Com reforços regularizados, Bahia divulga relacionados para duelo contra Fluminense de Feira

Mal teve tempo para comemorar a primeira vitória na temporada, o Bahia já tem novo duelo pela frente. Após o triunfo diante do Jacuipense, o Esquadrão de Aço entra em campo às 17 horas deste sábado (27) para enfrentar o Fluminense de Feira em Pituaçu, pela terceira rodada do Campeonato Baiano. A equipe busca manter uma sequência de bons resultados para poder dar mais tranquilidade e minimizar as críticas e vaias da torcida, que apareceram após as derrotas diante do Botafogo-PB e do Bahia de Feira.

Aos poucos, por causa também da necessidade, o técnico Guto Ferreira começa a colocar em prática a ideia do rodízio, uma vez que a pré-temporada foi reduzida e tanto o Baianão quanto o Nordestão estão em andamento, além da Copa do Brasil estar cada vez mais próxima de ser disputada. A questão física foi bastante discutida pelo comandante tricolor, principalmente depois do jogo contra o Jacuipense e voltou a ser citada na coletiva concedida após o último treinamento em preparação para o jogo diante do Flu.

“Estamos dentro de um processo de busca do melhor momento da equipe, melhor qualificação física, técnica e tática. E, para isso, para trabalhar com o calendário do jeito que está, precisamos ter revezamento. Só agir pela coerência. O trabalho deixa de ser com intensidade que a gente necessita e passa a ser informativo, trabalho com didática diferente do que a gente costuma ter quando tem tempo de trabalhar, quando visa qualificação do aspecto físico junto com a informação”, explicou Guto Ferreira.

Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia

A lista de relacionados foi divulgada e muitas modificações foram feitas, de olho também no duelo contra o Altos, pela Copa do Nordeste. Estão fora por problemas médicos o lateral-direito Nino Paraíba, com entorse no tornozelo, o zagueiro Jackson, em recuperação de procedimento cirúrgico, e o meia Régis, vetado pelo departamento médico por problemas musculares. Também não estão à disposição por opção técnica o goleiro Douglas Friedrich, os zagueiros Lucas Fonseca e Tiago, o lateral Léo, os volantes Edson e Elton, além dos atacantes Hernane Brocador e Edigar Junio.

Em compensação, novidades poderão aparecer logo de primeira neste fim de semana. Com as regularizações feitas e as liberações da equipe médica, o zagueiro Douglas Grolli, o lateral João Pedro Ribeiro, o atacante Kayke e o meia Allione, que acertou o retorno ao clube, são as novidades.

O jogo contra o Fluminense de Feira é válido pela terceira rodada do Campeonato Baiano 2018. As duas equipes somam três pontos, mas o Flu entrou em campo apenas uma vez. Enquanto o time de Feira de Santana ocupa o quinto posto, o Tricolor está na sétima posição por causa do saldo de gols.

Abaixo, confira a lista de relacionados

Goleiros – Anderson e Rafael Santos;

Laterais – João Pedro, João Pedro Ribeiro e Mena;

Zagueiros – Douglas Grolli, Everson e Rodrigo Becão;

Volantes – Gregore, Luís Fernando e Nilton;

Meias – Felipe, Marco Antônio, Vinícius, Zé Rafael e Allione;

Atacantes – Élber, Geovane Itinga, Júnior Brumado e Kayke.