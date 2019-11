Resultado Botafogo-SP 0x2 Corinthians no Campeonato Paulista 2018

Obrigado por nos acompanhar em mais uma transmissão. Não deixe de ficar informado com as nossas repercussões da partida de hoje. Nos vemos na quarta-feira, no jogo entre Corinthians x Deportivo Lara, pela Libertadores. Até mais!

48' Fim de jogo! O Corinthians vence por 2 a 0, com gols de Henrique e Gabriel.

47' Expulso! Lelê recebe cartão vermelho por reclamação. Agora, o Botafogo-SP tem um a menos.

46' Wesley cruza na área, mas Cássio sai e defende o cruzamento.

45' Foram adicionados mais quatro minutos de acréscimo.

43' Neste final de partida, o Botafogo-SP tenta um gol para incendiar o jogo.

42' Em seu primeiro lance, Cafu é derrubado na ponta da área. Na batida da falta, Cássio espalma para uma defesa providencial.

41' Substituição no Botafogo-SP: Sai Danielzinho, entra Cafu.

40' E um golaço! Kazim puxa contra-ataque, toca para Pedrinho, que lança bonito para Gabriel. O volante domina e toca por cima do goleiro Tiago Cardoso. Bonito gol em Ribeirão Preto.

39' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! Gabriel é o nome dele!

38' Substituição no Corinthians: Sai Sheik, entra Kazim.

36' Marcos Martins recebe bola na direita e cruza para Jheimy, que cabeceia para a defesa de Cássio.

34' Pra fora! Jheimy arrisca um chute forte de fora da área, mas a bola sobe muito.

32' Mais uma vez Pedrinho. O jovem dribla dois jogadores pela direita, toca para Sheik que cruza para Mateus Vital na área. A zaga do Botafogo afasta.

32' Em sua primeira participação, Pedrinho tenta o passe para Sheik, mas a bola corre muito e vai pra fora.

30' Substituição no Corinthians: Sai Romero, entra Pedrinho.

30' Walfrido tenta o cruzamento para área, mas Sidcley afasta de qualquer maneira.

28' Substituição no Botafogo: Sai Taylor, entra Wesley; sai Dodô, entra Lelê.

25' O Botafogo-SP fica em cima do Corinthians, tenta empatar e consegue uma sequência de escanteios, mas a defesa alvinegra afasta.

20' Sidcley cruza, mas a bola passa por todo mundo e vai pra fora.

19' Falta para o Corinthians bater, em frente ao gol do Botafogo-SP.

19' Com a substituição, Danilo ficará centralizado no ataque, como o homem de referência. A formação com um 9 de origem foi treinada durante a semana.

17' Jogo paralisado para atender Cássio, que ficou no chão após choque com Jheimy.

16' Substituição no Corinthians: Sai Lucca, entra Danilo.

15' Perdeu! Jheimy quase empata para o Botafogo-SP, ao receber cruzamento de Dodô. Contudo, não teve o domínio da bola e mandou para fora ao sair cara a cara com Cássio.

14' Pra fora! Mateus Vital recebe passe de Romero na direita, arranca para linha de fundo e cruza, a bola passa por todo mundo e sobra para Lucca, que bate de canela na bola e manda pra fora.

12' Pra fora! Jheimy puxa a marcação dentro da área, toca de calcanhar para a aproximação de Danielzinho, mas o atacante chuta forte, pra fora.

11' Falta para o Corinthians no meio de campo. Marcos Martins derruba Lucca.

8' O Corinthians volta a pressionar o Botafogo-SP em busca do segundo gol. O lado direito do campo é onde é mais utilizado pela equipe alvinegra.

5' Na jogada, o zagueiro deu uma de atacante, enquanto Romero e Mantuan faziam uma triangulação pelo lado direito com Mateus Vital. O paraguaio recebeu dentro da área, cortou o zagueiro e cruzou na cabeça de Henrique que testou a bola para as redes.

4' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! Henrique é o nome dele!

1' Marcos Martins arranca para fazer o cruzamento na direita, mas é desarmado.

0' Começou o segundo tempo!

48' Fim de primeiro tempo! Por enquanto, jogo sem gols em Ribeirão Preto.

46' Defendeu o goleiro Tiago!!!! Grande defesa do goleiro do Botafogo-SP após a batida de falta.

45' Foram adicionados mais três minutos de acréscimo.

45' Falta perigosa para o Corinthians bater. Na meia lua.

41' Cássio! Lucas Taylor cruza fechado pela direita e o goleiro corinthiano se estica todo para fazer a defesa no chão.

39' Pra fora! O Botafogo troca passes rápidos e Danielzinho finaliza de fora da área, mas manda longe, pra fora.

37' Mantuan arranca pela lateral direita e descola escanteio para o Corinthians.

34' Timão acelera o jogo com Mateus Vital e Sheik pela ponta direita, mas a zaga do Fogão afasta de qualquer maneira. O Corinthians recomeça.

33' Jogo retomado e o Corinthians segue com a bola, mas sem oferecer perigo ao Botafogo-SP.

30' Paralisação para que os atletas se hidratem. Neste momento, faz 31° na cidade de Ribeirão Preto.

28' Por enquanto, partida sem finalizações.

Devido ao calor em Ribeirão Preto, o jogo deve ter uma parada médica, para a hidratação dos atletas. A paralisação pode ocorrer nos próximos minutos.

24' Agora o Corinthians pressiona a saída do Botafogo, que tem dificuldades para sair jogando e ocupar o campo de ataque.

18' Sheik recebe na ponta direita, corre até a linha de fundo, cruza, mas o goleiro Tiago Cardoso estava atento e encaixou a bola no cruzamento.

16' Corinthians sobe a marcação e tenta chegar ao campo de ataque. Romero é lançado por Sidcley, mas é derrubado na lateral esquerda, lance normal.

14' UHHH! Na primeira chance no ataque, Marcos Martins cruza para dentro da área, mas Jheimy chega atrasado e Cássio faz a defesa. Por pouco não foi desviada.

13' Jogo sem maiores chances até o momento. As duas equipes aparentam poucas ambições na partida.

7' Diones invade a área corinthiana em arrancada, mas Pedro Henrique desarma o jogador quando entrava na pequena área.

3' Mantuan perde a bola, o Botafogo recupera e o árbitro apita falta em cima de Lucas Taylor.

0' Bola com o Botafogo-SP.

0' Foi dado o pontapé inicial. Começou o jogo!

Boa tarde, torcedor! Já estamos todos a postos à espera do início da partida.

Minutos antes da partida nós voltamos com todos os detalhes do jogo Botafogo-SP x Corinthians ao vivo. Não sai daí, torcedor! Fique conosco.

Ademais, Fábio Carille estuda utilizar Danilo, como o homem de referência na frente, mas só deve fazer a modificação durante a partida do domingo. Tal motivo se dá pela idade avançada do meio-campista que não deve aguentar muitos minutos de jogo.

Todavia, o Corinthians ainda deve vir com a formação de 4-2-4 com: Cássio; Mantuan, Pedro Henrique, Henrique e Sidcley; Gabriel e Maycon; Romero, Vital, Sheik e Lucca

Outro que não deve jogar é Jadson, o meio-campista fez fortalecimento muscular nos últimos dias no CT e Mateus Vital é o provável titular para o lugar.

Já o Corinthians terá um time misto, sem Renê Júnior, que está fora por todo o resto do campeonato devido a uma lesão na coxa esquerda. Além disso, o lateral-direito Fagner está suspenso e Mantuan deve ocupar a posição.

Portanto, o Botafogo deve vir em uma formação de 4-2-2-2 com: Tiago Cardoso; Marcos Martins, Plínio, Naylhor e Mascarenhas; Diones, Walfrido; Danilezinho e Taylor; Jheimy e Dodô.

Para a partida deste domingo o técnico Léo Condé deve vir com o time titular, visto que uma vitória sobre o Corinthians se torna importante para decidir mandos de campo, caso o Santos venha a tropeçar contra o São Bento.

Em 2017, o Corinthians venceu pelo placar mínimo de 1 a 0, com um gol de Rodriguinho. O meio-campista deve estar presente neste domingo em Ribeirão.

Retrospecto positivo para o Corinthians: Nos últimos dez jogos, que vem ocorrendo desde 2009, o alvinegro venceu cinco, empatou as outras cinco vezes, seguindo invicto contra a equipe do interior paulista.

O Timão segue em uma fase regular no paulistão. Nos últimos sete jogos, foram três vitórias, duas derrotas e dois empates.

Já o Corinthians, também garantido na fase de quartas de final, aguarda o adversário que ainda decidem suas posições nesta última rodada da fase de grupos. Portanto, Ituano ou Bragantino são os dois possíveis rivais para as quartas.

Os donos da casa vem de um bom momento no estadual, nos últimos sete jogos, o Fogão perdeu apenas uma vez, empatou quatro e venceu duas.

A equipe do Botafogo-SP já está garantida para as quartas de final do Campeonato Paulista depois de empatarem em 0 a 0 contra o São Caetano. A equipe de Ribeirão Preto, enfrentará o Santos em jogos de ida e volta, que acontecerão nos dias 18 e 21 de março.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Em instantes, você vai conferir o jogo entre Botafogo-SP e Corinthians ao vivo. O confronto é válido pelo Campeonato Paulista 2018. O duelo está programado para começar às 17h00 (de Brasília) deste domingo (11), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo.