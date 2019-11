Resumão da 5ª rodada do Campeonato Gaúcho 2018

A 5ª rodada do Campeonato Gaúcho foi marcada pela volta do time principal do Grêmio, que não atuava desde o Mundial de Clubes. O Caxias perdeu o 100% de aproveitamento e viu o Brasil de Pelotas encostar na liderança após quebrar tabu de quase 22 anos contra o Internacional. O Novo Hamburgo, atual Campeão da competição, segue sem vencer e atleta do Veranópolis precisou passar a noite no hospital após passar mal durante a partida. Confira como foi a rodada que deixou a equipe de Renato Gaúcho na lanterna do Gauchão.

Grêmio x Cruzeiro

O Tricolor recebeu o Estrelado na abertura da 5ª rodada do Campeonato Gaúcho. A partida foi disputada no sábado (3), na Arena do Grêmio. A equipe da casa ainda contava com o retorno da equipe principal, comandada por Renato Portaluppi. Porém, o time sentiu falta do ritmo de jogo e acabou derrotado por 1 a 0.

+Resultado Gremio x Cruzeiro-RS no Campeonato Gaúcho 2018 (0-1)

O Grêmio comandou as ações da partida, mas não conseguiu converter as chances em gols. Kannemann, logo aos dois minutos, acertou uma bola na trave após cobrança de escanteio de Luan. A segunda chance Tricolor foi do camisa 7. Everton deu ótimo passe para Luan. O atacante conseguiu finalizar de primeira e obrigou Deivity fazer uma grande defesa. Antes disso o Cruzeiro havia perdido uma chance após chute de Jonathan. Luan e Cícero ainda desperdiçaram mais uma chance cada antes do término da primeira etapa. Assim como o Cruzeiro, que quase aproveitou bobagem da defesa para abrir o placar com João Guilherme, mas a bola foi para fora.

O gol da vitória saiu aos três minutos da etapa final. Kozlowski foi puxado na área por Madson e o árbitro marcou o pênalti. Kayron chutou no canto direito de Marcelo Grohe, que acertou o canto, mas não alcançou a bola. O Grêmio teve pelo menos mais quatro chances para empatar, mas não converteu nenhuma em gol.

+Renato Gaúcho garante Grêmio classificado: 'Daqui a pouco, cada um vai para seu lugar'

Brasil de Pelotas e Internacional

O Xavante recebeu o Colorado no Bento Freitas, no domingo (4), e queria quebrar um tabu que já durava quase 22 anos. Clemer não pode contar com três atletas titulares, pois pertencem ao Internacional e estão em Pelotas por empréstimo. Mesmo assim o treinador conseguiu fazer sua equipe jogar. Ficou ainda mais fácil para a equipe da casa após expulsão de Ruan, aos 33 da primeira etapa.

+Brasil de Pelotas quebra tabu de 21 anos e vence Internacional pelo Campeonato Gaúcho

Com um a mais em campo, o Brasil de Pelotas demorou apenas cinco minutos para abrir o placar. Rodrigo Dourado perdeu a bola no campo de ataque Xavante. A bola chegou até a grande área e Danilo Silva dividiu com Toty. A sobra ficou com Itaqui, que finalizou da meia lua para abrir o placar.

Odair Hellmann não conseguiu ajustar a sua equipe para a segunda etapa e o meio de campo não funcionou. Roger acabou ficando isolado no ataque, tendo que sair da área para buscar as jogadas. Nenhuma equipe quis ficar muito com a bola nos pés. Foi um festival de chutes para frente. Leandro Leite foi expulso antes do apito final, mas o Inter não conseguiu atacar depois disso.

Caxias x São José

Também no domingo (4), o Zequinha foi até o estádio Centenário para tirar o 100% de aproveitamento do Caxias. As duas equipes atacaram bastante antes de abrir o placar. Os goleiros trabalharam bastante. Porém, Fábio nada pode fazer aos 38 minutos e viu o time da casa abrir o placar com Júnior Alves, em jogada aérea. Rafinha conseguiu deixar tudo igual três minutos depois. O Caxias tem aproveitado muito bem as jogadas aéreas neste Gauchão. Quando o primeiro tempo se encaminhava para o empate, Juninho levantou a bola na área e Júnior Alves marcou mais uma vez.

Com o placar favorável, o Caxias tentou manter o 100% de aproveitamento e buscou se defender, mas sem deixar de atacar. O São José foi com tudo para buscar o empate após os 30 minutos. Felipe Guedes conseguiu encontrar Márcio Jonathan dentro da área aos 33. O camisa 8 mandou para o fundo das redes e ajudou o São José conquistar uma posição na tabela.

Veranópolis x São Luiz

No último jogo do domingo (4), o VEC recebeu o Rubro no estádio Antônio David Farina e conseguiu vencer por 1 a 0. Felipe Mattioni marcou o gol da partida aos 34 minutos da primeira etapa. O São Luiz até conseguiu empatar a partida na segunda etapa, mas o gol foi anulado por conta de um impedimento.

A partida ficou parada por 15 minutos durante a segunda etapa. O volante Jair, do Veranópolis, que já havia sido substituído, passou mal e teve de ser atendido. Depois de realizado os primeiros socorros, o atleta foi levado de ambulância até um hospital da região onde passou por uma tomografia. Após o exame, Jair passou a noite no hospital e recebeu alta na manhã desta segunda-feira (5). A partida só reiniciou depois do retorno da ambulância para o estádio.

Avenida x Juventude

Periquito e Papagaio se enfrentaram nesta segunda-feira (5) no estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul. Em um primeiro tempo fraco, a equipe de Caxias do Sul conseguiu abrir o placar aos 40 minutos. Pará cruzou pelo lado esquerdo e Ricardo Jesus completou para o fundo das redes.

O segundo tempo foi mais animado. O Juventude ampliou o marcador aos 18 minutos em cobrança de pênalti. Ricardo Jesus converteu sem chances para o goleiro Fabiano Heves. Tudo parecia encaminhado para uma vitória da equipe da serra. Porém, o Avenida não desistiu do jogo e conseguiu descontar aos 27 minutos. Fidélis arriscou da entrada da área e a bola desviou em César Martins, enganando completamente o goleiro. Alexandre, que entrou na segunda etapa, também arriscou de longe e conseguiu empatar a partida.

Novo Hamburgo x São Paulo

Para fechar a 5ª rodada, o Nóia recebeu o Leão do Parque no Estádio do Vale. Após ter vencido a primeira partida oficial na temporada, o Novo Hamburgo esperava vencer a primeira no Campeonato Gaúcho. As duas equipes até criam chances, mas não conseguiram converter em gol. O empate entre o atual Campeão Gaúcho e o time de Rio Grande mandou o Grêmio para a lanterna da competição.