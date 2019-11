Resultado Internacional x Avenida pelo Campeonato Gaúcho 2018 (3-0)

Obrigado a você que acompanhou a vitória do Internacional em cima do Avenida pela quarta rodada do Gauchão. Em breve você pode conferir o pós-jogo e toda a repercussão desta partida aqui na VAVEL Brasil. Até a próxima.

Na próxima rodada o Inter encara o Brasil de Pelotas no Bento Freitas. Já o Avenida recebe o Juventude no estádio dos Eucaliptos.

90+2' FIIIM DE JOGO NO BEIRA RIO. Inter vence o Avenida por 3 a 0. Danilo Silva abriu o placar no fim do primeiro tempo e Roger, duas vezes, fecharam a vitória.

90' ACRÉSCIMOS!

Dois minutos!

87' Nico López cruza e Roger finaliza de cabeça, mas Rodrigo pega em cima da linha.

85' Ruan recebe na linha de fundo e tenta cruza na área, mas goleiro faz o corte.

85' Falta de ataque do Avenida após cobrança de escanteio.

PÚBLICO E RENDA

Público Pagante: 7.812

Público Total: 10.159

Renda: R$ 248.030,00

78' Marcinho sai aplaudido pela torcida. Jogou muito bem.

78' SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL!

SAI: MARCINHO.

ENTRA: RONALD.

78' Vai ter estreia no Internacional. Ronald, um dos destaques do time que conquistou o Brasileirão de Aspirantes em 2017. Drible e Velocidade são as características do jogador.

78' Patrick tenta lançar Nico López, mas o passe saiu muito forte.

76' SUBSTITUIÇÃO NO AVENIDA!

SAI: HYANTONY.

ENTRA: CLÉVERSON.

74' EM CIMA DA LINHA!

Marcinho recebeu passe, ajeitou o corpo e bateu em gol. Claudinho tirou a bola em cima da linha. Tá jogando muita bola o camisa 20.

72' NO TRAVESSÃO!

Marcinho recebe passe de Ruan, coloca velocidade e passa para Juan. O meia manda no travessão de Rodrigo. Quase o quarto!

70' SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL!

SAI: DUDU.

ENTRA: RUAN.

69' GOOOOOOOOOOOOOOL DO INTERNACIONAL, ROGER!

Juan cruza para Roger, que finaliza e o golerio defendeu. No rebote o centroavante chutou para o fundo das redes e marcou o terceiro gol do Inter na partida.

68' PERDEU!

Edeníson passou para Roger e já saía para o abraço, mas o centroavante mandou para fora. A bola passou muito perto!

64' SUBSTITUIÇÃO NO AVENIDA!

SAI: FIDÉLIS

ENTRA: MARQUES.

63' Juan cobra a falta direto para fora!

62' SUBSTITUIÇÃO NO AVENIDA!

SAI: DIEGO TORRES.

ENTRA: WELDER.

62' SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL!

SAI: GABRIEL DIAS.

ENTRA: EDENÍLSON.

61' FALTA PARA O INTERNACIONAL!

59' GOOOOOOOOOOOOOOL DO INTERNACIONAL, ROGER!

Patrick chgou na linha de fundo e cruzou para a área e Roger cabeceia para baixo e aumenta a vantagem do Internacional. 2 a 0.

58' Juan abriu o jogo com Marcinho e o jogador passa para Patrick na lateral. O volante improvisado busca o cruzamento, mas a defesa do Avenida afasta o perigo.

57' Itaqui cobra a falta na área e Charles afasta o perigo.

55' Gabriel Dias volta ao jogo.

55' FALTA BOA PARA O AVENIDA!

Charles derruba Hyantony próximo a grande área.

54' Não vai dar para Gabriel Dias. Edenílson já foi chamado e conversa com Odair Hellmann.

52' RESERVAS DO INTER NO AQUECIMENTO!

52' NOVO ESCANTEIO!

Gabriel Dias tenta o toque de cabeça e se choca com o goleiro. Lance perigoso.

52' NÃO DEU CERTO!

Juan rola a bola e Nico López tenta encontrar Roger, mas a defesa do Avenida fez o corte. Na sequência Inter tem escanteio.

51' Marcinho puxa contra-ataque para o Inter e é derrubado por Itaqui. Árbitro pega a falta!

50' Itaqui cobra lateral dentro da área, Thales afasta pela linha de lado.

47' Escanteio cobrado e falta de ataque marcada. Rodrigo vai repôr a bola em jogo.

47' Marcinho domina dentro da área, mas foi travado na hora de finalizar. É escanteio!

45' BOLA ROLANDO NO SEGUNDO TEMPO!

INTERVALO | Inter também volta!

INTERVALO | Avenida já está no gramado para o segundo tempo!

Marcinho foi um dos destaques do Inter na primeira etapa. Jogador atuou pela esquerda e pela direita, dando uma bagunçada na defesa do Avenida.

45+3' FIM DE JOGO NA PRIMEIRA ETAPA!

45+1' GOOOOOOOOOOOOOOL DO INTERNACIONAL! DANILO SILVA!

Juan cobra escanteio pela esquerda e Danilo Silva dá aula de como se finaliza de cabeça. Forte e no chão. Inter 1 a 0.

45' ACRÉSCIMOS!

Três minutos!

45' Marcinho recebe na entrada da área, gira e cai. Inter pede pênalti, árbitro manda seguir.

43' Falta de ataque do Avenida. Marcelo Lomba divide e recebe a falta.

42' ESCANTEIO!

Moisés cruza para a área e dessa vez Patrick acerta o corte e manda pela linha de fundo.

41' Patrick faz passe para Roger. O centroavante cai no gramado e pede falta. Árbitro manda o jogo seguir.

40' Defesa do Inter afasta sem maiores dificuldades.

39' Hyantony divide com Juan Alano na linha de fundo e ganha escanteio!

37' Gabriel Dias acerta carrinho no goleiro Rodrigo. Goleiro do Avenida fica caído no gramado.

35' Odair Hellmann não fica parado na área técnica. Treinador passa informações e gesticula o tempo todo!

32' Nico López tabela com Juan Alano e recebe dentro da área. Zaga do Avenida afasta na sequência. Escanteio para o Inter.

30' QUE ISSO CHARLES?

Patrick recebe a bola na esquerda e solta para Charles. O volante arrisca de fora da área, mas manda longe do gol.

28' Itaqui mandou a bola para a área, mas a defesa do Inter afastou sem problemas.

27' Moisés Baiano arrisca de longe, a bola desvia na defesa e é escanteio para a equipe visitante.

26' Patrick dá cavadinha e encontra Juan Alano, mas o meia não conseguiu dominar e a bola fica com o Avenida.

25' MARCINHO!

Juan Alano lançou o garoto dentro da área e mesmo marcado o camisa 20 conseguiu girar e bater em gol. É tiro de meta para o Avenida.

24' Nico López cruza para a área, a bola passa por Roger e Marcinho e sai pela lateral.

21' LONGE!

Nico López tentou mandar direto para o gol, mas acabou mandando longe! Segue 0 a 0 no Beira Rio.

20' AGORA SIM PATRICK!

Jogador acerta lindo lançamento para Marcinho, que tenta driblar o marcador e sofre a falta na lateral da área. Vai levar perigo!

18' Charles busca lançar Marcinho dentro da área, mas passe saiu muito forte.

Patrick não está dando uma boa resposta na lateral-esquerda. Ainda é cedo para avaliar, mas setor já apresentou problemas.

QUASE!



Jogada sensacional de Roger, que lançou Hyantony. O artilheiro serviu Diego Torres que desperdiçou ótima chance!

14' PRA FORA!

Patrick não conseguiu cortar cruzamento e a bola sobrou nos pés de Diego Torres. O atacante do Avenida buscou o gol, mas bateu para fora. Melhor chance da partida até o momento.



12' Patrick fazia boa jogada, passou por dois, mas aacbou sofrendo falta na sequência.

11' NICO LÓPEZ

Jogador recebe bom passe na frente de área, limpa o marcador e chuta para o gol. A bola passou à direita do goleiro do Avenida.

10' Itaqui recebe de frente para o gol e arrisca o chute, mas a bola para em Thales. Inter consegue bom contra-ataque na sequência e Nico López busca Roger, mas a bola foi nas mãos de Rodrigo.

8' Dudu recebe bom passe de Charles e tenta cruzar para Roger, mas mandou muito fechado. Apenas tiro de meta para o Avenida.

8' Internacional toca muito bem a bola, mas encontra dificuldades para furar a defesa do Avenida.

5' Linda inversão de jogada de Charles para Dudu, o lateral cruza na área e Roger finaliza para defesa tranquilo de Rodrigo.

5' Thales voltou a ser pressionado, mas dessa vez conseguiu se livrar do marcador.

4' Avenida tenta sair em contra-ataque, mas Inter para a jogada com falta no meio de campo.

2' Jogador do Avenida fica caído no gramado e recebe atendimento.

2' Marcinho vai para cima da marcação e leva vantagem. Na sequência a bola sobra com Dudu, que cruza para Roger, mas mandou muito forte.

1' Itaqui mandou a bola para a área, a defesa afasta. Na sequnência Patrick domina pala esquerda.

0' Defesa do Inter é pressionada e Thales falha duas vezes. Na primeira deu uma rosca na bola, na segunda bateu de canela e mandou a bola para escanteio. Marcelo Lonba tava na jogada. Escanteio para o Avenida.

0' Saída para o Internacional. Bola Rolando no Beira Rio.

16:30 | Vai rolar a bola no Beira Rio.

Goleiro Marcelo Lomba será o capitão do Inter nesta tarde.

Internacional e Avenida já estão em campo para a partida. Vai rolar a bola!

15:46 | Equipe do Inter já está em campo para o aquecimento.

AVENIDA ESCALADO



Rodrigo, Itaqui, Luis Henrique, Claudinho, Carlinhos, Roger, Moisés Baiano, Fidélis, Mauricio, Diego Torres e Hyantony.

Técnico: Fabiano Daitx.

15:36 | A novidade no time do Internacional fica por conta da estreia do lateral-direito Dudu, que veio do Figueirense.

A bola rolas a partir das 16h30. Presença de público ainda é baixa no estádio. Direção Colorada espera cerca de 15 mil torcedores hoje.

Provável escalação do Avenida: Rodrigo; Itaqui, Luís Henrique, Claudinho e Roger Deniro; Carlinhos, Fidélis, Moisés Baiano e Maurício; Hyantony e Fininho.

Odair Hellmann fechou o último treinamento da equipe, mas irá utilizar uma equipe alternativa. Assim a provável escalação do Inter tem: Marcelo Lomba, Dudu, Danilo Silva, Thales e Patrick; Charles, Gabriel Dias, Marcinho, Nico López e Juan (Edenílson); Roger.

Em coletiva realizada nesta quinta-feira (25), D'Alessandro falou sobre o que é ser capitão do Internacional, confira:

"É uma alegria, uma história que fica. A braçadeira é um responsabilidade, ela já passou pelo Fernandão, vou defender essa braçadeira até a morte", declarou o camisa 10.

O meia argentino Andrés D'Alessandro completa seis anos como capitão do Internacional. D'Ale chegou no Inter em 2008 e em pouco tempo se tornou um líder. Com a camisa vermelha já foram 12 títulos conquistados. O camisa 10 foi seis vezes Campeão Gaúcho, duas vezes Campeão da Recopa Gaúcha e uma vez Campeão da Copa Sul Americana, Suruga Bank, Recopa Sul Americana e Copa Libertadores da América.

O discurso no Avenida é de somar pontos no Beira Rio. Fabiano Daitx, treinador do Avenida, garantiu que seu time tem condições de fazer isso: "Vamos a Porto Alegre em busca de pontos. Temos condições para isso, desde que consigamos manter uma boa consistência defensiva para suportar a pressão do Inter", planejou.

A novidade no Inter deverá ser a estreia do lateral-direito Dudu, que chegou recentemente no clube após negociação com o Figueirense.



[Dudu é uma das apostas do Inter para 2018 (Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional)]

Dudu é uma das apostas do Inter para 2018 (Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional)

Odair Hellmann, treinador do Internacional, deve dar sequência ao rodízio de atletas no time. O calendário do Gauchão é muito apertado e além disso os titulares serão preservados para a estreia do clube na Copa do Brasil, que ocorre na próxima quarta-feira (31).

MINUTO A MINUTO DA PARTIDA ENTRE INTERNACIONAL E AVENIDA PELA QUARTA RODADA DO CAMPEONATO GAÚCHO 2018

O time da Casa soma seis pontos e é o 3º colocado na classificação do Campeonato Gaúcho. O Avenida venceu uma, empatou uma e perdeu uma. Assim o time da Santa Cruz do Sul soma quatro pontos, na 6ª colocação.

A primeira vitória do Avenida no Gauchão foi da melhor forma possível. Em casa, o Periquito bateu o Grêmio, de virada, por 3 a 2. Toto garantiu a vitória aos 48 do segundo tempo.

Jogando fora de casa na última rodada, o Internacioanl não conseguiu vencer o Caxias. Mesmo tento o domínio da partida, principalmente na primeira etapa, o Colorado deu mole e acabou derrotado por 2 a 1.

O Internacional vai contar com o apoio de sua torcida para voltar a vencer no Gauchão. O Avenida busca a segunda vitória consecutiva na competição.