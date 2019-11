Em 2010, Vasco derrotou o Boavista com bom futebol de Coutinho e Carlos Alberto

Nesse domingo (4), o Vasco jogará como mandante contra o Boavista, às 19h30, em Cariacica, jogo válido pela 3ª rodada da Taça Rio. Há 8 anos, também em uma 3ª rodada deste mesmo torneio, as equipes se enfrentaram, com o placar favorável ao time de São Januário: 1x0.

Com uma realidade totalmente diferente em relação às circunstâncias atuais do cruzmaltino, o elenco comandado por Carlos Alberto, Philippe Coutinho e companhia, voltava de uma ascensão da Série B, torneio cuja equipe sagrou-se campeã. Já na partida, a equipe comandada pelo então técnico Vágner Mancini tomou conta do jogo, com jogadas pelas pontas e enfiadas de bola na entrada da área adversária. Apesar de muito tentar, o Vasco só conseguiu abrir o marcador através de uma penalidade em cima do Carlos Alberto. O mesmo cobrou, dando números finais à partida. Naquele ocasião, os vascaínos chegaram às semi-finais da competição, tendo um revés de 2x1 para o arquirrival Flamengo, sendo eliminados da competição.

Vindo de um triunfo com direito a gol no último minuto da partida, contra o Macaé, o Gigante da Colina precisa vencer a equipe de Saquarema para continuar sonhando com uma vaga nas semi-finais da competição e, engatar uma boa sequência de vitórias que dará ao time bastante confiança para outros Torneios como, por exemplo, a Libertadores da América.