, Raul Diogo; Dawhan, Boquita, Daniel Costa, Marcos Antônio; Edinho, Michel Douglas.

Falta pouco para o início da decisão da grande final da Série C. As equipes já apresentaram suas escalações.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe todos os detalhes da decisão entre CSA x Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro da Série C 2017! VALE TAÇA! Siga todos os lances ao vivo e em tempo real pela VAVEL Brasil. Fique conosco!

Prestes a completar 47 anos de fundação, o Estádio Rei Pelé, em Maceió/AL, vai ser o palco de um jogo decisivo do Campeonato Brasileiro pela primeira vez em sua história.

Foto: Alisson Frazão|CSA

A arbitragem do confronto será comandada por Luiz Flávio de Oliveira (Fifa/SP). Os assistentes serão Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa/SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP).

Relembre como foi o primeiro confronto: Letal, CSA supera Fortaleza em Castelão lotado e se aproxima de inédito título nacional

“No futebol todos sabem que nada é impossível. Temos que trabalhar e acreditar do início ao fim do jogo. Vamos enfrentar uma equipe forte, que faz um campeonato muito bom até aqui, mas temos condições de reverter o quadro. Precisamos fazer uma partida perfeita contra o CSA. O desejo de todos aqui no clube é o título da Série C. Temos que continuar sonhando e acreditando que chegaremos a este objetivo. Vamos lutar e nos dedicar do início ao fim do jogo contra o CSA para levantarmos esse troféu e encerrarmos 2017 com chave de ouro”, afirmou.

O técnico Antônio Carlos Zago não tem o time completo à disposição. O meia Everton permanece lesionado e está fora da lista de relacionados. Suspenso pelo recebimento do terceiro cartão amarelo, o meia-atacante Jô também não joga. Com isso, o treinador deve montar a trinca ofensiva com Pablo, Leandro Cearense e Hiago. O goleiro Marcelo Boeck, um dos principais nomes do Fortaleza na Série C, reafirmou a confiança do elenco em reverter a vantagem e, consequentemente, na conquista do título.

Foto: Pedro Chaves|Fortaleza EC

O time perdeu a invencibilidade como mandante no jogo mais importante até o momento. Diante de um Castelão lotado, o CSA foi mais efetivo no ataque e levou a vantagem. Mas o Tricolor não desacredita e mantém total confiança de que pode buscar a vitória em Maceió, da mesma maneira que o adversário conseguiu vencer na capital cearense.

Nos 99 anos comemorados durante a semana, o Fortaleza espera conquistar o maior presente: o primeiro título brasileiro de sua vasta galeria. Na única decisão de Brasileiro, o Leão foi derrotado pelo Criciúma na Série B 2002. 15 anos depois, espera inverter um quadro de desvantagem e ultrapassar o arquirrival Ceará, que tem como maior feito a conquista do extinto Torneio Norte-Nordeste 1969 e a Copa do Nordeste 2015.

Foto: Pedro Chaves|Fortaleza EC

“Temos quatro retornos, que não estavam à disposição no primeiro jogo. Os dois zagueiros e os laterais. Prefiro ter duas cabeças para um time e um banco a não ter. Temos até sábado para definir quais desses times serão titulares. O jogo contra o São Bento trouxe uma lição muito boa que não podemos jogar acomodados. Temos que ter a posse de bola e agredir o adversário. Fizemos muito pouco na partida contra o São Bento. Os jogadores reconheceram isso por unanimidade. Naquela ocasião, não tivemos um futebol vertical. Temos que ter um futebol lúcido e vertical”, explicou o comandante azulino.

Foto: Caio Lorena|CSA

Quanto ao time a ser escalado em campo, os zagueiros Jorge Fellipe e Rodrigo Lobão, além dos laterais Celsinho e Raul Diogo estão de volta e podem ser escalados. Durante os treinamentos da semana, o técnico Flávio Araújo não revelou se modifica a equipe ou mantém o escrete inicial da primeira decisão. Em entrevista coletiva, o treinador comentou sobre a escalação e destacou que o time deve ficar atento quanto à vantagem obtida, uma vez que perdeu a invencibilidade em casa diante do São Bento na semifinal mesmo com um jogador a mais e só conseguiu avançar na Série C nas penalidades máximas.

Com a vantagem do primeiro confronto, a crença de que chegou a hora do time conquistar um título nacional aumenta na medida que o jogo final se aproxima. Apesar de toda a euforia pelos bons resultados conquistados ultimamente e pela quebra do histórico negativo, o elenco do CSA afirma estar com os pés no chão e comemorar apenas depois do jogo se o resultado for favorável.

Nesta noite, o Azulão do Mutange pode ser a primeira equipe de Alagoas e a oitava nordestina (ABC, Bahia, Botafogo-PB, Guarany de Sobral, Sport, Sampaio Corrêa e Santa Cruz) a conquistar um torneio nacional. Os próprios marujos já bateram na trave quatro vezes, com três vices na Taça de Prata (atual Série B) em 1980, 1982 e 1983; além da Série D em 2016. O ASA conquistou o vice da Série C em 2009, quando foi derrotado pelo América-MG. O arquirrival CRB foi vice na mesma divisão em 2011, ao perder para o Joinville.

Mais uma vez, o CSA pode ser pioneiro no futebol alagoano em conquistas. Foi o primeiro time alagoano a disputar a Taça Brasil, em 1959. Quarenta anos depois, conquistou o vice-campeonato da Copa Conmebol e até hoje é o único clube do Norte-Nordeste a conseguir o feito de chegar em uma final de torneio internacional.

Foto: Alisson Frazão|CSA

Chegou o dia da última batalha do Campeonato Brasileiro da Série C 2017. Pela primeira vez, um clube vai levantar o troféu de campeão nacional no principal palco esportivo de Alagoas. E, também de maneira inédita, CSA e Fortaleza buscam a taça para escreverem o principal feito de suas longas e bem-sucedidas histórias a partir das 18 horas (19h, horário de Brasília) deste sábado (21).