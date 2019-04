Ademir é apresentado no América-MG e chega confiante: "ajudar o time a conquistar os objetivos"

O América-MG apresentou na manhã desta terça-feira (10) o atacante Ademir, de 23 anos e que se destacou no Estadual deste ano pela equipe do Patrocinense. O jogador assinou vínculo com o Coelho até o fim de 2019. Ademir comentou como foi sua chegada ao clube e afirma estar feliz no time americano.

"É uma alegria que não consigo descrever. Um sonho realizado. Sei que não foi fácil, mas sempre tive pés no chão e confiando no meu futebol. Estou muito feliz e pode ter certeza que darei a vida para ajudar o América. Com certeza o maior desafio da minha carreira", falou o atacante.

O recém contratado destacou também a união do grupo americano, união esta que é elogiada por todos os atletas que chegaram ao clube neste ano.

"Fiquei até muito surpreso, porque todo mundo acha que os jogadores não vão dar moral, mas aqui é diferente. Todo mundo me abraçou, todo muito humilde e pés no chão. É uma família aqui. Todo mundo unido. Fiquei muito feliz com a forma que fui recebido", comentou Ademir.

O jovem atacante comentou também a concorrência que terá no ataque que já conta com Marquinhos, Judivan, Aylon, Capixaba, Luan e Rafael Moura.

"A concorrência é muito boa e ficamos felizes com isso, porque isso é muito bom para o clube. É trabalhar muito, ter pés no chão e buscar meu espaço. Quero tentar ajudar o América no que for preciso", disse o jogador.

Além disso, Ademir comentou sobre a expectativa de trabalhar com o técnico Enderson Moreira: "Tive informações que ele gosta de jogadores mais jovens e isso me alegra muito. Espero ter chances com ele", torce o atacante.

O jogador, que é natural de Patrocínio, comentou o sucesso que seus conterrâneos tiveram vestindo a camisa do América e também a responsabilidade que vai ter a partir de agora.

"O pessoal comentou que o Rogerinho e o Dudu tiveram sucesso no América. Espero ter o mesmo sucesso que eles tiveram", citou o atleta.

"A responsabilidade é grande. Manter o pé no chão e ajudar o América a conquistar os objetivos do ano", completa o novo reforço americano.

O atacante, que já teve seu nome publicado no BID, busca agora o mesmo sucesso que teve no Patrocinense, quando marcou 4 gols em 11 partidas, para conquistar seu espaço no ataque alviverde.